Borghi e rocche di Romagna, Cena itinerante, Mazapégul Music Festival, musica con Tosca e Julian Taylor nel weekend forlivese

Il weekend prevede, tra gli altri eventi, il "Drinkin' Jazz Fest", giunto alla sua terza edizione, che propone un programma di eventi culturali, storici, naturalistici ed economici, che valorizzano Bertinoro: si parte nella terrazza della Rocca Vescovile con Julian Taylor con la sua voce calda, potente, col virtuosismo dalla sua chitarra, poi colori del tramonto accompagneranno la prima nazionale del concerto di Tosca, "La bella estate". La Retromarching band snoderà la sua "Passejazz" tra una festa di profumi e colori lungo le strade che porteranno nelle cantine urbane del borgo antico, con degustazione gratuita eno-gastronomica e musicale, e poi il Chiara Paoli Quarteta e gli accordi blue del Baba Sissoko & Mediterranean. Ma ecco tutti gli eventi da venerdì a domenica.

Festival e sagre

Nasce Pulviscolo, un piccolo festival di poesia immerso nel verde, tra le vigne del Podere Vaibella, sulle colline sopra Forlì, con lo sguardo rivolto verso la Rocca di Monte Poggiolo: domenica dal pomeriggio fino a sera, in programma momenti di incontro, concertini, paesaggi, silenzi e vino, con gli ospiti Kebab&Proust e Martina Madia, Annalisa Teodorani e Nino Scaffidi. A Bertinoro tornano anche le iniziative di “Borghi e Rocche di Romagna” con l’appuntamento clou “Vini e sapori in strada... nel Borgo” che prenderà il via in Piazza della Libertà: si potranno trovare banchi di degustazione e vendita di vini e prodotti tipici delle aziende aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena. Paesaggi Plurali, il festival di arte pubblica sempre a Bertinoro, sta per concludersi: venerdì inaugura la mostra fotografica di Giorgio Salimeni, esito di una residenza iniziata nel 2022 e completata a inizio giugno 2024 a Bertinoro. Domenica alla scuola primaria “Gino Mattarelli” di Fratta Terme si terrà l’inaugurazione dell’opera di Alessandra Carloni.

Venerdì sera Modigliana ospita la Cena Itinerante "Saluti da Modigliana", un appuntamento al quale collaborano ristoratori, produttori di vino, attività economiche, volontari dei Sentieri Agrourbani. Nata nel 2010 come evento spontaneo di condivisione fra vicini di casa appassionati di cibo, arte e convivialità, l’evento si é trasformato ed evoluto fino ad approdare quest’anno in un borgo affascinante come Modigliana. Si avvia a conclusione la settimana del turismo lento e sostenibile Slò Fest: venerdì “Antiche Pievi e vecchie dimore nella campagna forlivese” camminata dalla Pieve di San Pietro e Paolo di Pievequinta e a Palazzo Morattini, mentre sabato a Spinadello Omar Conti, alias Il Musicista sul Maggiolone, porta la sua musica a bordo di un Maggiolone Volkswagen del 1973 in luoghi naturali e genuini. Il Birrificio Mazapégul celebra un decennio di attività con la prima edizione del Mazapégul Music Festival, che si tiene fino a domenica a Civitella di Romagna: un programma ricco e variegato, con l'obiettivo di unire gli appassionati di musica e birra artigianale, con la partecipazione di artisti del calibro di Andy dei Bluvertigo e talenti locali, il festival promette di offrire concerti per tutti i gusti, dal rock al folk. Non manca poi il ritorno della Sagra della rana e della polenta a Vecchiazzano: appuntamento a cena per gustare i tipici piatti romagnoli, il pesce e le famose rane.

In musica

Venerdì alla Fabbrica delle Candele va in scena “Musichiamo il cinema muto”: torneranno a splendere sul grande schermo due capolavori di Buster Keaton "One Week" del 1920, e "La palla numero 13", completamente restaurati dalla Cineteca di Bologna, e le proiezioni torneranno a rivivere luce nuova grazie al direttore Giorgio Babbini curatore anche degli arrangiamenti, suonati dal vivo dall'Orchestra del Conservatorio Maderna di Cesena, con al pianoforte il maestro Pierluigi Di Tella. Una serata tutta dedicata agli indimenticabili anni Sessanta, venerdì per “Formì & You”: JJ Vianello e gli Intoccabili, specialisti del genere apprezzatissimi dall’Italia fino agli States, si muovono sugli arrangiamenti scritti dal batterista Fabio Nobile. Per i più piccoli c’è la possibilità di divertirsi con il teatro di marionette. Domenica si terrà presso “La Riserva”, ristorante nell'area verde del Golf Club Oasi di Magliano, il secondo appuntamento dell'evento di solidarietà intitolato “Un anno dopo: Anime nel fango”, per la raccolta fondi a favore delle vittime dell'alluvione: esibizione di ben otto band per un totale di circa quaranta musicisti, dopo una breve presentazione della seconda edizione del libro “Anime nel fango” di Luca Giacomoni, verrà proiettato il Docufilm omonimo del regista Ettore Zito. Sant'Agostino, località Corniolo, si prepara ad accogliere, sabato, il concerto "Musica in foresta", con protagonisti Gianluigi Trovesi al clarinetto e Marco Remondini al violoncello, gli spettatori saranno immersi in un contesto naturale affascinante.

Alla scoperta del territorio

Sabato per celebrare le Giornate Europee dell’Archeologia, il MAF – Museo Archeologico di Forlimpopoli organizza “Una giornata a Forum Popili”, una speciale visita animata al Museo insieme a rievocatori storici della Legio VI Ferrata, in questa giornata i visitatori possono fare un vero e proprio tuffo nel passato nella Forlimpopoli romana. Rocca delle Caminate è di nuovo visitabile per il pubblico durante il weekend: per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento. Domenica secondo appuntamento con ValSavor a Castrocaro Terme, la proposta di cicloturismo slow che attraversa le valli del territorio forlivese,con vari itinerari nei dintorni di Castrocaro Terme con partenza dal rigenerato parco fluviale: bike, trekking e family walk.

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche.

E' aperta alla Galleria Zondini Caffè la mostra fotografica "Era il 16 maggio 2023..." di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, che si sono avvalsi della fotografia per scolpire nella memoria le tracce indelebili di un triste passato da superare con l’impegno di tutti e con immancabile fiducia nel futuro. Dalla volontà di rimboccarsi le maniche alla rinascita: sintesi dell’alluvione vissuta sul campo. Ha già aperto i battenti la mostra "Romagna Sfigurata”, realizzata dalla fotografa Silvia Camporesi, alla Sala del Palazzo del Monte di Pietà: la mostra della fotografa forlivese viene proposta in occasione dell'anniversario della alluvione. Sono esposte foto recenti ed inedite, frutto del progetto "Romagna sfigurata", unitamente alla riproposizione delle foto della mostra "Sommersi salvati" ospitata presso l'ex-seminario nell'autunno scorso. In continuità un'altra mostra di fotografie inedite di Silvia Camporesi, dedicate al Parco urbano "Franco Agosto", presso la Fondazione Dino Zoli: Fragile Sublime restituisce parte del lavoro dedicato dall'artista al tema dell'alluvione e del dissesto idrogeologico. Il Birrificio Mazapégul ospita la mostra fotografica "In bloom. I Nirvana di Charles Peterson" a cura di Ono Arte, per celebrare il trentesimo anniversario dalla scomparsa di Kurt Cobain, icona indiscussa del movimento grunge, attraverso gli scatti del fotografo ufficiale della band.