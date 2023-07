Elio, Giovanni Truppi, Rumors, "Ten bota Furlé": ecco il weekend forlivese

Orchestre, solisti, gruppi, c'è musica per tutti i gusti nel forlivese, da Giovanni Truppi, al Festival Rumors, all'Orchestra Harmonier de Burges. C'è poi la festa per risollevare gli animi al Pattinodromo, "Ten bota Furlé", ci sonogli spettacoli per il Gran Premio del Teatro amatoriale e poi una serie di appuntamenti tra escursioni, feste paesane, mercatini in collina. Ecco gli eventi da venerdì a domenica sul territotio.

In musica

Sabato ritornano a Palazzo Fantini gli appuntamenti di Emilia Romagna Festival per il conferimento del Premio alla Carriera ERF 2023 che quest’anno andrà a Elio: una serata tra chiacchiere e musica, in cui Elio sarà in dialogo con Massimo Mercelli , con la partecipazione del pianista Pietro Beltrani, che farà un omaggio ai quasi 20 anni di collaborazione con Elio. Nell’incantevole scenario bertinorese dei Giardini della Rocca di Bertinoro, nella stessa serata, è invece di scena l’eccentricità di Giovanni Truppi, fresco dall’uscita del nuovo album dal titolo "Infinite possibilità per esseri finiti": il cantautore presenta la sua musicalità sempre in evoluzione; protagonista della serata, la sua narrazione cantata, il repertorio che attraversa tutta la sua storia musicale, da "C'è un me dentro di me" fino a "Infinite possibilità per esseri finiti", uscito la scorsa primavera.

Venerdì e sabato torna al Parco della Resistenza di Santa Sofia il festival musicale Rumors, organizzato da Rumors Music Blog e Pro Loco di Santa Sofia: il tema della quarta edizione è l’haiku, un tipo di poesia giapponese che ha come protagonista la natura. Una natura che porta ispirazione, se si ha la sensibilità di ascoltarla, e un termine giapponese, per aprirci all’idea che la musica sia un ponte fra popoli, culture e generazioni.

E’ tutto pronto all’Arena del San Domenico per il “Concertone” della “Big Band Orchestra” Carpinello-Forlì una “grande orchestra di fiati”: la compagine guidata dal maestro Franco Casadei, darà il meglio di sé venerdì, con un repertorio molto accattivante e variegato, improntato su standard jazz, swing e brani latino- americani di autori come Sonny Rollins, Antonio Carlos Jobim, Jaco Pastorius, Kurt Weill ed Earth Wind &Fire. E' poi la volta dell’orchestra Harmonie de Bourges, della città francese gemellata con Forlì, composta da 53 musicisti celebrano la musica e l'amicizia franco-italiana con due concerti: il primo, appunto, all’Arena San Domenico sabato e un secondo concerto, domenica in piazza Fratti a Forlimpopoli.

Teatro

Istituto nel 2014, il Gran Premio del Teatro Amatoriale è riservato ai vincitori di appositi concorsi abbinati, svolti a livello regionale e organizzati dai rispettivi Comitati FITA. Per il premio doppio appuntamento alla Fabbrica delle Candele, sabato va in scena la compagnia Palcoscenici (Lazio) con "La festa che non ti aspetti" di Mauro Ballanti, mentre domenica l'Accademia dei Riuniti (Umbria) presenta "Tom, Dick e Harry" di Ray e Michael Cooney.

Feste tra enogastromomia e solidarietà

Musica, sport, balli e cultura sono gli ingredienti dell’evento "Ten bota Furlé" che si terrà al Pattinodromo di Viale Spazzoli venerdì e sabato: prove di pattinaggio, stand gastronomici e due concerti con l'immersione nella musica degli anni ’70, '80 e'90 del duo Nudi e crudi e una serata rock con il potente e coinvolgente sound dei Rebel Cats e dei Made. In tutte e due le serate si può saltare e ballare nelle piste libere del pattinodromo. Fino a domenica torna invece Collinello in festa con un ampio menù gastronomico, musica e divertimento: venerdì gli Oxxxa con uno spettacolo che ripercorre gli anni '90 e a seguire Dj Mic fino a tarda notte, sabato i Colpa d'Alfredo band, storica tribute band di Vasco Rossi, domenica i Pataca d'la Petrela per uno spettacolo romagnolo Doc.

Tra escursioni, laboratori e mercatini

Una serie di attività estive a Premilcuore per famiglie e bambini nel giardinetto antistante il Centro Visite: primo appuntamento fissato per venerdì con Liberi e Selvaggi: “Salta, gioca, crea” è il titolo dell’evento, che vedrà attività di coordinazione, equilibrio con il metodo Cavalgiocare e, infine un piccolo laboratorio. Secondo appuntamento di "Mecréd", che nel dialetto dell'Alta Romagna sta per "credo anch'io": domenica si svolge "Premiltour", una passeggiata che attraverserà il paese di Premilcuore, raccontandone i diversi luoghi come testimoni del tempo, con gli occhi della vita che vi ha pulsato fino ai giorni nostri.

Proseguono gli appuntamenti estivi nel territorio di Santa Sofia: venerdì a Spinello ci sarà proiezione del film "Lo chiamavano trinità". Sabato a Corniolo cena a base di pesce cucinato dai pescatori di Cesenatico, e per due giorni escursioni in canoa al Lago di Poggio Baldi. Domenica al Parco della Resistenza di Santa Sofia verrà presentato il libro "Almanacco della bellezza" di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, mentre in piazza Garibaldi mercatino, esposizione di artigianato, musica e giochi per bambini. Domenica ci sarà anche l'escursione gratuita "Le fioriture estive sul Monte Falco", sul tetto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per osservare le fioriture estive che colorano la cima del Monte Falco nel momento del loro massimo splendore

In mostra

Ecco alcune mostre da visitare nel Forlivese. Il Museo Archeologico di Forlimpopoli ospita una nuova mostra temporanea: protagonista “Fiori Neri”, un'antologica curata dall’artista forlimpopolese Luca Freschi volta ad illustrare il percorso artistico di Enrico Garoia, in arte Garo, e il segno lasciato a Forlimpopoli con la sua pittura astrattista. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.