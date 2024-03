Gran finale della Segavecchia, Vernice Art Fair, Giacobazzi, il mentalista Tesei e Caterina Guzzanti: si accende il weekend forlivese

La Segavecchia è ancora tra i protagonisti di questo weekend: tradizione radicata da tempo immemorabile, una celebrazione che giunge a metà Quaresima, culminando con il taglio dell'enorme fantoccio della vecchia. Con il rinvio a domenica del gran finale, ci sono la sfilata dei carri allegorici, l'estrazione della tombola dell'AVIS, il taglio della Vecchia e lo spettacolo pirotecnico serale, si prolungano per tutta la settimana anche le tradizionali attrazioni. Nel dettaglio, rimangono attivi sia il lunapark che l’area degli ambulanti con le proposte gastronomiche. Ecco gli eventi da venerdì a domenica sul territorio.

Escursioni

Sabato primo appuntamento di un breve ciclo di pedalate tra natura e cultura: la prima è alla scoperta di tre veri e propri scrigni di storia, le Antiche Pievi di Romagna. Da piazza Saffi a Ladino, dove sarà possibile visitare la Pieve di San Martino, per poi raggiungere la Pieve di Santa Reparata di Terra del Sole, per ripartire alla volta di San Pietro in Arco a Villa Rovere. Le erbe spontanee che crescono nei prati possono essere un gustoso ingrediente per molti piatti: per imparare a distinguerle un'uscita ‘sul campo’ a caccia di erbe spontanee commestibili, sabato, partendo dal Parco Urbano di Forlimpopoli: i partecipanti saranno guidati dagli esperti delle due associazioni alla ricerca e alla raccolta delle erbe.

Sport e solidarietà

Atleti con disabilità e associazioni impegnate a favorire l’inclusione anche nello sport: saranno loro i protagonisti della seconda edizione di “#Giocoanchio: lo sport per tutti!”, che si terrà sabato nella palestra polivalente di via Colombarone a Bertinoro. Il programma del pomeriggio prevede diversi momenti.Si comincia con “Viviamo positivo show”, che vedrà in azione i clown di corsia dell’associazione Vip Forlì onlus. Anche nel 2024 si riconferma il tradizionale appuntamento con il “Torneo di Scala 40” promosso dall’Avis Comunale di Forlì in memoria di Stefano Garavini: l’iniziativa, oltre a ricordare un donatore, volontario e consigliere che si è speso con incrollabile impegno per la sezione forlivese dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, non poteva che essere animata nelle sue finalità dallo spirito del dono, infatti, l’incasso dell’evento, una volta dedotte le spese, sarà devoluto alla Cooperativa Sociale Abbracci Onlus di Forlì.

Arte in fiera e a teatro

Saranno più di 700 gli artisti provenienti da tutto il mondo che esporranno le loro opere d’arte a Vernice Art Fair, la più importante e longeva fiera d’arte della Romagna dedicata agli artisti indipendenti, che si terrà alla Fiera di Forlì da venerdì a domenica: l’evento, arrivato alla sua ventunesima edizione, in tutti questi anni ha dato l’opportunità a molti artisti di avere grande visibilità e di potersi affermare sulle scene dell’arte nazionale e a volte internazionale. Dall’arte antica al Futurismo, domenica al Teatro Diego Fabbri torna la rassegna d’arte “Un’opera al mese” con uno dei giganti del Novecento: Giacomo Balla, protagonista assoluto del Futurismo, e l’enigmatico dipinto di Balla “Siamo in quattro (beato chi li trova)” realizzato negli anni Venti del Novecento e proveniente dalle collezioni del Museo Civico di Palazzo Romagnoli.

Sui palcoscenici

"Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque", il nuovo spettacolo di e con Giuseppe Giacobazzi, è in scena al Teatro Diego Fabbri di Forlì fino a venerdì per due serate che hanno già registrato il “tutto esaurito”: nello spettacolo, scritto e diretto in collaborazione con Carlo Negri e prodotto da Blu Produzioni, il celebre comico traccia un paragone tra la nostra vita quotidiana e quella vissuta dai vari “pezzi” di una scacchiera. Il Teatro Verdi di Forlimpopoli ospita venerdì lo spettacolo "Il settimo giorno lui si riposò, io no", uno show di Andrea Mirò e Enrica Tesio: siamo tutti vittime di una stanchezza pressoché cronica, o crediamo di esserlo. Non molti anni fa perfino il Papa decise di mollare, perché troppo stanco. Nessuno di noi, invece, può dimettersi dalle proprie quotidiane stanchezze. Nella stessa serata, per la seconda data del “San Luigi Comedy Night”, la Sala San Luigi ospiterà sul suo palco il comico Daniele Fabbri con il suo nuovo spettacolo di Stand Up Comedy “Verità Comode”: uno show che mostra tutte le consapevolezze raggiunte da Daniele Fabbri al compimento dei 40 anni.

Sabato il palcoscenico del Teatro Mentore verrà calcato da Francesco Tesei, che porterà in scena “Telepathy”: in quanto mentalista, Tesei ha sempre provato a “leggere il pensiero” delle persone, una capacità spesso descritta con la parola “telepatia”. In anni recenti, però, abbiamo vissuto il concetto di distanziamento sociale come assoluta priorità. È quindi particolarmente importante e attuale tornare al significato etimologico della parola: tele-pathos, che significa – dal greco – “passione condivisa a distanza”. Nuovo appuntamento al Teatro Italia di Rocca San Casciano, sabato sul palco sale Vito in "L’ altezza delle lasagne", monologo di sopravvivenza gastronomica: Vito porta gli spettatori su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e preverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Con il suo primo testo di prosa e la sua prima regia, Caterina Guzzanti, in scena con Federico Vigorito, affronta un tema universale e su cui il dibattito oggi è più aperto e vivo che mai: "Secondo lei", in programma a Modigliana ancora sabato, è uno spettacolo sulla fragilità, un lungo, intimo, delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile, sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. Uno spettacolo di beneficenza va in scena invece domenica al Teatro Dragoni di Meldola commedia musicale dal titolo “Donne”: il ricavato verrà devoluto interamente a due Associazioni che si occupano di disabilità nel territorio di Meldola e non solo.

In musica

Serata di musica e solidarietà venerdì al "Naima Club" di Forlì: la band "Qluedo" allieterà la serata con musica anni '80/90 per una raccolta fondi che andrà in beneficenza al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Pierantoni-Morgagni" di Forlì. Sulla cresta dell'onda, il pianista statunitense Marc Copland a 74 anni è probabilmente uno dei pochi pianisti jazz che attualmente suona ai massimi livelli espressivi: una serie di concerti imperdibili con il suo quartetto portano sul palco l'eccellenza del jazz contemporaneo, con una collezione di brani che esplorano le profondità dell'armonia jazzistica e dell'improvvisazione, domenica a Bertinoro nella location dell'Enoteca Bistrot Colonna. Sul palco di Area Sismica per l'ultimo concerto della stagione arriva invece Luca Perciballi con Sacred Habits, performance per chitarra sola e oggetti: Perciballi, chitarrista, compositore e musicista elettroacustico, ha accostato a una formazione da improvvisatore un percorso da compositore in ambito contemporaneo, studiando in Italia e in Olanda. Il suo lavoro prende corpo dalla pratica esecutiva strumentale, estendendosi sia alla composizione tradizionalmente intesa

Per i più piccoli

Sabato alla Biblioteca di Galeata è “Semplicemente primavera”, un pomeriggio con alcune letture a tema insieme a volontari e volontarie Nati per Leggere, e un laboratorio di attività manuali. Domenica si svolgerà a Ricò, partendo dalle Ex Scuole, la quinta edizione della "Caccia alle uova": saranno allestiti percorsi differenziati in base all'età e ci sarà un uovo di cioccolato garantito per tutti i bambini e le bambine che parteciperanno. Sempre domenica a Palazzo Pretorio di Terra del Sole appuntamento per bambini dai 6 ai 12 anni, con il laboratorio di “Festoni e ghirlande” durante il quale si realizzeranno coloratissime decorazioni pasquali da appendere.

Tra le pagine dei libri

Venerdì alla libreria Mondadori del Mega Forlì, è in programma l’incontro con Marco Mancini che presenta il libro “Le regole del gioco. Dal terrorismo alle spie russe: come il controspionaggio offensivo ha protetto gli italiani”: l’uomo che ha guidato il controspionaggio italiano racconta il grande gioco delle spie, avendo partecipato a operazioni cruciali per la sicurezza del Paese fin dai suoi esordi nella Sezione speciale anticrimine dei carabinieri di Milano. Nella stessa giornatà c'è la presentazione del libro di Roberto Speranza “Perchè guariremo. Dai giorni più duri ad una nuova idea di salute”, nel salone comunale di Forlì: il libro scritto da Speranza nel mezzo della lotta alla pandemia ripercorre i mesi che hanno segnato non solo noi, ma il mondo intero, dall’esplosione dei contagi, al lockdown, alle misure prese per la sicurezza, fino alla campagna vaccinale. Ultimo appuntamento della rassegna "1 problema del genere", sabato alla Galleria d'arte contemporanea "Vero Stoppioni" di Santa Sofia con la presentazione del libro “Preparati a spingere” di Francesca Bubba, in dialogo con Corrado Ravaioli: un libro dedicato a chi ha vissuto la maternità o la desidera. Ma anche agli uomini, padri o futuri tali, perché possono giocare un ruolo di supporto importante in questa battaglia per i diritti.

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche.

"Picta - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole" torna a nobilitare la scena culturale con una formula rinnovata e arricchita nei contenuti e nella veste formale: il cinquecentesco Palazzo pretorio di Terra del Sole sarà il cuore pulsante di una manifestazione caratterizzata da grandi numeri con una novantina di opere in mostra, realizzate da oltre trenta artisti provenienti dall’Italia e da oltreconfine, mentre quattordici saranno gli eventi collaterali tra incontri, dibattiti, esposizioni, concerti, laboratori per bambini. La Sala Mostre “Mario Bertozzi” nella Rocca Albornoziana di Forlimpopoli, ospita da sabato pomeriggio la mostra “Dal buio” del giovane artista Millo: il titolo al quale si richiama la selezione di oltre venti opere in rassegna - alcune di grande formato - trae spunto da una personale esperienza di vita, e attribuisce alla mostra un particolare significato anche sul piano comunicativo. La realtà colta e filtrata dal sentimento, viene resa dal giovane pittore in immagini fantastiche e visionarie, straordinariamente attraenti grazie ad un linguaggio espressivo del tutto personale basato sulla forza primaria del colore e sull’incisività del segno.

"La Vita Possibile" una mostra navigante dell’artista Gianluca Costantini è visitabile presso il MAF di Forlimpopoli: le opere dell'artista sono state esposte sulla Ocean Viking di Sos Méditerranée, 50 tavole di disegno civile, erano appese sul ponte, nella clinica di bordo e nello “shelter”, lo spazio protetto dove trovano riparo donne e bambini soccorsi durante la prima missione dell’anno, dalla partenza da Ravenna fino al successivo sbarco ad Ancona il 10 gennaio. La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia.