Feste di Carnevale, Natural Expo, omaggio a Jannacci, teatro, musica ed arte animano il fine settimana forlivese

Non solo maschere nel fine settimana, costellato di tanti appuntamenti in musica, come quello a Bertinoro con Alberto Padovani che racconta la via Emilia in musica, o sui palcoscenici, che ospitano la comicità di Filippo Caccamo, il "Magnificat" di Lucilla Giagnoni, o gli appuntamenti per famiglie. Alla Fiera di Forlì torna Natural Expo, due giorni dedicati al benessere di corpo e mente. Ecco gli eventi da venerdì a domenica nel Forlivese.

In musica

Un vero e proprio all star della musica popolare il gruppo che sarà ospite del Forlimpopoli Folk Club domenica: “Li Piffari e Le Muse”, ovvero Fabio Rinaudo dalla Liguria, Stefano Buscaglia dalle Quattro Province, Walter Rizzo, veneto d’origine ma romagnolo d’adozione e Luca Rapazzini dalla Lombardia, regaleranno una selezione di brani rintracciabili fin dal XVI secolo e, in gran parte, presenti nella tradizione musicale da ballo fino ai giorni nostri. Domenica la Sala Ex Cinema Mazzini sarà teatro per “Ecco tutto qui”, uno spettacolo musicale sulla vita del grande interprete Enzo Jannacci: la testimonianza della sua carriera in un incontro con il figlio Paolo, anche stretto collaboratore dai concerti allo studio di registrazione, e con Enzo Gentile, un giornalista che lo ha visto da vicino e lo ha conosciuto bene. Si intitola “Aemilia. Appunti di viaggio” lo spettacolo che andrà in scena domenica nell’ambito della rassegna de “I pomeriggi del bicchiere”: l’appuntamento è al teatro Novelli di Bertinoro con l'evento curato dal polistrumentista e cantautore colornese Alberto Padovani, un viaggio musicale e poetico lungo la Via Emilia, ripercorrendone le suggestioni geosociali, culturali, attraverso testi scelti e canzoni dei suoi più o meno noti autori e musicisti.

Sui palcoscenici

Venerdì al Teatro Piccolo di Forlì, Lucilla Giagnoni presenta il suo nuovo spettacolo "Magnificat", di cui è anche autrice: lo spettacolo è una riflessione sulle forze del “femminile” e del “maschile”, su come esse nei millenni, siano state messe in contrapposizione, facendo sì che il “maschile” soffocasse sempre più il “femminile”, creando una condizione patologica, votata alla distruzione, di guerra perenne, spacciata per inevitabile e connaturata all’essere umano. Alla Sala San Luigi di Forlì torna l’attesissima rassegna “San Luigi Comedy Night”: il primo appuntamento sarà sempre venerdì con Laura Formenti, che porterà in scena lo show dal titolo "Drama Queen", definito “Un dramma lungo una vita raccontato in un esilarante monologo”. Formenti è una delle più conosciute Stand up comedian italiane, autrice, attrice, performer. La rassegna di Teatro Comico prosegue anche al Diego Fabbri, sabato, con "Le Filippiche", il nuovo spettacolo di Filippo Caccamo che ha già registrato il “tutto esaurito”: attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l’artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni.

Sabato appuntamento anche al Teatro Italia di Rocca San Casciano con "Scusate c’è uno storico in sala?" di e con Alessandro Vanoli: un ironico racconto autobiografico che è un po’ una lezione di storia e un po’ una riflessione su come oggi viviamo il passato e su come sia cambiato il modo di studiare, raccontare e ascoltare storia. La Compagnia Teatro Quinte Strappate sale invece sul palco del Teatro Verdi di Forlimpopoli con "Accendiamo la notte", sabato: due fratelli con caratteri molto diversi che alla fine di ogni giornata, poco prima di andare a letto, hanno una gran paura del buio. Sabato al Teatro Giovanni Testori andrà in scena "Una storia sottosopra" della compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi, per bambine e bambini da 1 a 4 anni: due personaggi che abitano su piani diversi, si muovono su lati opposti e osservano le cose da due diversi punti di vista. Ognuno vive la propria vita abitudinaria con le proprie certezze, le proprie paure, con il timore e la curiosità di incontrare altri. Domenica proseguono gli appuntamenti Family anche al Teatro Diego Fabbri, dove ad andare in scena sarà la Factory Compagnia Transadriatica con una rilettura del classico "Peter Pan": è la storia di un’assenza, di un vuoto che spesso rimane incolmabile, di un tempo che sfugge al nostro richiamo e che a volte si ferma, delle esperienze che ci fanno diventare grandi senza volerlo e troppo presto. Un evento che unisce divertimento, risate e buona musica va in scena invece domenica al Teatro Dragoni di Meldola, a sostegno dei giovani talenti del nostro territorio per la realizzazione di un docufilm sulla musica: Andrea Vasumi sarà il protagonista indiscusso dello spettacolo, con l'esibizione dei giovani talenti locali Tommaso Vasumi e la band Cosmikaipes, insieme alla splendida voce di Matilde Montanari, reduce dall’ esperienza a Sanremo 2024.

Carnevale

È tornato il momento del Carnevale Santasofiese, organizzato anche quest'anno dalla Pro Loco: il Carneval de Santa dà appuntamento sabato al Teatro Mentore con maschere, singole, di coppia o gruppo che parteciperanno grande sfilata e a seguire, tanta musica con DJ Merk, DJ Ringo, DJ Parry e Steve Voice. Anche quest’anno torna il Carnevale a Vecchiazzano, domenica, lungo le vie principali del Quartiere, dove sfileranno i carri allegorici e il corteo di maschere con musica e coriandoli: tanto divertimento, balli e animazione all’interno dell’evento con intrattenimento nella piazza principale con Studio Delta e lospettacolo di Bimbobell che riserverà sorprese per i più piccoli.

In Fiera

Sono gli stili di vita, etici, sani, ecologici e solidali i fulcri della 17esima edizione di Natural Expo, la manifestazione attenta al benessere olistico dell’individuo e al rispetto dell’ambiente, che offre proposte adatte ad alimentare corpo, anima e mente: l’evento torna sabato e domenica portando alla Fiera di Forlì una nutrita schiera di operatori ed esperti di diverse discipline.

Ultimi weekend per ammirare i presepi

"Meldola città dei presepi" è ancora un'occasione per vedere presepi meccanici nella chiesa di San Francesco a Meldola, a Castelnuovo di Meldola e nella chiesa di San Giovanni evangelista a Ricò, frazione di Meldola. I tre grandi presepi animati sono opera del regista cinematografico e presepista Davide Santandrea, allievo del compianto presepista frate francescano minore conventuale Padre Giovanni Lambertini. Si può ammirare fino a domenica anche il presepe animato nella Basilica di San Rufillo a Forlimpopoli dal titolo “Sub tutela dei. Sotto lo sguardo di Dio”: il presepe è tutto in movimento e con l'aiuto di un narratore racconta varie scene della vita di Gesù. Il narratore di quest’anno è il giudice Rosario Livatino. Da oltre 27 anni si realizza il presepe nella Basilica di san Rufillo, che da diversi anni è realizzato sotto forma di storia, narrata attraverso varie scene. Le scene sono ideate con l’ausilio di un commento audio, e tutta la movimentazione è sincronizzata con la rappresentazione. “Betlemme, Greccio: dove far nascere Gesù oggi?” è invece il tema proposto per il presepe animato di Vecchiazzano all’interno della chiesa parrocchiale della frazione di Forlì: non si tratta di una rappresentazione della Natività come in genere si è abituati a vedere , non è propriamente un presepe “meccanico” ma più propriamente “animato” o “teatrale” ed ogni anno si rinnova completamente, cambia narrazione.

In mostra

Al Sacrario dei Caduti di Forlì è aperta la mostra “Fulcieri e la sua guerra 1914 – 2024”: in questa nuova mostra l'A.N.M.I.G. vuol ripercorrere a 110 anni dallo scoppio della guerra ele varie fasi di questa progressione, con una particolare attenzione alla vita e dell'operato di Fulceri Paolucci Di Calboli che aderì all'Associazione Nazionalista. La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia.

La sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età ospita la mostra fotografica e documentaria "Custodire per trasmettere. Testimonianze sui femminismi negli anni Settanta a Forlì", organizzata dal Gruppo ricerca femminismi. Forlimpopoli ospita un doppio appuntamento artistico di eventi espositivi dedicati, rispettivamente, al fumetto e alla fotografia: nella galleria d'arte "A Casa di Paola" la mostra "Proverbi e non solo...", con le opere di Fabio Colinelli, noto con lo pseudonimo "Pixel”. Il cuore dell’esposizione sarà la straordinaria reinterpretazione del celebre dipinto "Proverbi Fiamminghi" di Pieter Bruegel il Vecchio. Nella Sala “Mario Bertozzi” all’interno della Rocca, apre la mostra fotografica “Solitudini metropolitane”: in esposizione gli scatti realizzati nella metropolitana di Londra da Moreno Diana e Barbara Taglioni, che insieme hanno dato vita al progetto artistico “Intamoart”. Da sabato la mostra "Forum sul Paesaggio n. 3" è ospitata nella bellissima cornice del Palazzo Pretorio di Terra del Sole: curata dalla critica d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenta una serie di dipinti rappresentativi della ricerca stilistica e tecnica di trentaquattro Artisti contemporanei provenienti da tutta la penisola, dal Piemonte alla Sicilia, che sottolineano la bellezza del paesaggio attraverso altrettante visioni poetiche.