La magia del Carnevale, Natural Expo, teatro e musica, Winter trail della Campigna: alla scoperta del weekend forlivese

Sui palchi teatrali arrivano due capolavori assoluti: il primo di Pirandello, "Uno nessuno e centomila" e il secondo di Shakespeare, "Macbeth", accanto agli appuntamenti per famiglie. Da non perdere anche gli spettacoli musicali che vedono esibirsi, tra gli atri, Mauro Ermanno Giovanardi fondatore degli indimenticabili La Crus e Paola Sabbatani. Alla Fiera di Forlì immersione nel mondo del benessere con Natural Expo, per i più coraggiosi, spostandosi in Campigna, c'è invece il Winter trail. Ma non è tutto qui, ecco gli eventi da venerdì a domenica.

Sui palcoscenici

Una ironica, moderna, divertente, umoristica, spiritosa, paradossale, leggera, istrionica versione teatrale del capolavoro di Luigi Pirandello: il suo romanzo per antonomasia. "Uno, nessuno e centomila", l’ultimo romanzo di Pirandello, è la summa del suo pensiero, della sua sterminata riflessione sull’essere e sull’apparire, sulla società e l’individuo, sulla natura e la forma, che approda sul palcoscenico del Teatro Dragoni di Meldola, venerdì, con la regia di Antonello Capodici e l’interpretazione di Pippo Pattavina e Marianella Bargilli. Stessa location, ma questa volta per tutta la famiglia, con uno spettacolo sincero, ideato per sognare, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone. Rime insaponate con Alekos Ottaviucci, “il poeta delle bolle”, è il nuovo appuntamento con la rassegna “A Teatro in Famiglia” del Dragoni, in scena sabato. Anche il Teatro Diego Fabbri di Forlì apre le porte alla famiglie in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2023: domenica è di scena Naso d’Argento, spettacolo della giovane formazione Progetto g.g., una pièce che si rifà a una fiaba della tradizione popolare raccolta anche da Italo Calvino in Fiabe italiane. Sabato secondo appuntamento con Il Club dei Copioni al Teatro Testori di Forlì: ci si immerge con Federico Bellini nella sinuosa drammaturgia di Yasmina Reza, drammaturga, scrittrice attrice e sceneggiatrice francese, le cui opere teatrali pluripremiate sono state adattate e rappresentate in molti paesi. Doppio appuntamento con William Shakespeare al Teatro comunale di Predappio: sabato e domenica la Compagnia Teatro delle Forchette porta in scena "Macbeth", adattamento e Regia di Massimiliano Bolcioni. Sabato mattina, tornando al Teatro Giovanni Testori in scena un viaggio dedicato alle bambine e ai bambini da 1 a 4 anni: “Girotondo” scritto e diretto da Andrea Buzzetti e Bruno Cappagli, con Carlotta Zini e Luciano Cendou della compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi.

In musica

Mauro Ermanno Giovanardi fondatore degli indimenticabili La Crus assieme ad Alex Cremonesi e a Cesare Malfatti, arriva sabato al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, per ripercorrere in versione acustica gli ultimi venticinque anni della sua carriera, iniziata ancora prima, negli anni Ottanta. La tracking list del concerto racconta la sua storia musicale, partendo da alcuni brani storici dei La Crus. Paola Sabbatani, una delle voci folk più in vista e stimate del nostro territorio, torna al Verdi di Forlimpopoli attorniata da un quartetto di musicisti di eccezione: appuntamento venerdì con "Allontana da me ....canzoni contro le dittature e per la libertà", uno spettacolo di canzoni e musiche scelte fra Europa e Americhe perché combattute, contrastate, censurate per i loro contenuti e significati antifascisti ed antirazzisti. Sabato al Teatro Mentore è in programma il concerto dell'Orchestra Senzaspine che proporrà le "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi. L’Orchestra Senzaspine è un’orchestra sinfonica nata a Bologna nel 2013 sotto la direzione artistica di Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, entrambi compositori e direttori d’orchestra: oggi la compagine emiliana conta oltre 450 talentuosi musicisti under 35, tutti provenienti da conservatori nazionali e internazionali e vanta un repertorio di più di 500 produzioni tra musica classica, sinfonica e opera. Il futuro dell’improvvisazione e della ricerca ha invece venticinque anni, viene da Lisbona e si chiama Joao Almeida: la sua tromba apre scenari incredibili, con la sicurezza di un veterano e la curiosità di chi cerca nuovi mondi e sarà domenica, unica data italiana, ad Area Sismica.

Carnevale

Ultima tappa in città per il Carnevale dei quartieri, che domenica si sposta a Vecchiazzano, con una ricca sfilata in maschera e divertenti carri allegorici: la sfilata si svilupperà lungo le vie di Vecchiazzano coinvolgendo adulti e piccini in un vortice di colori e animazione. Si chiude anche il programma del Carnevale di Meldola, sabato nella Frazione di Ricò, che sarà animata da una sfilata promossa dall'Associazione ricreativa Ricò Gualdo, con partenza dalle Ex scuole elementari. Torna anche il tradizionale appuntamento con la 62esima edizione del Carnevale Civitellese, domenica: la storia di questo carnevale ha radici antiche e per le strade di Civitella di Romagna a partire dal pomeriggio ci sarà la sfilata dei gruppi mascherati con spettacoli itineranti che animeranno le vie del paese.

In Fiera

Naturalmente in salute e in armonia. Naturalmente sostenibili. Sono gli stili di vita, etici, sani, ecologici e solidali i fulcri della 16esima edizione di Natural Expo, la manifestazione attenta al benessere olistico dell’individuo e al rispetto dell’ambiente, che propone al pubblico le soluzioni più adatte ad alimentare corpo, anima e mente. L’evento, divulgativo e sociale ancor prima che commerciale, torna sabato e domenica portando alla Fiera di Forlì una folta schiera di operatori ed esperti di diverse discipline.

Sulla neve

Domenica si svolge il sesto Winter Trail della Campigna, la corsa competitiva in montagna in semi autosufficienza alimentare con percorso in ambiente appenninico: si tratta di un percorso a tratti tecnico e dal dislivello comunque impegnativo e potrebbe presentare fondo ghiacciato o nevoso. Contestualmente alla gara agonistica si svolgerà una corsa/camminata non competitiva.

Libri e cinema

Venerdì l'Auditorium Intesa Sanpaolo ospiterà un incontro con il senatore Pier Ferdinando Casini per la presentazione del suo ultimo saggio edito da Piemme: "C'era una volta la politica. Parla l'ultimo democristiano": Casini ha ricoperto l’incarico di deputato o senatore per quarant’anni, risultando il parlamentare italiano con la più lunga esperienza. Alla Sala San Luigi si chiude “Anim&core”, la nuova rassegna di film d'animazione giapponesi, genere che ha profondamente segnato il cinema mondiale e che si distingue per un impianto visivo originale, ricchezza narrativa, rinato senso della meraviglia e rifiuto del rassicurante intreccio “buoni contro cattivi”: ultimo film, in programma domenica, sarà Akira, film capostipite e padre di tutte le animazioni giapponesi, pellicola basata sull'omonimo manga, considerato il capolavoro assoluto di ?tomo. Sarà tutto al femminile invece il nuovo appuntamento con i Pomeriggi del Bicchiere in programma domenica nella nuova cornice del Teatro “Ermete Novelli” di Bertinoro:tra le protagoniste la scrittrice Nicoletta Verna, nata a Forlì anche se da tempo residente a Firenze che presenterà il suo primo romanzo intitolato “Il valore affettivo”.

Arte a tutto tondo

Il cinquecentesco Palazzo Pretorio di Terra del Sole ospita la manifestazione artistica culturale Picta, Rassegna Europea d'arte contemporanea - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole: in esposizione circa 80 opere di maestri dell’arte italiana e continentale, espressioni di differenti modi di vedere e pensare degli artisti, accomunati dalla stesso amore per il colore e l’arte. E proprio nel ‘privilegio del colore’ il critico d’arte Michele Govoni, curatore della rassegna, ha individuato il filo conduttore del percorso espositivo. Le opere dell’artista cesenate Luciano Navacchia sono invece al Museo Archeologico di Forlimpopoli, con la mostra “Dall’antico all’attualità. Donne remote e presenti”: il percorso espositivo si arricchisce, con l’allestimento nella Sala Mostre di una seconda sezione interamente dedicata alla produzione pittorica di Navacchia, che aprire i battenti sabato.