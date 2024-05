Ricco weekend con "Romagna in fiore" ad un anno dall'alluvione, Zardin, Sagra del prugnolo, Otto castelli per un palio, Notte dei musei

A un anno esatto da quel disastro che in meno di quindici giorni, dal 2 al 17 maggio 2023, ha colpito con due alluvioni la Romagna, ecco che ha preso forma "Romagna in fiore", con spettacoli e concerti, organizzati in alcune delle località più duramente colpite. Sarà Nada, la “bambina che non voleva cantare” e oggi una delle principali fonti di ispirazione per una schiera di artisti del nuovo rock italiano, ad attendere il pubblico in località Olimpo di Monte Fregnanello (fra Brisighella e Modigliana). Domenica l’appuntamento è doppio a Tredozio: mentre Elena Bucci propone un frammento dal suo "Canto alle vite infinite" con Christian Ravaglioli alla fisarmonica, Paolo Benvegnù egala brani dal suo ultimo disco "È inutile parlare d’amore". Ma ecco tutti gli eventi da venerdì a domenica sul territorio.

Tra giardini segreti e Appennino

Zardin ci riprova e torna a fare quello che gli viene meglio: aprire le porte di una Forlì nascosta in una due giorni, sabato e domenica, per esplorare i giardini e i cortili più incantevoli del centro storico di Forlì e delle sue vicinanze, in un percorso che connette angoli di verde normalmente nascosti. Questa iniziativa, nata nel 2018, ha da sempre lo scopo principale di far (ri)scoprire Forlì e la sua storia, in primis ai suoi stessi cittadini, ma richiamando un notevole pubblico anche fuori provincia. Torna anche la due giorni di eventi che avrà luogo a Premilcuore e Fantella, sabato e domenica, un'iniziativa chiamata "Mecréd" e giunta già al suo quarto appuntamento nell'ultimo anno: nata con l'ambizione di essere un impulso, un tentativo di rianimare i luoghi del nostro angolo di Appennino romagnolo.

Sagre e rievocazioni

Cavalli, cavalieri, falconieri sono pronti a condurre i visitatori tra accampamenti di armati, accompagnati da musici, danzatrici e giullari in occasione di "Otto castelli per un palio": la cucina sempre in fermento sfornerà piatti gustosi e il tutto si troverà oltre il cancello del Parco di Rocca delle Caminate, sabato e domenica, per rivivere un'epoca passata come in un sogno, respirando un'atmosfera unica, a passeggio nel verde del grande parco tra mercanti ed esibizioni. Torna anche l'evento che celebra il fungo primaverile, protagonista delle cucina, tra tagliatelle, frittate, zuppe: a Cusercoli, domenica appuntamento con la Sagra del prugnolo, tra stand gastronomici, mercatino dell'arte ingegno e delle piante da orto e ornamentali e stand di ambulanti agroalimentari nei quali non mancheranno le specialità dedicate a questo superbo prodotto della natura, declinato in tutte le sue varianti più gustose.

Notte dei musei

In contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, promossa dal Consiglio d’Europa e, in Italia, dal Ministero della Cultura sabato torna a Forlì, sabato, l’appuntamento con la Notte dei Musei, la 20esima edizione della manifestazione che unisce arte e spettacolo in un unico grande evento serale per cittadini e turist: apertura straordinaria serale della Rocca di Caterina e per il Museo Civico San Domenico e la mostra "Preraffaelliti. Rinascimento Moderno, allestita nelle sale dell’antico convento". Sempre nella stessa occasione il MAF – Museo Archeologico “T.Aldini” di Forlimpopoli organizza “Convivium Veritatis – Aperitivo con delitto”, un appuntamento che unisce storia, archeologia, divertimento e gusto: un gioco di ruolo, un murder party per calarsi in epoca romana anche con il gusto, in una storia fatta di personaggi, insidie, sfide e trame, ambientato nelle suggestive sale. Sabato al Museo Mambrini di Pianetto (Galeata) si terrà una visita guidata ad aggregazione libera alle collezioni del Museo e alla mostra “Mevania, Mevaniola. Le tracce della storia”.

Alla scoperta del territorio

In occasione dell’ottantesimo anniversario del bombardamento del 19 maggio 1944 che colpì Forlì doppio appuntamento per ricordare quella tragedia che causò circa 130 morti e ferì 300 persone: venerdì nella Sala polivalente Don Bosco un incontro per ricordare con immagini e racconti il devastante bombardamento, mentre domenica due camminate, condotte da Gabriele Zelli, per raccontare quanto successe e per conoscere i luoghi investiti dalle bombe. Sabato lo storico dell'arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Pieve di San Martino in Alpe, il monumento più notevole di Premilcuore, nonché chiesa parrocchiale: l'impianto di questa notevole architettura (misura all'esterno m. 40 x 20) è da collocarsi molto indietro nei secoli, anche se, nella forma attuale, risale alla seconda metà del Cinquecento.

Ad un anno dall'alluvione

Sabato si terrà a “La Collina dei Conigli”, un evento di solidarietà intitolato “Un anno dopo: Anime nel fango” organizzato e condiviso insieme a “Anime nel fango”, il progetto di beneficenza per la raccolta fondi a favore delle vittime dell'alluvione del 16 maggio 2023. Il ricco palinsesto prevede l'esibizione di ben otto band per un totale di circa quaranta musicisti che si avvicenderanno a partire dalle 17 fino alle 24. Sono molti gli eventi a Forlì organizzati per mantenere la memoria di quanto accaduto e per dare un segnale di unione e speranza: un programma di iniziative che propone momenti di commemorazione e di riflessione.

"Con i piedi nel fango" è il titolo della mostra fotografica di Cristiano Frasca, che sarà esposta fino a domenica al Circolo Inzir - Viaggiatori in Circolo, per ripercorrere i primi attimi post alluvione, la catena di solidarietà che ne è scaturita e che ci ha risollevato dal fango, nella sede che è stata centro di smistamento dei volontari. E' aperta alla Galleria Zondini Caffè la mostra fotografica "Era il 16 maggio 2023..." di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, che si sono avvalsi della fotografia per scolpire nella memoria le tracce indelebili di un triste passato da superare con l’impegno di tutti e con immancabile fiducia nel futuro. Dalla volontà di rimboccarsi le maniche alla rinascita: sintesi dell’alluvione vissuta sul campo. Ha già aperto i battenti la mostra "Romagna Sfigurata”, realizzata dalla fotografa Silvia Camporesi, alla Sala del Palazzo del Monte di Pietà: la mostra della fotografa forlivese viene proposta in occasione dell'anniversario della alluvione. Sono esposte foto recenti ed inedite, frutto del progetto "Romagna sfigurata", unitamente alla riproposizione delle foto della mostra "Sommersi salvati" ospitata presso l'ex-seminario nell'autunno scorso.

Feste e manifestazioni

Il Parlamento europeo e Punto Europa dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna organizzano a Forlì uno dei quattro European Youth Event (EYE) del 2024, un’iniziativa, tra venerdì e domenica, ricca di eventi, a cui potranno partecipare tutti i giovani, italiani ed europei, tra i 16 e i 30 anni. Torna domenica a Forlì il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, la manifestazione nazionale, promossa da Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Ets, in cui i vari centri territoriali di Cure Palliative pediatricheorganizzano localmente eventi sportivi, ludici e scientifici per sensibilizzare la popolazione e diffondere la cultura delle cure palliative pediatriche.

Musica, spettacoli e cinema

Il Circo Capovolto al teatro Verdi di Forlimpopoli venerdì: due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apò, due generazioni di rom in questa Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, vite “a parte”. Una generazione è finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle grandi città. Venerdì la Sala Quadri del palazzo comunale di Bertinoro ospiterà invece la proiezione del film “Nata per te”, regia di Fabio Mollo, che porta sul grande schermo un racconto ispirato alla vicenda di Luca Trapanese, il primo padre single in Italia ad aver potuto adottare una bambina appena nata, perché affetta da sindrome di Down. Sabato nell'Abbazia di San Mercuriale a Forlì avrà luogo il concerto del Quintetto di Ottoni della Young Musicians European Orchestra: si tratta di un'orchestra giovanile internazionale che ha anche una sua sede operativa a Forlì dove svolge parecchi concerti all'anno. L' associazione culturale "Il Sicomoro" presenta lo spettacolo teatrale dal titolo "La sala d'attesa", che affronta il tema delicato e attuale della violenza sulle donne, e va in scena sabato e domenica al Teatro Testori di Forlì: la piece tratta il problematico argomento dei femminicidi, stupri e violenze domestiche, mettendo in primo piano la violenza di genere.

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche.

Visitabile al MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli la mostra “Tracce” del pittore Carlo Cola: cesenate di nascita, ma da tempo forlimpopolese di adozione, l’artista torna a uno dei suoi temi ricorrenti, la casa, o forse sarebbe meglio dire le case, come luogo intimo e ricco di suggestione: con la sua pittura calda e sontuosa, Cola nelle sue opere vuole raccontare le storie di chi abitava luoghi un tempo vivi e frequentati; luoghi pieni di tracce. E' aperta alla galleria “A casa di Paola” la mostra di Pasquale Marzelli “Riflessioni al tramonto”: una selezione di tele e tavole dipinte con tecnica mista in cui tornano i temi prediletti dell’artista toscano, a partire dalle vedute collinari, scandite da casolari trascurati, minuscoli borghi dimenticati, agglomerati di abitazioni che raccontano un passato non troppo lontano, eppure così distante.