Madonna del fuoco, Tedx Forlì, risate a teatro con Gabriele Cirilli ed Enrico Zambianchi: si scalda il weeekend forlivese

Sono tante le occasioni per passare qualche ora fuori casa durante il weekend, tra queste gli appuntamenti teatrali, guidati dal Tedx che torna in città al Diego Fabbri, con una serie di protagonisti da non perdere. Guardando ai palcoscenici del territorio ci sono due spettacoli che promettono risate, a Forlimpopoli con Enrico Zambianchi e a Predappio con Gabriele Cirilli. A Bertinoro poi ci sarà l'omaggio a Marco Pantani con I Pomeriggi del bicchiere. Non mancano la musica, le visite alla scoperta del territorio e l'arte. Ecco gli eventi da venerdì a domenica nel Forlivese.

Forlì celebra la patrona

Si svolge il 4 febbraio di ogni anno la più antica festa di Forlì, dedicata alla "Madonna del Fuoco", Patrona della città, a cui si rende omaggio con l'accensione di piccole luci che accendono le fredde giornate di inizio febbraio. Dalle 7.30 alle 20, nell'area compresa tra Piazza del Duomo e Piazza Aurelio Saffi, decine e decine di bancarelle mettono in mostra dolciumi, abbigliamento, giochi e tante altre offerte commerciali. Nella notte tra il 3 e il 4 è tradizione accendere nei balconi e alle finestre tante piccole luci (candele, ceri, lampadine) in segno di devozione alla Madonna, ricordando così il miracolo avvenuto nel 1428. Si festeggia anche con la tradizionale Piadina della Madonna, un dolce povero, dalla forma ovale, farcito con semi di anice, immancabile sulle tavole dei forlivesi. Domenica 4 saranno celebrate messe.

Tedx

Sabato torna TedxForlì, l’evento locale e indipendente della celebre conferenza Ted statunitense nata per cambiare il mondo attraverso il potere delle idee. Sul palco del Teatro Diego Fabbri si alterneranno pensatori, innovatori e creativi, esperti in ogni campo dello scibile umano, si va dalla medicina alla tecnologia, dall’arte all’economia: tutti con un unico obiettivo, quello di mettere in circolo idee che meritano essere condivise. Protagonisti della manifestazione forlivese saranno lo scrittore e creative director Paolo Stella, l'attore, autore e regista Giovanni Scifoni, il biologo nutrizionista e divulgatore scientifico Iader Fabbri, la fondatrice Festival del Buon Vivere Monica Fantini, la bioeticista e docente universitaria Silvia Camporesi, la professionista del nonprofit Chiara Blasi e il dottore in psicologia del lavoro Terenzio Traisci.

Sui palcoscenici

Sul palcoscenico del Teatro Verdi di Forlimpopoli approda l'autoctono Enrico Zambianchi con lo spettacolo "L'insipienza artificiale", venerdì: il comico forlimpopolese raccoglie piccoli particolari dalla realtà che ci circonda e li presenta in una luce stravolta ed esilarante, ogni suo spettacolo ha una dose di originalità e rinnovamento che spiazza e per la sua dote di interazione col pubblico, viene definito sulla stampa “Il profeta della risata”. Nello spettacolo "Nun te regg più" attraverso la sua esibizione Gabriele Cirilli fa vivere tante situazioni e tanti personaggi, perché la sua forza è una capacità di comunicazione che pochissimi hanno, e la risata scaturisce vera e genuina con una forza che insieme ristora e appaga: l'appuntamento è per sabato sul palco del Teatro comunale di Predappio. Lo show riflette su cosa vuol dire essere al passo con il tempo nonostante il tempo passi inesorabilmente. Appuntamento al teatro Zampighi di Galeata, ancora in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, sempre sabato, quando sul palco salirà Paola Bigatto in "La banalità del male" di Hannah Arendt: una professoressa ed una lavagna davanti ad un'immaginaria classe scolastica, Hannah Arendt che con le sue tesi rivoluzionò il concetto di bene e male. Proseguono al Teatro Diego Fabbri di Forlì gli appuntamenti della rassegna Family: domenica andrà in scena L’acciarino magico, che presenta una fiaba di Andersen meno frequentata ma, non di meno, cara all’immaginario collettivo per i significati reconditi che racchiude.

Libri, sport ed enogastronomia

Si apre la stagione 2024 con gli “Incontri con l'autore” organizzati dal Ferrari Club di Forlimpopoli: ospite della serata venerdì nella Chiesa dei Servi sarà lo scrittore e direttore di Autosprint, Mario Donnini, che presenterà due libri "La favola Rossa - Il leggendario trionfo della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans" e "Hailwood e la Ducati al TT. La più bella storia del Motorsport. Si parlerà invece di ciclismo e di un campione indimenticato come Marco Pantani nel nuovo appuntamento con “I pomeriggi del bicchiere”, in programma domenica al teatro Novelli di Bertinoro, con il giornalista Leo Turrini che presenterà il suo libro "Il pirata e il cowboy. Pantani e Armstrong, le storie maledette": a confronto le vicende dei due grandi campioni, che hanno vissuto la stessa parabola, dai trionfi al fango del doping, ma con finali molto diversi. Lle “vite parallele” di due figure che hanno segnato il nostro tempo, non solo sportivo.

In musica

Il gruppo di Cantalex, composto da avvocati e magistrati di Forlì e della Romagna che dal 2002 organizza spettacoli con finalità filantropiche, torna sabato al Teatro Dragoni, per una nuova serata di musica e parole. L’ingresso sarà ad offerta libera ed il ricavato interamente devoluto all’associazione Libera di Don Luigi Ciotti. Mariasole De Pascali, flautista e performer votata Miglior Nuovo Talento nel referendum Top Jazz 2022 della prestigiosa rivista Musica Jazz, presenta dal vivo il suo primo lavoro discografico Fera, frutto delle diverse esperienze nell’ambito dell’improvvisazione, della scrittura creativa e delle musiche contemporanee, domenica ad Area Sismica: senza soluzione di continuità, le composizioni si alternano attorno a oggetti sonori, impulsi elettrici e comportamenti meccanici, alla ricerca di una breve fosforescenza, un attrito tra sé e uno spazio mobile, lirico ma non retorico, con reminiscenze dal jazz alla musica da camera, fino al rock.

Alla scoperta della città

C'è anche il 'San Francesco che riceve le stimmate' custodita nella chiesa di Santa Maria in Laterano in Schiavonia, a Forlì, tra le centonovantuno opere del Guercino (tele e affreschi) che si trovano nei musei, nelle chiese, negli istituti di credito e nelle collezioni private dell’Emilia Romagna: si replica l'apertura della struttura religiosa a cura dell'associazione culturale Metropolis sabato. Sempre sabato, con ritrovo e partenza dal Chiostro di San Mercuriale, Chiara Macherozzi condurrà una visita guidata alla scoperta e riscoperta degli animali "nascosti" racchiusi nei tesori storico- artistici del centro storico di Forlì e dei loro significati.

Ultimi weekend per ammirare i presepi

"Meldola città dei presepi" è ancora un'occasione per vedere presepi meccanici nella chiesa di San Francesco a Meldola, a Castelnuovo di Meldola e nella chiesa di San Giovanni evangelista a Ricò, frazione di Meldola. I tre grandi presepi animati sono opera del regista cinematografico e presepista Davide Santandrea, allievo del compianto presepista frate francescano minore conventuale Padre Giovanni Lambertini. Si può ammirare anche il presepe animato nella Basilica di San Rufillo a Forlimpopoli dal titolo “Sub tutela dei. Sotto lo sguardo di Dio”: il presepe è tutto in movimento e con l'aiuto di un narratore racconta varie scene della vita di Gesù. Il narratore di quest’anno è il giudice Rosario Livatino. Da oltre 27 anni si realizza il presepe nella Basilica di san Rufillo, che da diversi anni è realizzato sotto forma di storia, narrata attraverso varie scene. Le scene sono ideate con l’ausilio di un commento audio, e tutta la movimentazione è sincronizzata con la rappresentazione.

In mostra

Il Sacrario dei caduti a Forlì, ospita la mostra su Etty Hillesum ‘Il cielo vive dentro di me’, allestita in occasione della settimana dedicata al Giorno della memoria, presentata nel corso dell’incontro pubblico che si terrà venerdì nel Salone Comunale, durante il quale verranno anche premiati i vincitori del concorso fotografico ‘Il Bene Quotidiano’, ad essa legato. La mostra è incentrata sulla figura della giovane intellettuale ebrea morta ad Aushwitz. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì torna a valorizzare gli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, proseguendo il percorso di sviluppo del legame con il mondo dell’arte contemporanea attraverso la mostra “Di chi è questo mio corpo?”, una collettiva curata da Elena Dolcini di nove tra gli artisti più rappresentativi della creatività contemporanea. La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art, visitabile da sabato. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia.

La sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età ospita la mostra fotografica e documentaria "Custodire per trasmettere. Testimonianze sui femminismi negli anni Settanta a Forlì", organizzata dal Gruppo ricerca femminismi. Ha aperto i battenti nella sala mostre “Mario Bertozzi” della Rocca Ordelaffa una nuova mostra dal titolo “Pinocchio ritorna a Forlimpopoli”: all’inaugurazione parteciperrano i giovani attori del Teatro degli Avanzi di Forlimpopoli che offriranno un assaggio dello spettacolo “Mastro Geppetto alla ricerca del figlio perduto” scritto e diretto da Denio Derni.