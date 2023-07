Fricò Royal, Mototagliatella, traversata funambolica della Diga, Pesche in festa: weekend movimentato nel Forlivese

C'è la grande festa a Bertinoro, costellata in ogni angolo da spettacoli diversi, c'è l'impresa della traversata della Diga di Ridracoli, ci sono due giornate nel ricordo di Don Dario Ciani, ci sono poi ragù, tagliatelle e moto, nello storico raduno predappiese. E poi i palchi dei teatri, la scuola di filosofia, la festa dedicata al frutto della Romagna, tanta musica e tanto altro da scoprire. Ecco gli eventi da venerdì a domenica sul territorio.

Fricò Royal e Mototagliatella

Torna, venerdì, Fricò Royal, la lunga notte in cui il colle di Bertinoro si animerà di musica e spettacoli per un evento tornato in grande stile lo scorso anno. La formula consolidata delle passate edizioni viene arricchita e potenziata nel numero di location e di esibizioni, con concerti, stand-up comedy, dj set, mercatini e tanto altro: più di 20 appuntamenti, che si alterneranno nel cuore del borgo, dalle ore 21 alle 3 di mattina. Tra le novità di questa edizione, il ritorno dello spazio ex prigioni e della Rocca, che ospiterà per l’occasione anche un’iniziativa dedicata alla poesia, a cura dell’Atelier delle Arti. Ritorna, dopo lo spostamento di data dovuto all’alluvione, anche la Mototagliatella, l’itinerario turistico ispirato alle due grandi passioni romagnole: la buona cucina e i motori. A Predappio sarà un weekend di stand gastronomici a base di tagliatelle e snack romagnoli, musica e spettacoli, moto-giro, del quale l’intero incasso sarà devoluto a chi ha subito danni dall’alluvione.

Anteprima funambolica per "Di strada in strada"

È uno spettacolo mozzafiato quello organizzato per sabato come anteprima del 32esimo Festival di arti performative “Di Strada in Strada”: una traversata funambolica sopra la diga di Ridracoli, della quale protagonista assoluto sarà Andrea Loreni, il funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze. A Ridracoli l’impresa è unica: oltre ad essere la più lunga camminata al mondo realizzata con contrappesi umani, si tratta anche di un record personale di lunghezza dell’artista Loreni, che andrà a superare la distanza di 350 metri percorsi in occasione della traversata del 2022 a Frassinetto (TO) a 300 metri.

In memoria di Don Dario

Sabato e domenica, a Sadurano sono previsti diversi eventi in occasione dell’ottavo anniversario della scomparsa di don Dario Ciani, che in questo luogo fu anima e cuore della Comunità, che per oltre 30 anni ha rappresentato una risorsa per tutto il territorio nell’accoglienza e nell’avviamento al lavoro di persone svantaggiate ed emarginate. Tra gli appuntamenti una breve escursione a piedi, l’inaugurazione della Chiesa di Santa Maria Assunta dopo il recente restauro e il primo concerto della 32esima edizione della rassegna musicale Sadurano Serenade con la formazione Njejti Det.

Palcoscenici

La lingua, la musica e la cultura Yiddish, quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, la condizione universale dell’Ebreo errante, il suo essere senza patria sempre e comunque, sono al centro di "Cabaret Yiddish", spettacolo da camera scritto e interpretato da Moni Ovadia, in scena all’Arena San Domenico di Forlì venerdì: ad accompagnare l’artista saranno le musiche dal vivo eseguite da Maurizio Dehò (violinio), Paolo Rocca (clarinetto), Albert Florian Mihai (fisarmonica) e Luca Garlaschelli (contrabbasso). Continua la stagione dialettale del Teatro Verdi di Forlimpopoli: venerdì arriverà la compagnia "Dla Parocia" di Carpena con "Eredite Maledetta”. Avanti anche con la rassegna per famiglie all’Arena Hesperia di Meldola: sempre venerdì andrà in scena Un castello di carte della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti, uno spettacolo liberamente ispirato a Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino, interpretato e diretto da Danilo Conti. Continuano anche gli appuntamenti alla Fabbrica delle Candele con il Premio dei Premi, una grande kermesse che porta sul palcoscenico i campioni delle più diverse realtà regionali: sabato la Compagnia dei Nove (Toscana) presenta "Il malato immaginario" di Molière per la regia di Marco Guglielminetti, mentre domenica Quinta Scenica (Calabria) porta in scena "Grisù, Giuseppe e Maria" di Gianni Clementi, regia Alessandro Chiappetta.

In musica

Torna per l’ottava edizione il “Festival della musica giovane del Mediterraneo”, che accende i riflettori sulla Giovane Orchestra Paneuropea, formata da artisti di età compresa tra i 16 ed i 22 anni selezionati da scuole di musica e conservatori di Spagna, Slovenia, Serbia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Romania, Grecia, Croazia, e naturalmente Italia. Il frutto del lavoro di studenti e docenti sarà condiviso con il pubblico sabato e domenica all’Arena San Domenico di Forlì. A Tredozio riparte la stagione musicale "Musicambiente", che coniuga l’attenzione alla musica e ai giovani musicisti con la valorizzazione dei luoghi della natura nel nostro Appennino: si comincia sabato con la Young Musicians European Orchestra-Ymeo e ben 7 solisti. La rassegna “Donne in Blues” si apre invece per questa edizione onorando la sola vera regina del soul, Aretha Franklin, voce strepitosa, personalità dirompente, eclettica, iconica, che ha ispirato numerosissimi artisti: a renderle omaggio la cantante Sara Ghtami con un ensemble formato ad hoc, il Sara Ghtami Quintet, sabato in piazza Colitto, a Fratta Terme. Il secondo appuntamento della terza edizione del “Summer Jazz Fest” andrà invece in scena domenica, al Parco Fluviale “G. Zanniboni” di Santa Sofia, con il concerto del Lovesick Duo, una band italiana composta da due musicisti, Paolo Roberto Pianezza, chitarra e voce, e Francesca Alinovi, contrabbasso e voce, la cui cifra musicale porta il pubblico ad un’immersione totale nel country, nel rock'n'roll e nello swing degli anni ‘40 e ’50. Domenica, al Tennis Club Villa Carpena, va in scena un concerto di musica classica dove due orchestre si sfideranno a colpi di musica: 5 set infuocati che terranno i presenti con il fiato sospeso. In campo l'Orchestra Bruno Maderna e Danilo Rossi in veste di solista e direttore e l'Orchestra Plettro Mauro e Claudio Terroni e Dorina Frati, direttrice e solista. Giudice ed arbitro d'eccezione sarà Mirco Mariani (leader degli ExtraLiscio).

Mulini storici, pesche e festa nell'aia

"Pesche in Festa", decima edizione, ritorna nell'area della Parrocchia di San Martino in Villafranca fino a domenica. Il programma è caratterizzato da molti appuntamenti per tutte le età, degustazioni, musica per tutti gusti e balli, laboratori e concorsi. A Meldola torna sabato la Festa nell’Aia, all’insegna della vita contadina di un secolo fa: la festa sarà animata da canti, balli, e giochi di una volta, come il tiro alla fune, ruba bandiera, segare il tronco secco, marafone e briscole, non mancherà un banchetto di prodotti tipici della tradizione, Sangiovese e ciambella. Torna anche il Festival dei Mulini Storici “Macinare Cultura”: l'evento di domenica, presso il Mulino Biondi di Castel dell'Alpe, è il primo appuntamento ospitato dal Comune dell'alta valle del Rabbi e prevede una giornata diescursioni, pic nic e laboratori.

Filosofia

Fino a sabato Forlì diventa la città della filosofia, ospitando al Palazzo della Provincia i corsi estivi della Scuola di filosofia Praxis, che giunge con questa edizione al suo decimo anno di attività: per festeggiare, Praxis ritorna al grande tema che ne ha motivato la nascita, ovvero la necessità della filosofia per la comprensione del nostro presente.

Basket

Le associazioni sportive “Delio Fulgori” e “A.I.C.S. Basket Forlì” presentano la settima edizione del torneo di pallacanestro tre contro tre “Ronca City Playground 2023” che si svolge come sempre presso la polisportiva Cimatti di Roncadello: dopo i gironi di qualificazione, venerdì le finalissime.

In mostra

Ecco alcune mostre da visitare nel Forlivese. Il Museo Archeologico di Forlimpopoli ospita una nuova mostra temporanea: protagonista “Fiori Neri”, un'antologica curata dall’artista forlimpopolese Luca Freschi volta ad illustrare il percorso artistico di Enrico Garoia, in arte Garo, e il segno lasciato a Forlimpopoli con la sua pittura astrattista. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.