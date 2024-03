Giornate Fai, vintage in Fiera, a teatro con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta: alla scoperta del weekend forlivese

Entrati nella Primavera, si avvicina la Pasqua e per la Domenica delle palme torna anche la tradizione religiosa della Via crucis; molti sono poi gli eventi e gli incontri ai quali partecipare, che vanno dalle visite guidate al vintage, dai tanti spettacoli teatrali ai concerti, dall'open day del Canile alle mostre d'arte. Basta andare a scoprire gli appuntamenti da venerdì a domenica nel Forlivese.

Giornate Fai e Earth hour

Tornano sabato e domenica le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate che custodisce con visite a contributo libero in 750 luoghi speciali in 400 città, dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni, dai centri storici alle province, da Nord a Sud della Penisola (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione dal 12 marzo). Le Giornate FAI di Primavera si confermano nella loro trentaduesima edizione uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Sabato si celebra anche Earth hour – L’Ora della Terra, un elogio collettivo alla bellezza del Pianeta, ma anche una riflessione sulla sua fragilità: per l’occasione a Forlì, un convegno sull’energia, che fa percepire gli effetti della crisi climatica. Verrà inoltre spenta l’illuminazione di Piazza Saffi e WWF e FIAB Forlì faranno un flash mob con le biciclette in piazza.

Fiera del vintage

Da venerdì a domenica a Forlì ritorna “Vintage La moda che vive due volte”, una ricca mostra mercato dedicata agli articoli che hanno caratterizzato le epoche passate diventando icone di stile senza tempo, ma anche tre giorni di spettacoli, musica, esibizioni dal vivo e una passerella su tutto ciò che dal modernariato al design, dal collezionismo al remake sino alla moda, racconta il mutamento del Costume dagli anni ‘20 agli anni ‘90.

Sui palchi

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono protagonisti sul palcoscenico del Teatro Diego Fabbri di Forlì, da venerdì a domenica con lo spettacolo brillante "Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?": un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. Venerdì alla Sala Don Bosco di Forlì andrà in scena lo spettacolo "Ciccioni", nell'ultima versione scritta e diretta da Stefania Polidori: le musiche inedite sono state create dal musicista-fotografo Stefano Nardi, per lo spettacolo teatrale unico nel suo genere in quanto nasce da un percorso di teatroterapia sul tema dell'obesità. In scena i pazienti-attori della chirurgia endocrina dell'Ospedale Morgagni–Pierantoni di Forlì, rappresentata sul palco dal chirurgo-sassofonista Dario Bettini.

Sabato e domenica il Teatro Comunale di Predappio ospiterà lo spettacolo "Aspettando Godot", per la regia di Stefano Naldi: Vladimir (chiamato anche Didi) ed Estragon (chiamato anche Gogo) stanno aspettando su una desolata strada di campagna un certo "Signor Godot", non vi è nulla sulla scena, solo un albero dietro ai due personaggi che regola la concezione temporale attraverso la caduta delle foglie che indica il passare dei giorni. Sabato andrà anche in scena a Vecchiazzano “Antigone. Il potere e la ribelle”, spettacolo promosso da A.N.P.I. in collaborazione con le compagnia teatrali Malocchi e Profumi, Qaos, Ogm e Cambioscena per la regia è di Michela Gorini e Sabina Spazzoli.

La rassegna "A Teatro in Famiglia" del Dragoni di Meldola prosegue sabato con "Il seme magico", uno spettacolo della compagnia Teatro Perdavvero, che trae spunto da una leggenda che la compagnia ha deciso di tradurre per il palcoscenico perché è un inno alla sincerità e all’onestà. Anche al Teatro Mentore di Santa Sofia continua la rassegna interamente pensata e dedicata alle famiglie: sabato si terrà la rappresentazione di “Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone”, storia assai nota del giovane toro che preferisce il profumo di un fiore alla violenza della corrida .

Tra scienza e cucina

Venerdì alla Fabbrica delle Candele di Forlì, nuovo appuntamento della rassegna "La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti": obiettivo del progetto è potenziare le attività istituzionali di orientamento scolastico alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) incontrando giovani ricercatori romagnoli che raccontano il loro percorso di studio e di vita e soprattutto il loro presente, di lavoro e di ricerca, in ogni parte del mondo. Ospite di questo appuntamento sarà Valentina Maestri che parlerà di ortopedia pediatrica. C'è anche il talk show con Eleonora Riso vincitrice di Masterchef Italia 13: domenica l'aspirante cuoca che ha trionfato nel programma Sky, sarà a dispisizione per dialogare con il pubblico per il firmacopie del suo libro “Laboratorio di Sapori – 80 ricette ganzissime” al Centro Commerciale Punta di ferro.

In musica

Al Teatro Verdi di Forlimpopoli in scena l’ultimo concerto della Stagione del Forlimpopoli Folk Club, venerdì: sul palco sale Pneumatica Emiliano- Romagnola con "Fate, regine e malmaritate - Figure femminili nella musica popolare dell’Emilia e della Romagna". Domenica al Ridotto del Teatro Diego Fabbri, continuano gli appuntamenti con i concerti aperitivo Quadri Musicali: l'Orchestra Giovanile della Fondazione Masini, diretta dal Maestro Fausto Fiorentini, si cimenterà in "Cinema Maestro!", integrata da due lettori che accompagneranno gli spettatori in una narrazione dedicata ai temi delle opere e al loro legame con le scoperte sociali e culturali emerse dalla rivoluzione pre-raffaellita. Alla Chiesa dei Servi di Forlimpopoli prende il via la rassegna musicale “ReSonat. La musica antica ai Servi”: sempre domenica, in occasione del Dantedì, la giornata nazionale in memoria del poeta Dante Alighieri (25 marzo) l’evento è dedicato al modo di intonare la poesia nel Rinascimento, tra Dante, Petrarca e la tradizione lirica italiana nella musica del Cinquecento, partendo da fonti a stampa e manoscritte.

Canile e supereroi

Sabato il Canile comprensoriale forlivese apre le porte alla cittadinanza per far conoscere gli ospiti a quattro zampe in cerca di casa, raccogliere fondi per finanziare progetti in loro favore e avvicinarsi al mondo del volontariato: l’open day prevede la sfilata dei cani in cerca di famiglia, diversi per taglia, carattere ed età ma tutti accomunati dalla medesima speranza di essere adottati. C'è poi un pomeriggio tutto dedicato al mondo della fantasia, che prende vita grazie ai cosplayer, gli appassionati che indossano abiti a tema e ricreano nei minimi dettagli il carattere e i gesti dei personaggi di cinema, fumetti, videogiochi, libri e serie Tv: è quello che va in scena domenica a Formì, il distretto commerciale che si trova di fronte al casello dell’A14 di Forlì.

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche.

"Picta - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole" torna a nobilitare la scena culturale con una formula rinnovata e arricchita nei contenuti e nella veste formale: il cinquecentesco Palazzo pretorio di Terra del Sole sarà il cuore pulsante di una manifestazione caratterizzata da grandi numeri con una novantina di opere in mostra, realizzate da oltre trenta artisti provenienti dall’Italia e da oltreconfine, mentre quattordici saranno gli eventi collaterali tra incontri, dibattiti, esposizioni, concerti, laboratori per bambini. La Sala Mostre “Mario Bertozzi” nella Rocca Albornoziana di Forlimpopoli, ospita da sabato pomeriggio la mostra “Dal buio” del giovane artista Millo: il titolo al quale si richiama la selezione di oltre venti opere in rassegna - alcune di grande formato - trae spunto da una personale esperienza di vita, e attribuisce alla mostra un particolare significato anche sul piano comunicativo. La realtà colta e filtrata dal sentimento, viene resa dal giovane pittore in immagini fantastiche e visionarie, straordinariamente attraenti grazie ad un linguaggio espressivo del tutto personale basato sulla forza primaria del colore e sull’incisività del segno.

"La Vita Possibile" una mostra navigante dell’artista Gianluca Costantini è visitabile presso il MAF di Forlimpopoli: le opere dell'artista sono state esposte sulla Ocean Viking di Sos Méditerranée, 50 tavole di disegno civile, erano appese sul ponte, nella clinica di bordo e nello “shelter”, lo spazio protetto dove trovano riparo donne e bambini soccorsi durante la prima missione dell’anno, dalla partenza da Ravenna fino al successivo sbarco ad Ancona il 10 gennaio. La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia.