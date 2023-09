Festival del Buon vivere con le fotografie di Eve Arnold, Lo Stato Sociale, Festival di Castrocaro, Sagra del tortello sulla lastra: esplode il weekend

Il Festival, oltre agli eventi clou, offre decine di spunti: centrale nel weekend l'apertuta della grande mostra fotografica al Museo Civico San Domenico di Forlì, che celebra una leggenda della fotografia del XX secolo: Eve Arnold. A Forlì arriva anche Lo Stato Sociale, per il concerto organizzato all'interno del Jump Festival. Basta spostarsi di pochi chilometri e i riflettori sono puntati sulla finalissima del Festival di Castrocaro. Ma vale davvero la pena di andare a scoprire tutte le opportunità possibili da venerdì a domenica.

Festival del Buon vivere e grande mostra fotografica

E' idealmente dedicata alla Romagna e al suo territorio recentemente colpito dall’alluvione la quattordicesima edizione del Festival del Buon Vivere, in programma fino al primo ottobre. Un’edizione che con ancor più forza promuove i temi alla base del Buon Vivere: l’ecologia delle relazioni, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile come uniche prospettive per un futuro migliore per il nostro Pianeta, “la mi tèra”, la terra di tutte e tutti. Nel fine settimana tantissimi eventi: tra i protagonisti Vince Vallicelli con “Casadei secondo Vince”, grande anteprima del CD prodotto da Casadei Sonora (venerdì) e Frida Bollani Magoni col concerto di ringraziamento per i volontari e donatori che hanno messo il cuore nell’emergenza dell’alluvione “Note di gratitudine” (domenica).

Da sabato le sale del Museo Civico San Domenico di Forlì si aprono a una leggenda della fotografia del XX secolo: Eve Arnold, la prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos nel 1951. Negli anni, davanti al suo obiettivo, sono passati dive e divi del cinema, sfilate di moda e reportage d’inchiesta ancora attuali nello sguardo, per questo la mostra si articola in un ampio percorso tra 170 fotografie.

L’edizione del Forlì Blues di quest’anno, ormai giunto alla sua quarta edizione, lo vede in una nuova veste, espressamente ideata per il Festival del Buon Vivere all’interno del quale sarà realizzato, sabato: Dario Aspesani, le band forlivesi The Pushovers e Slow Train, la compagnia teatrale Quinte Strappate per un viaggio nella storia della musica accompagnati dal teatro. All'interno del Festival si inserice anche “Una piega per l’Hospice”, che torna a Forlì: l’appuntamento è per domenica al Cnos Fap Aeca, promosso dall’associazione Amici dell’Hospice. L’Associazione Cardiologica Forlivese ha organizzato, invece, al Parco Urbano “F.Agosto” per sabato , la “Camminata del Cuore”, iniziativa pubblica e gratuita, volta a promuovere il benessere psico-fisico, la socialità, il positivo rapporto con l’ambiente naturale.

Jump Festival con Lo Stato Sociale

Da venerdì a domenica Piazza Saffi accoglie il Jump Festival con esperienze per tutti i gusti. Venerdì sul palco Lo Stato Sociale, il celebre gruppo di Bologna, che apre il festival nella loro unica data in Romagna. Sabato ci saranno i I Savana Funk, un'altra band di talento proveniente da Bologna, mentre domenica è la volta di Giacomo Toni. Durante la tre giorni non solo musica ma ci saranno anche stand gastronomici ed un’area dedicata ai creativi. Dopo la chiusura dell'evento principale, la manifestazione si sposterà al Controsenso Club con l’afterparty.

Musica con il Festival di Castrocaro

Attesa per la finale della 65esima edizione del “Festival di Castrocaro” prevista venerdì, presentata dal rapper Clementino e dalla conduttrice radiofonica di Radio Italia Manola Moslehi: sul palco allestito nella Piazza d’Armi della città romagnola si confronteranno 8 solisti, un duo e una band che presenteranno un loro inedito e che sono stati selezionati a luglio. Ci sarà poi il Concerto per Modigliana , anche un occasione per mettersi per una sera dietro le spalle le preoccupazioni di questi ultimi mesi: venerdì al Teatro dei Sozofili si esibirà il Chorus Fantasy, un coro polifonico, con solisti, il cui repertorio spazia dal mondo del musical a quello del pop, del rock e della commedia musicale italiana, con arrangiamenti a più voci e sovrapposizioni esecutive molteplici.

Giornate europee del patrimonio

I Musei Civici di Forlì partecipano all’edizione 2023 delle Giornate Europee del Patrimonio con un evento interamente dedicato alla Collezione Verzocchi conservata presso il Museo civico di Palazzo Romagnoli: sabato e domenica due visite guidate a cura di Silvia Ramacciotti. L'Archivio di Stato di Forlì-Cesena offre ai suoi visitatori un appuntamento nella mattina di sabato con "Patrimonio a Forlì e dintorni tra restauri e carte d'archivio, il caso dell'Ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio", durante il quale l'architetto Giancarlo Gatta presenterà il progetto di restauro all'edificio in un racconto tra storia, tecnica e documentazione archivistica. Per l'occasione sarà allestita una mostra di documenti originali conservati in Archivio di Stato.

Torna l’appuntamento con “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”, la rievocazione storica che per due giorni, sabato e domenica, animerà il cuore della città artusiana in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio. Ispirata ai grandi festeggiamenti che, nel XVI secolo, accolsero Brunoro II Zampeschi di ritorno dalla Francia, la manifestazione giunge quest’anno alla 44esima edizione con un ricco programma di iniziative: sfilate in costume, disfide, visite guidate, iniziative per bambini e famiglie, spettacoli.

Sabato appuntamento a Tredozio con "Civiltà contadina ed erudita agiatezza nel paesaggio della Romagna toscana": a partire dalla scoperta degli strumenti del museo della civiltà contadina ospitato nel palazzo Fantini di Tredozio, la visita permetterà di cogliere il legame tra il "saper fare", frutto dell'antica tradizione contadina locale, e la conformazione del palazzo, la sua storia, l'antica storia della famiglia che l'ha realizzato e la scelta della sua posizione rispetto al contesto paesaggistico.

Nasi rossi e animali

Domenica al Parco di via Dragoni di Forlì si terrà la Giornata del Naso Rosso - GNR, una giornata di festa con spettacoli, truccabimbi, giochi, magie, bolle di sapone, balli, kamishibai e tanto altro: giunta quest’anno alla 19esima edizione, nasce nel 2005 come giornata nazionale di sensibilizzazione alla filosofia del "Viviamo In Positivo" e come raccolta fondi per sostenere la formazione e i progetti dell'Associazione. Arriva poi "Fido in galleria CC Puntadiferro" a Forlì, domenica, per promuovere una corretta cultura cinofila, favorire una cultura del rispetto verso gli altri. Ai più piccoli, l'evento vuole insegnare in maniera divertente, in un modo che coinvolga anche il loro amico più fedele, l'importanza di riciclare.

Solidarietà

A Forlimpopoli l’estate si conclude con un appuntamento goloso: venerdì il Fossato della Rocca ospiterà il Picnic delle Mariette, seduti sul prato o accomodati su balle di paglia, si potrà gustare un invitante menù. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’Associazione Amici dell’Hospice di Forlimpopoli.

Sport

Sabato allo Stadio Tullio Morgagni di Forlì si svolgerà il primo Memorial Dino Amadori, per ricordare insieme a tutta la Romagna del calcio giovanile il compianto professore: parteciperanno 12 squadre di tutta la Romagna: il Forlì Calcio, il Cesena, la Virtus Cesena, il Santa Sofia, il Bakia Cesenatico, la Sammartinese, il Meldola, il Cava Ronco, il Castrocaro, la Sampierana, l’ Edelweiss e il Forlimpopoli per un torneo Under-11 che si svolgerà nell’intera giornata. Domenica sarà invece il giorno della Maratona del Presidente, alla sua 13esima edizione, nata a Forlì per onorare la memoria di Sergio Tampieri: teatro della gara è diventato il Parco Urbano Franco Agosto, che con i suoi ampissimi spazi contorna la città permettendo ai concorrenti di affrontare una maratona in un contesto bucolico che ha sempre il suo fascino, tra pioppi e querce, rose e biancospini.

Nelle giornate di sabato e domenica, il Club Hermitage Veteran Engine di Forlì, darà vita alla 18esima Coppa Romagna nella quale scendono in campo le auto d'epoca: la kermesse, dedicata al ricordo di Raul Gardini, partirà dalla storica sede del Foro Boario di Forlì. Unpaved Roads è un evento non competitivo che si terrà sempre sabato e domenica nel Parco delle Foreste Casentinesi: la partenza di gruppo sarà da Santa Sofia e si potrà decidere lungo la strada se proseguire sul percorso lungo oppure prendere il percorso corto.

Feste fra tradizione, enogastronomia e religione

Degustazione di vini, negozi aperti, artisti, presentazione di libri, musica: proseguono in centro storico a Forlì nei venerdì di settembre i "Venerdì divini" che vedono la partecipazione di locali e negozi. Il filo conduttore della serata del 22 settembre saranno i vini rossi. Domenica, a Santa Sofia, si terrà la Sagra del Tortello sulla lastra: in piazza Matteotti si potranno trovare stand di associazioni e attività commerciali locali con tortelli sulla lastra ed altre specialità autunnali, ed un'area con tavoli e sedute dove gustare queste delizie.

A Civitella di Romagna, in occasione della festa del Patrono San Michele, si susseguono per tutto il mese una serie di eventi e celebrazioni religiose: venerdì, inaugurazione della mostra fotografica “Civitella ieri e oggi 2013-2023”, sabato “Variety Show” a cura del gruppo “Giovani Civitellesi” e della banda comunale N. Maurizi, domenica mercatino dell’usato Caritas di beneficenzae concerto in piazza Matteotti della “B’Otto’s Band”, band funk & blues. La parrocchia di San Giovanni Battista di Coriano a Forlì celebra la Festa della Madonna della Tenerezza: venerdì anteprima della mostra dedicata a Etty Hillesum, giovane ebrea morta ad Auschwitz, dal titolo "L'amore che vince l'odio!", sabato ci sarà la festa di inizio catechismo con le famiglie, domenica dedicata alla Madonna della Tenerezza.

Alla scoperta dell'arte e del territorio

Oltre alle visite guidate alla scoperta del territorio, ci sono le mostre tutte da scoprire. Al Maf di Forlimpopoli è visitabile “L’anima in terra”, personale della scultrice e ceramista Marina Fabbri. “Le sue figure – scrive il curatore Paolo Degli Angeli - abitano lo spazio, stanno qui e ora pur essendo portatrici di universi altri e pare riflettano, pensino, meditino e si soffermino su quei materiali rimossi dell’inconscio che tanto. La mostra Animagia. Dispositivi, visioni, film di Virgilio Villoresi è aperta invece a Forlì negli spazi della Fondazione Dino Zoli: tra i maggiori animatori italiani, l’artista toscano Villoresi da molti anni porta avanti una proteiforme ricerca nei campi del film d’animazione, dei music video e degli spot pubblicitari.

L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni. E' aperta al pubblico da domenica al Salone d'Onore del Palazzo Pretorio di Terra del Sole, la mostra "Stanze della Memoria": curata dalla critica d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione affronta quest'anno il tema della memoria, in tutte le sue sfaccettature, che si ricollega con il tempo, con il sentimento del ricordo, con meditazioni sui simboli e sulle allegorie della vita.