Party di Carnevale, specialità piemontesi, arte, musica, teatro con Ettore Bassi e Andrea Vasumi: ecco il weekend forlivese

La figura di Laura Betti e Gioacchino Rossini sono tra gli ispiratori degli spettacoli che popolano i teatri del territorio, tra questi anche "Il mercante di luce" con Ettore Bassi, che va in scena a Santa Sofia. Tra i protagonisti musicali ci sono invece Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini con il “Il gatto e la volpe” a Bertinoro. Proseguono poi le feste di Carnevale, ce n'è una riservata ai giovani di seconda e terza media e di prima superiore. Poi appuntamenti enogastronomici, tra i quali il mercatino piemontese in piazza a Forlì. Ecco gli eventi sul territorio da venerdì a domenica.

Sui palchi dei teatri

Ad una controversa e straordianria protagonista della storia del teatro e del cinema italiano degli anni '60 e '70 è dedicato l’intenso "Bimba '22. Inseguendo Betti e Pasolini" di Elena Bucci che, nell’anno del centesimo anniversario della nascita di Pasolini, ricorda la figura poliedrica, contraddittoria e provocatoria di Laura Betti, la “ giaguara” del teatro italiano: lo spettacolo va in scena sabato al Teatro Carlo Zampighi di Galeata. Ancora sabato sul palco del Teatro Testori si può assistere allo spettacolo Art, una produzione della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse diretta da Emanuele Conte e interpretata da Graziano Sirressi, Enrico Pittaluga e Luca Mammoli, tre attori del collettivo Generazione Disagio: commedia crudele e divertente sull’amicizia, tradotta in oltre trenta lingue, Premio Moliére nel 1994, 'Art' è un testo di Yasmina Reza, una delle maggiori drammaturghe in lingua francese, autrice, tra gli altri, de Il dio del massacro da cui Roman Polanski ha tratto il film Carnage. Dopo i due sold out per gli spettacoli di Paolo Migone e Sergio Grilli, torna la comicità al teatro Maria Graffiedi della Parrocchia di San Nicolò a Vecchiazzano: ospite sul palco sabato sarà un beniamino della comicità nostrana, nonché direttore artistico della rassegna svoltasi a Vecchiazzano, Andrea Vasumi. Dagli ingredienti in cucina all’amore, dal vino ai piaceri della vita, partendo dall’improbabile e fortunoso ritrovamento di un manoscritto giovanile di Gioacchino Rossini, perduto da qualche parte nelle terre di Romagna, dove il compositore visse la sua giovinezza: è Rossini flambé, la più recente produzione del Teatro Due Mondi che sabato sarà presentata al Teatro dei Sozofili di Modigliana. Il Teatro Verdi di Forlimpopoli sempre nella stessa serata ospita invece "L'affetta favole - Il più grande emporio di vendita e costruzione di favole", scritto e diretto da Stefano Naldi: un divertente montaggio di favole che accadono al contrario, ed un gioco interattivo dove mettere al giusto posto le tessere dei puzzle che compongono le storie. Domenica al Teatro Mentore di Santa Sofia va in scena "Il mercante di luce" con Ettore Bassi: tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Vecchioni, lo spettacolo narra del viaggio poetico di un padre e di un figlio, abbracciando lo stile e la magnificenza narrativa di Vecchioni e con una storia che attraversa il nostro presente e fa entrare nella dimensione dei classici, immerge nella grande letteratura del passato che avvolge tutti noi con la sua luce. Per la rassegna Favole, domenica al Teatro Il Piccolo di Forlì, il Collettivo Clochart presenta Scusa: chiedere scusa è educazione, saperlo fare è arte, uno spettacolo scritto e diretto da Michele Comite che parla dell’importanza di chiedere scusa quando si sbaglia o nel chiedere una cortesia quando si interrompe qualcosa o qualcuno.

Tra musica e cinema

Secondo appuntamento dedicato alle forme del racconto al Diagonal Loft Club: dopo Matteo Caccia e il focus sui podcast e la radio, sabato si farà un tuffo nel mondo della scrittura per il cinema e le serie insieme ad Alessandro Fabbri, uno dei nomi di punta della nuova generazione di sceneggiatori italiani. Domenica la Sala Aramini di Forlimpopoli ospiterà "Eremia Endless Tour" con Ettore Castagna e Carmine Torchia: lo spettacolo prende vita da un album, "?ρημ?α/Eremìa" (solitudine in Greco), il primo da solista di Ettore Castagna di altissimo livello, che si è già guadagnato il voto di diversi giurati al Premio Loano 2023, il premio più prestigioso in Italia per la world music italiana. Domenicainvece, all’Enoteca Bistrot Colonna dopo il brunch, il palco si aprirà per il secondo evento della programmazione invernale del “dai de jazz…Club 2023”: Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini con il loro “Il gatto e la volpe” (progetto/album, 2021), fatto di fiato, mani, sguardi, interplay comunicativo, daranno corpo in senso letterale ad una narrazione che si squaderna sul pentagramma

Carnevale e neve

Festa di carnevale in discoteca all'insegna del sano divertimento: domenica torna l’evento del Sunday Club al Controsenso di Forlì riservato ai giovani di seconda e terza media e di prima superiore in collaborazione con il progetto "Big Fun No Trip" di Matilde Montanari e Cosascuola Music Academy, che porteranno sulle tastiere i dj allievi Samuel Salvatore, Ale Calò, Nicola Fioretto, Marco Zozzi e Aurora Fioretto, coordinati dai docenti Dj Pyton, Max Monti Dj, Thomas Blasi Dj e Dado Juice Dj. Spontandosi a Santa Sofia, sabato alla Sala Milleluci, la Pro Loco organizza il "Carneval de Santa", sfilata in maschera e balli. Nell'ambito invece di Neve&Natura, domenica si terrà il 29° Raduno Sci Alpinistico della Campigna, aperto a tutte le specialità su neve (sci alpinismo, sci escursionismo, ciaspole) - Memorial Brilli Paolo, Laghi Raffaele, Della Bordella Piero.

Libri, viaggi ed enogastronomia

Il “Mercatino Regionale Piemontese”, fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi, sarà di scena sabato e domenica a Forlì in Piazza Saffi: il pubblico presente portrà acquistare, nel corso dell’evento, i selezionati prodotti non facilmente reperibili in commercio. Dalle prelibatezze ai viaggi, venerdì al Circolo Inzir di Forlì il racconto di "Un milione di km in moto", con Loris Camprini, noto architetto forlivese e motociclista: un uomo con una grande passione per le due ruote che corrono sull’asfalto per le strade del mondo. In una vita a cavallo delle sue (tante) moto ha percorso oltre un milione di chilometri. Domenica Casa Artusi ospita la presentazione del libro "Io, chef per la mia terra di Filippo Cogliandro e Oreste Paliotti": l’Associazione delle Mariette, da sempre sensibile ai temi della sostenibilità, del consumo critico e consapevole, della legalità, porta sul suo palco Cogliandro, che oltre ad essere un artista dei fornelli, ha avuto la forza, nella sua Calabria, di ribellarsi al “pizzo”. A seguire una degustazione in tema. Sempre domenica a Forlì Michela Loli, all'interno della rassegna gratuita "Ma che belle storie!", leggerà "Dov'è mia sorella?" di Sven Norqvist, pluripremiato autore e illustratore svedese: le sue illustrazioni sono caratterizzate da un’incredibile ricchezza di colori e dettagli. Arriva invece “Il figlio della foca” nel nuovo appuntamento dei Pomeriggi del Bicchiere in programma domenica al Teatro “Ermete Novelli” di Bertinoro: al centro dell’incontro, infatti, ci sarà la presentazione del libro che Ferdinando Mainardi, in arte Nando, dedica alla storia del programma più pazzo, ingovernabile e sgangherato della tivù italiana.

Arte a tutto tondo

S’intitola "Se ci fosse luce sarebbe bellissimo" la mostra personale di Elena Bellantoni, da sabato sarà visitabile presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì: curata da Nadia Stefanel, l’esposizione restituisce il percorso di ricerca condotto dall’artista all’interno dell’azienda Dino Zoli Textile, con la partecipazione attiva dei dipendenti, la frequentazione dei luoghi, la valorizzazione dei materiali e delle risorse aziendali. Il cinquecentesco Palazzo Pretorio di Terra del Sole ospita la manifestazione artistica culturale Picta, Rassegna Europea d'arte contemporanea - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole: in esposizione circa 80 opere di maestri dell’arte italiana e continentale, espressioni di differenti modi di vedere e pensare degli artisti, accomunati dalla stesso amore per il colore e l’arte. E proprio nel ‘privilegio del colore’ il critico d’arte Michele Govoni, curatore della rassegna, ha individuato il filo conduttore del percorso espositivo. Le opere dell’artista cesenate Luciano Navacchia sono invece al Museo Archeologico di Forlimpopoli, con la mostra “Dall’antico all’attualità. Donne remote e presenti”: il percorso espositivo si arricchisce, con l’allestimento nella Sala Mostre di una seconda sezione interamente dedicata alla produzione pittorica di Navacchia. In occasione della manifestazione mondiale 'International Mother Language Day - Giornata Internazionale della Lingua Madre' alla FumettoDANTEca, presso la sede fumettotecaria, è fruibile una specifica e mirata esposizione dedicata al 'padre' della 'lingua madre' italiana, Dante Alighieri: il sommo poeta farà compagnia al pubblico posto nel contesto dell'ampia produzione della Nona Arte, grazie al Social Community Hub, uno spazio esclusivo in continuo sviluppo e crescita, in grado di promuovere realmente le connessioni, la creatività e il divertimento dei giovani forlivesi. Nel Salone di Palazzo Morattini a Pievequinta è visitabile la mostra fotografica “Tracce di civilità contadina”, a cura di Radames Garoia: viene proposto il duro lavoro nella campagna romagnola, quando tutto si faceva a mano, un lavoro immane ed una fatica fisica oggi impensabile ed improponibile.