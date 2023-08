Buscherini beer fest, Festival di Musica popolare, Madonna del popolo e Roccambolesca: si scalda il weekend forlivese

Sono diversi gli appuntamenti musicali per il weekend, che si preannuncia bollente, dove non manca nemmeno il teatro, che vede il ritorno del Festival dedicato ai monologhi "Essenza di Prodigi-Città di Forlì" alla Fabbrica delle Candele. Da non pederere poi le tradizionali feste legate all'enogastronomia, alla religione e all'arte, che ritroviamo anche nelle mostre. Ecco gli eventi da venerdì a domenica sul territorio.

Tra musica e teatro

Venerdì e sabato a Forlimpopoli torna il Festival di Musica Popolare: un viaggio nel panorama della musica folk di tutto il mondo, che ogni anno esplora un tema diverso, offrendo spunti di riflessione sempre nuovi e originali. Sabato c'è Stefano Bellotti in arte Cisco in "Baci e Abbracci Tour", spettacolo che è l’occasione per ripercorrere i suoi oltre 30 anni di carriera, dall’esordio con i Modena City Ramblers fino alla più recente collaborazione artistica con la Bandabardò, passando per la sua ormai lunga carriera da solista.

Si chiude questa domenica la rassegna Extraterrestre, che da giugno ad agosto si è svolta nel centro culturale Ex Atr, ex deposito delle corriere a Forlì: l’ultimo appuntamento sarà dedicato alla musica live con il concerto delle Visioni di Cody, storica band locale dell’Appenino Tosco-Romagnolo. Sarà inoltre aperta la visionaria installazione Amacario ideata da Francesco Careri, e le opere Ecstasy e La Nazione dell’artista Flavio Favelli.

Va in scena sabato all'Arena San Domenico di Forlì lo spettacolo di teatro musica intitolato "Impossibile! L'impresa di un uomo che aveva paura": ispirato al libro omonimo scritto da Ilaria Mazzotti e illustrato da Giuseppe Tolo, lo spettacolo narra la travolgente avventura di un giovanissimo funambolo francesce Philippe Petit che, nel 1974, si cimentò nella traversata delle torri gemelle. Il sole sorge sulla Rocca di Bertinoro per l’ultimo appuntamento del ciclo musicale "Ci vediamo all’alba” che domenica ospita il Duo Baguette, in un viaggio che trasporta nella Parigi di inizio ‘900, passa per l’Italia e arriva all’Europa dell’Est: ricorda la colonna sonora di un film muto e ci sorprende in improvvisazioni dal sapore swing.

Arriva anche la terza edizione del Festival teatrale "Essenza di Prodigi-Città di Forlì" che si terrà alla Fabbrica delle Candele sabato e domenica: i cinque i monologhi scelti per la fase finale tra quelli pervenuti saranno rappresentati sul grande palco all'aperto nell'ambito del programma Fabbrica Estate 2023.

In giro per feste paesane e appuntamenti tradizionali

È tempo di sollevare i bicchieri e brindare, perché torna "Buscherini beer fest" fino a domenica: protagonista come sempre la birra artigianale, truck di ogni genere che completeranno l'offerta enogastronomica e spettacoli dal vivo venerdì con gli “Stadium arcadium e Drama”, sabato con “Roxi bar” e domenica con “Reminds”.

Torna la Festa della Madonna del Popolo a Meldola, ricorrenza religiosa molto sentita: venerdì è la Giornata degli anziani e degli ammalati, sabato in Arena Hesperia cena solidale e concerto a cura di Nyckelharpa Resonance, domenica giornata di festa con eventi religiosi e ricreativi. Durante le celebrazioni torna anche ‘Roccambolesca’, mostra d’arte accompagnata da concerti, presso la Rocca di Meldola che giunge alla sua quarta edizione, con la partecipazione eccezionale all’evento di alcuni dipinti di Dario Fo della mostra "Dario Fo, The Master of Brushes - Story of an Italian Friendship"

Appuntamenti estivi anche a Predappio: venerdì a San Savino pizzata del Gruppo sportivo per tutto il weekend invece si svolge la tradizionale Festa di santa Rosa all’Oratorio Santa Rosa. Sabato al Castello di Cusercoli è invece in programma la decima edizione della cena a lume di candela "Cusercoli... Un castello in amore", allietata dalla musica di Romantico Bar e Music Live.

Due passi alla scoperta del territorio

Venerdì appuntamento con la visita guidata notturna alla scoperta della Fortezza medievale di Castrocaro e del Battistero di San Giovanni alle Murate, per l’occasione straordinariamente aperti: nel "fresco" belvedere della fortezza, accarezzata dal vento del crinale dell'Appennino Tosco-Romagnolo per ascoltare la storia della Valle del Montone, anche detta "dell’Aquacheta", cantata e percorsa da Dante. Domenica escursione gratuita La Foresta di Campigna: trekking ad anello nel cuore del Parco Nazionale, tra faggete, fossi perenni e le antiche abetine di Campigna.

In mostra

Ecco alcune mostre da visitare nel Forlivese. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni. La mostra “Anime di Pianetto”, si trasferisce da Cervia a Galeata: il Museo Civico Mons. Mambrini di Pianetto ospita i quadri di Luciano Medri che ha inserito scorci di Pianetto e del Castello che dominò sulle terre di Galeata fino alla metà del secolo scorso. Ai due artisti Enzo Bellini e Giovanna Bellini, è dedicata la mostra allestita alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia dal titolo “Bellini & Bellini. Enzo e Giovanna tra realtà e sogno”: a confronto sono le opere di due personalità accomunati dai natali santasofiesi, dal contatto con il rinomato ‘Premio Campigna’ e dall’aver operato a lungo in ambito milanese.

A Rocca San Casciano è visitabile la mostra pittorica dal titolo “Dalla Terra al Cielo”, con le opere del rocchigiano don Marcello Vandi, tornato a vivere in paese dopo essere stato missionario per 48 anni in Venezuela: sin da giovane animato dalla passione per l’arte, iniziò un percorso che lo ha portato a diplomarsi all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Alla Galleria Michelacci, ex Chiesina Ospedale, è stata inaugurata la mostra fotografica "Amarcord, il Rione Rocca" a cura di Aurora Bombacci, che racconta attraverso le immagini la storia di un importante evento del 1972 quando per celebrare la solennità della Madonna del Popolo si organizzò un palio a Meldola.

Domenica un altro appuntamento con “La merenda d'artista” questa volta ospitata nel Giardino della Ida a Forlì: Lorella Rosati leggerà la biografia di Gabriele Zelli, Daniela Gaudenzi dirà delle vicissitudini di Ercole Cortesi e Daniela Cortesi porterà alla luce i successi ottenuti all'estero dal cartografo Agostino Codazzi.