Festa del Sangiovese e Sagra dello stridolo: fine settimana tra enogastronomia, arte e musica, con la tromba di Fabrizio Bosso

Un weekend dove l'enogastronomia, con un accento sui prodotti tipici, è centrale. Il prestigioso vino rosso romagnolo è protagonista di Sangiovese in festa a Modigliana, sabato e domenica, con tanti appuntamenti per conoscere il Sangiovese e le cantine locali che lo producono; non mancheranno intrattenimento musicale, occasioni di degustazione e conoscenza della storia di questo vino. Ma ecco tutti gli appuntamento da venerdì a domenica.

Sabato Casa Artusi a Forlimpopoli ospita il World Disco Soup Day: un evento globale creato dal movimento Slow Food Youth Network, la rete dei giovani di Slow Food come “sforzo” collettivo per combattere lo spreco di cibo e la crisi climatica. Domenica torna invece a Galeata la Sagra dello stridolo: nel centro storico del paese mercato ambulante, mentre all’area feste piatti della tradizione romagnola preparati con l'erba di campo, come ad esempio le tagliatelle.

Alla scoperta del territorio

Il sabato a Spinadello offre una serie di appuntamenti tra i quali l'escursione che dall’acquedotto porterà a Bertinoro, dove i partecipanti potranno gustare una piadina affacciati al “balcone della Romagna”, con due attività di foraging. Anche la seconda edizione delle Giornate Pellegriniane prevede diversi momenti di incontro, approfondimento e confronto in prossimità della Festa di San Pellegrino Laziosi, il primo maggio: sabato si andrà alla scoperta della Casa Natale di San Pellegrino. Una domenica all'aria aperta a Castrocaro Terme con il Mercatino da Forte dei Marmi, il mercato contadino e per divertirsi giochi di strada di Nonno Banter e incursioni musicali di All’Incirco con “Musica tra le nuvole”, suonata da bizzarri musicisti sui trampoli. Un’ottima occasione per visitare la Fortezza medievale di Castrocaro (nella foto) o il Palazzo Pretorio di Terra del Sole. Rocca delle Caminate è di nuovo visitabile per il pubblico durante il weekend: per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento.

Tra musica, teatro e fantasy

La stagione di Forlimusica dà appuntamento venerdì alla sala ex cinema Mazzini, per il concerto dell'orchestra Lost Heritage & Music, con l'orchestra transnazionale diretta dal maestro Stefano Nanni con musiche di Stampfer, Sansalvador e Dundakov. Sempre venerdì al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, un omaggio al grande songwriter americano con lo spettacolo “Like a rolling stone: Bob Dylan tra musica e parole”, un viaggio ipnotico ed affascinante nel mondo del musicista americano, uno spettacolo, un concerto, un recital che in due ore lascia senza risposte, naturalmente, ma con un grande punto interrogativo, proprio come lo stesso Bob Dylan ha sempre fatto in questi anni.

L’edizione 2024 del festival itinerante Crossroads si fermerà a Meldola per una sola serata, ma sarà di quelle che lasciano il segno: sabato al Teatro Comunale Dragoni si esibiranno il trombettista Fabrizio Bosso e il chitarrista Bebo Ferra, un incontro vis-à-vis tra due dei massimi rappresentanti del jazz nazionale. Sabato al teatro Mentore di Santa Sofia si esibiranno “Gli otto violoncelli di Torino” insieme a Piergiorgio Rosso: in programma è il concerto “La grande musica ed il cinema”, con brani che spaziano da Bach a Rota, da Sostakovic a Morricone.

Ancora sabato alla Fabbrica delle Candele, si tiene l’ultimo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro, condotto da Catia Gatelli, è intitolato Stai zitta ed è legato all’omonimo testo di Michela Murgia. Domenica, invece, la Chiesa dei Servi di Forlimpopoli ospiterà il secondo appuntamento della rassegna di musica antica ‘ReSonat’: l’artista forlivese Giulia Ricci si esibirà al clavicembalo presentando un programma solistico intitolato ‘An Italian Journey to London’.

I draghi sono atterrati, le astronavi hanno acceso i motori, gli incubi sono strisciati fuori dagli armadi a notte fonda, fino a venerdì alla Fabbrica delle Candele c'è la prima edizione di Storie Infinite Festival: una kermesse dedicata al genere fantastico, declinato tanto nei suoi sottogeneri

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche. Nuove iniziative all'interno del programma “Comunità educanti e creatività al servizio del bambino”, che celebra i 50 anni dalla visita di Gianni Rodari a Forlì: "Un binomio fantastico. Duilio Santarini e Gianni Rodari tra affinità e differenze” è la mostra multimediale promossa dalla Biblioteca Pedagogica Duilio Santarini a cura di Elena Dolcini, visitabile alla Sala Blu di Forlì.

Apre i battenti sabato al MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli la mostra “Tracce” del pittore Carlo Cola: cesenate di nascita, ma da tempo forlimpopolese di adozione, l’artista torna a uno dei suoi temi ricorrenti, la casa, o forse sarebbe meglio dire le case, come luogo intimo e ricco di suggestione: con la sua pittura calda e sontuosa, Cola nelle sue opere vuole raccontare le storie di chi abitava luoghi un tempo vivi e frequentati; luoghi pieni di tracce. Si intitola “Nostalgia del futuro a Capri” la mostra della pittrice Miria Malandri che apre i battenti sabato nella Sala Mostre “Mario Bertozzi” di Forlimpopoli: la mostra si ispira al film ‘Capri revolution’ di Mario Martone uscito nel 2018: il regista ha preso spunto dalla vicenda del pittore tedesco Karl Wilhelm Diefenbach, che nel 1914 fondò sull’isola una comunità ribelle coinvolgendo altri giovani artisti arrivati dal Nord Europa e dalla Russia. Mostra personale di fotografia naturalistica di Fabio Savini “Fascino incompreso – Mostra fotografica su Anfibi e Rettili” allo Spinadello - Centro Visite Partecipato: gli anfibi e rettili, così come accade verso ciò che non si conosce, sono creature spesso temute e incomprese; eppure sono animali che possono essere utili all’uomo e alcune specie sono indicatori dello stato di salute degli habitat in cui vivono.