Sapeur e Forlì wine festival, Fabio Concato, Gioele Dix, Francesco Tesei: si va alla scoperta del weekend forlivese

Ecco allora un viaggio tra quello che si può fare, dal centro città alle colline, districandosi tra i cartelloni teatrali che propongono una serie di spettacoli da non perdere. Anche la musica è come sempre immancabile, con grandi concerti e manifestazioni sportive, che prendono vita intorno alle melodie. La Fiera di Forlì offre invece l'appuntamento annuale con l'enograstronomia, permettendo un viaggio tra sapori e profumi di tutto lo stivale e non solo. Nel weekend si concentrano anche le celebrazioni dedicate al Giorno della memoria e, per chi ancora vuole approfittarne, ci sono ancora alcuni presepi visitabili. Arte come sempre protagonista a 360 gradi. Ecco gli eventi da venerdì a domenica nel Forlivese.

Sui palchi dei teatri

Venerdì alla Sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca, la Compagnia del Borgo di Faenza metterà in scena la commedia dialettale "Frazcõ l'à vènt e' lot", tre atti brillanti di Setti e Bettoli, appuntamento della rassegna "4 sbacarêdi cun e' nostar dialet" organizzata dalla Pro Loco San Martèn. Al via la rassegna teatrale "Isole del Tesoro" 2024 organizzata da Fo Emozioni, gruppi forlivesi insieme per il teatro: si parte sabato dal Teatro Diego Fabbri di Forlì, quando sul palco arriva la compagnia Qaos con lo spettacolo "Mascara & paillettes" di Serge Manguette, regista e coreografo. Domenica, questa volta al Teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano il Centro Culturale l'Ortica aps con il Gruppo Teatrale “Gli Slan di Sandra” presenta "E poi arrivi tu" di Claudia Lotti e Claudia Bartolotti, che firma anche la regia.

Nuovo appuntamento al teatro Mentore di Santa Sofia, sabato, quando sul palco salirà Gioele Dix con "Ai nostri tempi (biblici)": tra passi biblici e brani letterari di diversa estrazione, dix prova a districare l’intricata matassa e offrire una sua personale visione. Una serata speciale dedicata, con passione e ironia, a tutte le donne e gli uomini che non hanno alcuna intenzione di invecchiare. Denis Campitelli in Pugni pesanti racconta di guerra, di prigionia e di pugialto: sarà sabato al Teatro comunale di Rocca San Casciano, con la storia vera di riscatto e libertà di un prigioniero di guerra che, a colpi di pugni di guantone riesce a raggiungere la libertà: ma è una storia non solo di scontro ma anche di incontro con altre culture, altre lingue, altre genti tutte interpretate dal poliedrico attore.

Sabato e domenica nuovo appuntamento anche al Teatro comunale di Predappio con "l'antimusical" "Il vago di Ozzak", presentato dal Teatro delle Forchette, per la regia di Massimiliano Bolcioni. Sognando di volare sulle ali dell’arcobaleno a volte si rischia di venire accontentati. E così travolti da un orribile tornado che tutto devasta gli spettatori approdano nel fantastico Regno di Ozzak, il luogo dove Walt Disney somiglia al buon Dio e dove, governando un tal “Vago di Ozzak ”, l’arte e il talento divengono optional approssimati e assolutamente relativi. Per la rassegna Favole del Teatro Piccolo di Forlì, domenica, la compagnia Fratelli di Taglia sarà protagonista del palcoscenico con I viaggi di Sinbad il marinaio, uno spettacolo di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli liberamente ispirato alla favola Sindbad il marinaio de Le mille e una notte. Un evento di raccolta fondi si tiene invece al Controsenso Club domenica, aperitivo con spettacolo di Francesco Tesei, prestigioso illusionista e mentalista, che intratterrà il pubblico con le sue incredibili abilità, trasformando la serata in un connubio tra magia, intrattenimento di alto livello e solidarietà. Il ricavato dell'evento andrà a sostegno del reparto di geriatria dell’Ospedale di Forlì.

In musica

Il Teatro Diego Fabbri è pronto ad ospitare Fabio Concato nel Musico Ambulante Tour 2024, venerdì: imperdibile appuntamento con la grande musica italiana d’autore a Forlì dove Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui, sul palco del “Musico Ambulante Tour”, i suoi strepitosi amici Musici: Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre). Seconda data 2024 per il Forlimpopoli Folk Club, eccezionalmente di sabato sera, sempre in Sala Aramini: sul palco due musicisti prestigiosi, Marco Ambrosini ed Eva-Maria Rusche con l' Ambrosini Rusche Duo che presenta "Ai tasti!", un viaggio dalla musica barocca a quella contemporanea attraverso 135 tasti. Domenica, invece, la Sala Ex Cinema Mazzini, con un programma intenso di Mendelsoohn, Shubert/Liszt, Chopin, ospita Roberto Giordano il “Poeta del pianoforte”, che si rivela all’attenzione della critica internazionale e delle maggiori istituzioni concertistiche del mondo nel 2003, a 22 anni, con il suo premio al “Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique” di Bruxelles. Sabato al PalaUnieuro Arena va in scena la 31esima edizione del Trofeo Mariele Ventre di pattinaggio artistico, riservato a gruppi di atleti di età inferiore ad anni 14: una festa di musica e colori con l'accompagnamento delle canzoni dello Zecchino d'Oro e di colonne sonore dei film della Walt Disney, il tutto a favore della Fondazione Mariele Ventre e dell'Antoniano di Bologna.

Sapori in fiera

Tre giorni tra i sapori e i profumi della migliore gastronomia regionale italiana con la 21esima edizione di SapEur, la fiera del prodotto tipico e genuino, dedicata alle tradizioni culinarie delle regioni di tutt’Italia. Da venerdì a domenica i padiglioni fieristici di Forlì si trasformeranno in uno sconfinato “Eden” per i buongustai, grazie alla presenza di centinaia di espositori provenienti da tutto il territorio nazionale, che ormai da anni scommettono sulla grande manifestazione, che si svolge di pari passo con Forlì Wine Festival, il padiglione dedicato all’enologia nel quale il vino è sovrano, dove si trova anche l’Happy Beer Festival, spazio dedicato ai birrifici artigianali italiani ed esteri.

Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della memoria, data istituzionale per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e il sacrificio dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, sul territorio si volge un programma di iniziative intenso che va dal cinema, al teatro, dagli incontri con le scuole ella presentazione di libri

Arte e laboratori

L'ultimo fine settimana di gennaio è ricco di iniziative dedicate a grandi e bambini nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole: sabatoprendono il via i laboratori di carnevale, con la realizzazione di un manufatto artistico pensato per festeggiare l'arrivo del Carnevale. Domenica è possibile visitare il rinascimentale Palazzo Pretorio di Terra del Sole e il ricco Museo dell'Uomo e dell'Ambiente in esso contenuto, e anche la suggestiva Fortezza medievale di Castrocaro Terme. Domenica nella Chiesa di San Giacomo, con ingresso gratuito, torna “Un’opera al mese”, l’appuntamento con l’arte ideato per far conoscere al grande pubblico i grandi capolavori che appartengono al patrimonio storico-artistico forlivese: protagonisti della serata saranno i tre preziosi dipinti del Maestro di Forlì "Funerali e Assunzione della Vergine", "Crocifissione" e "Quattro Santi", opere di fine Duecento - inizio Trecento provenienti dalle collezioni del Museo Civico di San Domenico che, per l’occasione, saranno esposti al pubblico in San Giacomo.

Ultimi weekend per ammirare i presepi

"Meldola città dei presepi" è ancora un'occasione per vedere presepi meccanici nella chiesa di San Francesco a Meldola, a Castelnuovo di Meldola e nella chiesa di San Giovanni evangelista a Ricò, frazione di Meldola. I tre grandi presepi animati sono opera del regista cinematografico e presepista Davide Santandrea, allievo del compianto presepista frate francescano minore conventuale Padre Giovanni Lambertini. Si può ammirare anche il presepe animato nella Basilica di San Rufillo a Forlimpopoli dal titolo “Sub tutela dei. Sotto lo sguardo di Dio”: il presepe è tutto in movimento e con l'aiuto di un narratore racconta varie scene della vita di Gesù. Il narratore di quest’anno è il giudice Rosario Livatino. Da oltre 27 anni si realizza il presepe nella Basilica di san Rufillo, che da diversi anni è realizzato sotto forma di storia, narrata attraverso varie scene. Le scene sono ideate con l’ausilio di un commento audio, e tutta la movimentazione è sincronizzata con la rappresentazione. Come nel 2022, anche quest'anno non viene allestito il tradizionale presepio delle grotte della Zolfatara, ma per un motivo diverso, legato alle recenti frane: il presepio animato, realizzato dal presepista Davide Santandrea, è allestito nella cantina Zoli sotto la Ca’ de Sanzves a Predappio Alta.

In mostra

Domenica al museo Mambrini a Pianetto inaugurerà la mostra fotografica curata da Stefano Ravaioli: “Domenico Mambrini: andare per castelli”, che prende ispirazione dalla sezione dedicata ai castelli del volume "Galeata nella storia e nell'arte". Oggi, a 89 anni di distanza dalla prima edizione dell’opera del Mambrini, si sono voluti ripercorrere i suoi passi.

Il Sacrario dei caduti a Forlì, ospita la mostra su Etty Hillesum ‘Il cielo vive dentro di me’, allestita in occasione della settimana dedicata al Giorno della memoria, presentata nel corso dell’incontro pubblico che si terrà venerdì nel Salone Comunale, durante il quale verranno anche premiati i vincitori del concorso fotografico ‘Il Bene Quotidiano’, ad essa legato. La mostra è incentrata sulla figura della giovane intellettuale ebrea morta ad Aushwitz. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì torna a valorizzare gli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, proseguendo il percorso di sviluppo del legame con il mondo dell’arte contemporanea attraverso la mostra “Di chi è questo mio corpo?”, una collettiva curata da Elena Dolcini di nove tra gli artisti più rappresentativi della creatività contemporanea. La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art, visitabile da sabato. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia.

L’Oratorio di San Sebastiano ospita la mostra “Maestri e allievi” che ripercorre la storia della Compagnia dell’Arca, esperienza nata nel 1974 a Forlì da un gruppo di studenti delle scuole superiori, desiderosi di trovare una modalità espressiva nuova, che potesse portare sul palco una vita di fede e amicizia, utilizzando la forma del teatro come collante di questa esperienza giovanile.

La sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età ospita la mostra fotografica e documentaria "Custodire per trasmettere. Testimonianze sui femminismi negli anni Settanta a Forlì", organizzata dal Gruppo ricerca femminismi. Ha aperto i battenti nella sala mostre “Mario Bertozzi” della Rocca Ordelaffa una nuova mostra dal titolo “Pinocchio ritorna a Forlimpopoli”: all’inaugurazione parteciperrano i giovani attori del Teatro degli Avanzi di Forlimpopoli che offriranno un assaggio dello spettacolo “Mastro Geppetto alla ricerca del figlio perduto” scritto e diretto da Denio Derni.