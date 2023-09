Festival del Buon Vivere, Notte dei ricercatori, Naima for Romiti, Sportlì, Vino al vino: è intenso il weekend forlivese

Continuano, senza sosta, anche nel fine settimana, gli appuntamenti solidali nei confronti delle realtà danneggiate dall'alluvione, tra questi c'è il concerto Naima for Romiti. Si va poi alla scoperta del lavoro di ricerca con glieventi per la Notte europea dei Ricercatori, anche lo sport è protagonista con piazza Saffi a Forlì che si trasforma in una grande palestra e l'appuntamento in sella di Romagna Trail. Spettacoli teatrali e musica sono gli altri protagonisti. Ecco gli eventi da venerdì a domenica nel Forlivese.

Festival del Buon vivere

E' idealmente dedicata alla Romagna e al suo territorio recentemente colpito dall’alluvione la quattordicesima edizione del Festival del Buon Vivere, in programma fino al primo ottobre. Un’edizione che con ancor più forza promuove i temi alla base del Buon Vivere: l’ecologia delle relazioni, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile come uniche prospettive per un futuro migliore per il nostro Pianeta, “la mi tèra”, la terra di tutte e tutti. Tra i protagonisti del weekend il duo comico Marta e Gianluca, la celebrazione dei 10 anni dall’internazionalizzazione della laurea magistrale in Aerospace Engineering con l’astronauta Maurizio Cheli e il pilota Guinness World Record di volo acrobatico Dario Costa, Matteo Bussola, il grande pianista Mark Harris, Serena Dandini e Vito Mancuso.

Settimana della legalità

Venerdì, con l’arrivo a Forlì della teca contenente i resti dell’auto di scorta di Giovanni Falcone distrutta nell’attentato mafioso di Capaci, prende il via la Settimana della Legalità 2023. “Quarto Savona Quindici: il coraggio di pochi per la libertà di molti”è il titolo della che inizierà con un convegno in memoria delle vittime dell’attentato di Capaci e, con loro, di tutte le vittime della mafia e delle stragi.

Solidarietà dopo l'alluvione

Il Naima Club e il Quartiere Romiti organizzano una serata musicale a scopo benefico i cui ricavati del evento saranno interamente destinati alla “Associazione Genitori Amici della Pio Squadrani dei Romiti” la scuola del quartiere: la serata, intitolata “Naima for Romiti”, si svolgerà venerdì nel locale di via Somalia, 2 e vedrà sul palcoscenico Sonia Davis, una tra le principali interpreti italiane del genere musicale dance soul. La “Serata Spalata!” è invece un appuntamento di convivialità e gastronomia, ma anche un progetto di solidarietà che ha l'obbiettivo di articolarsi in più tappe fra costa, città e Appennino: la seconda tappa sarà domenica a Portico di Romagna, coinvolgendo artigiani del cibo e commensali per aiutare a sostenere altre aziende o territori colpiti identificati ad hoc per ogni serata. Si andrà alla scoperta della tartufaia o in passeggiata alla scoperta delle bellezze di Portico di Romagna. La cena, preparata da grandi chef, sarà animata dalla presenza dell'attrice Erica Mainardi. Anche "C.so Diaz Solidale" è una campagna di sensibilizzazione sull'importanza della solidarietà e della condivisione: domenica corso Diaz si trasformerà infatti in un'oasi di inclusione ed unità, in una serata di divertimento, intrattenimento e, soprattutto, di impegno solidale, dall'aperitivo alla cena con musica dal vivo. Il Circolo Arci Cava-Villanova e la Cooprativa Rivalta, tornano venerdì a sostenere le realtà locali duramente colpite dall’alluvione del 16 maggio scorso: si svolgerà nella sede del circolo in viale Bologna, una Tombola solidale, il cui ricavato, raddoppiato dal Circolo stesso, sarà devoluto per intero all’ Associazione Anziani il Delfino.

Notte dei ricercatori e Futura Festival

La Notte Europea dei Ricercatori torna venerdì anche a Forlì,per portare fra la gente il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori e offrire la possibilità di partecipare attivamente a esperimenti, dimostrazioni, giochi, esposizioni e laboratori: escape room a scopo didattico, laboratorio di story telling, un dialogo con l’assistente virtuale, aperitivi scientifici “Semi di conoscenza”, sono solo alcuni degli appuntamenti in città. Arriva anche la prima edizione del Futura Festival: tre giorni di festa, da venerdì a domenica, per far conoscere le attività dell’Associazione Futura aps, impegnata dal 2020 nella tutela dell’ambiente e inclusione sociale, con attività di raccolta rifiuti, collaborazioni con le scuole del territorio e laboratori artistici. Grande attenzione verrà prestata alla valorizzazione delle sensibilità artistiche locali, in particolare saranno ospiti i gruppi musicali Petunia Sauce (nella foto) e The Wawe, e gli artisti Alessandra Bruni, Giulio Cigna, Luca Siboni, Grazia Cardinale, Matilde Casalino e il collettivo Onde Urbane.

A tutto sport

E' pronta a partire la quarta edizione di "Romagna Trail": venerdì è previsto il via per un circuito che toccherà diversi territori ed ogni partecipante seguirà la traccia che gli è stata consegnata, con il proprio passo e gestirà tempo e km in base alle proprie condizioni fisiche e disponibilità di tempo, senza nessun vincolo di orari e giorni. Piazza Saffi si trasformerà invece in una palestra a cielo aperto: sabato e domenica si terrà la manifestazione "Sportlì - Lo sport nel cuore di Forlì", evento che coinvolge associazioni ed enti sportivi su diverse discipline e nella giornata di domenica partenza del "Giro del Muraglione".

Sui palchi dei teatri

Ultima giornata, venerdì, per la seconda edizione di "Colpi di scena", sguardo nel Contemporaneo, proposta culturale che mette in discussione temi universalmente centrali per l’essere umano, abitante in balia di un mondo in continuo cambiamento, in un viaggio tra limiti, contrasti, realtà e finzione. Sabato il Teatro Testori propone un’anteprima di stagione insolita: una maratona di 3 spettacoli seguendo le vicende di C’è vita nel grande nulla agricolo?, una serie podcast che impasta horror, fantascienza e comedy nella più profonda provincia italiana della pianura padana: entrare nel vivo delle più famose e surreali vicende di Villamara, dove fantasia, realtà e umorismo si incrociano nel quotidiano nulla agricolo protagonista della serie. Il Teatro delle Forchette con The Theatre, laboratorio di arti sceniche porta sul palcoscenico "La visita della vecchia signora" di Friedrich Dürrenmatt, per la regia di Massimiliano Bolcioni: appuntamento domenica, sempre al Teatro Testori.

In musica

Sabato in piazza Orsi Mangelli, adiacente al Centro commerciale I Portici di Forlì, il Trio Iftode terrà un concerto di musiche della tradizione romagnola e internazionale, con l'intervento di Gabriele Zelli: l'appuntamento è l'atto conclusivo di un progetto che si è tenuto nella Scuola primaria "Edmondo De Amicis" dove agli alunni sono state illustrate le antiche usanze romagnole e le danze tipiche. Ancora sabato nella Chiesa della Santissima Trinità il Coro Città di Forlì e la Corale Alea di Cotignola-Henry Dunant si esibiranno in un concerto di brani polifonici all'interno della rassegna nazionale "Voci nei Chiostri 2023": per l'occasione saranno eseguite musiche di Saint Saens, Fauré, Caccini, Bizet, Verdi, Benedetto Marcello, Vivaldi, Mozart. Domenica spostandosi alla Chiesa del Carmine di Forlì, il violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta, accompagnato al pianoforte dal maestro Giuseppe Magagnino, si esibirà in “The five elements – terra, aria, acqua, fuoco, etere”. Alessandro Quarta porta la sua musica nei cinque elementi, li trasforma e li fa suoi, porta la quint'essenza della natura in concerto, nella meraviglia dell'unione tra musica e natura, così che anche l'arte possa prendersi cura del nostro mondo.

Feste tra tradizione ed enogastronomia

Ultimo appuntamento nel cuore del centro storico di Forlì con i "Venerdì Divini": commercianti e pubblici esercizi del centro storico propongono degustazione di vini, negozi aperti, artisti, presentazione di libri, musica e cultura a 360 gradi . Torna per la seconda edizione l'October Fest a San Savino di Predappio: due giornate all'insegna di cibo, musica dal vivo e birra, sabato e domenica con il gruppo forlivese Etilisti Noti e la giovane band Nemesia. Bicchieri e tavolozze saranno invece i protagonisti dell’edizione 2023 di Vino al Vino, che si terrà a Bertinoro domenica, dove alle tradizionali iniziative dedicate ai vini del territorio, che culmineranno con le degustazioni dell’Albana Dei, si affiancheranno due appuntamenti nel segno dell’arte: l’estemporanea di pittura “I colori di Montmartre sul Balcone di Romagna” e l’incontro con Alessio Atzeni, autore del libro “I segreti nascosti nelle opere d'arte”. Sabato e domenica a Corniolo si terrà la Festa Selvaggia, del circuito FestaSaggia: due giorni dedicati alle prelibatezze gastronomiche a base di selvaggina locale regolarmente catturata, macellata e certificata, da gustare nell'area feste di Corniolo o presso i ristoranti della zona. Sabato è in programma a San Colombano la "Festa di fine estate": una serata di musica ed allegria con stand gastronomici, dj set di Ada Rey e Franz Collini vocalist in diretta Radio Studio Delta e concerto dei Qluedo.

Mattoncini Lego

Arriva la terza edizione dell’evento “Meldolandia, il regno del mattoncino”, esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego, allestita all’interno del Palazzetto dello Sport di Meldola sabato e domenica: l'area espositiva si svilupperà per oltre 50 metri lineari all’interno e qui i visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini Lego.

Alla scoperta del territorio

Nella mattinata di sabato va in scena “Forlimpopoli Slow Tour”, un itinerario di trekking urbano dedicato alle famiglie, per andare alla scoperta della città artusiana in modo interessante e divertente, attraverso un gioco di orientamento: dai camminamenti della Rocca Ordelaffa attraverso il centro storico di Forlimpopoli, toccando i suoi monumenti e i luoghi legati alla memoria dei personaggi storici di Forlimpopoli, da Brunoro Zampeschi a Pellegrino Artusi. Il tour si concluderà a Casa Artusi, dove chi lo vorrà potrà partecipare a una visita guidata e a una degustazione di prodotti tipici. Questo weekend Castrocaro Terme e Terra del Sole accoglierà i camperesti partecipanti alla Festa Nazionale del Plein Air: visite guidate alla Fortezza e a Palazzo Pretorio di Terra del Sole e rievocazione della Battaglia avvenuta nei pressi di Castrocaro nel 1387,con accampamenti che riproporranno, costumi, armi armature e arredi ricostruiti con un rigore storico molto alto, nell'ambito di "A.D. 1387 Battaglia a Terra del Sole".

Alla scoperta dell'arte

Le sale del Museo Civico San Domenico di Forlì si aprono a una leggenda della fotografia del XX secolo: Eve Arnold, la prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos nel 1951. Negli anni, davanti al suo obiettivo, sono passati dive e divi del cinema, sfilate di moda e reportage d’inchiesta ancora attuali nello sguardo, per questo la mostra si articola in un ampio percorso tra 170 fotografie. Sempre ai Musei San Domenicoè visitabile la mostra "Omaggio a Cesare Maioli e alla nuova natura" dell'artista forlivese Delio Piccioni: venerdì Piccioni e Gabriele Zelli condurranno una visita guidata alla scoperta delle opere esposte.

L'esposizione “Sguardi capovolti - L'incontro rovescia i punti di vista” è un viaggio attraverso foto e racconti di medici che hanno messo al centro della loro vita e del loro impegno etico, sociale e professionale, l’incontro e la cura dell’altro, scoprendo che proprio attraverso la conoscenza, il confronto e le relazioni, si creano legami forti e indissolubili che cambiano le persone e il modo di fare Sanità, operando con determinazione per principi etici universali. E’ questo il tema della mostra fotografica, aperta sino a domenica all’Oratorio di San Sebastiano. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì torna a valorizzare gli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, proseguendo il percorso di sviluppo del legame con il mondo dell’arte contemporanea attraverso la mostra “Di chi è questo mio corpo?”, una collettiva curata da Elena Dolcini di nove tra gli artisti più rappresentativi della creatività contemporanea.

La mostra Animagia. Dispositivi, visioni, film di Virgilio Villoresi è aperta invece a Forlì negli spazi della Fondazione Dino Zoli: tra i maggiori animatori italiani, l’artista toscano Villoresi da molti anni porta avanti una proteiforme ricerca nei campi del film d’animazione, dei music video e degli spot pubblicitari. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni. E' aperta al pubblico da domenica al Salone d'Onore del Palazzo Pretorio di Terra del Sole, la mostra "Stanze della Memoria": curata dalla critica d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione affronta quest'anno il tema della memoria, in tutte le sue sfaccettature, che si ricollega con il tempo, con il sentimento del ricordo, con meditazioni sui simboli e sulle allegorie della vita.

