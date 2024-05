Un weekend tra sagre, musica nelle rocche, teatri, escursioni ed arte: dalla Festa selvaggia a "Buonanotte sognatori"

Tra città e collina, tra concerti e feste, si anima il weekend. Il territorio di Santa Sofia è in festa nel fine settimana: sabato al Parco della Resistenza, ritorna il festival "Il paese degli amori" che prevede musica con il Corpo Bandistico "C. Roveroni", stand gastronomici presso le Cucine dell'Ostello. Sabato e domenica a Corniolo si apre la "Festa Selvaggia", due giorni dedicati alle prelibatezze gastronomiche a base di selvaggina da gustare nell'area feste o nei ristoranti della zona. Ma sono molti gli appuntamenti da venerdì a domenica sul territorio.

In musica

Torna il festival musicale a Forlì per band emergenti: venerdì, sabato e domenica alla Fabbrica delle Candele appuntamento con 52 Festival, che vede protagonisti sul palco i giovani musicisti, con l’obiettivo di ampliare l'offerta di musica live a Forlì con band che scrivono inediti musicali, sviluppando e accrescendo la loro arte, supportati da persone del settore audio, video e grafico. A Forlimpopoli la Scuola di musica popolare torna a proporre un appuntamento storico per sabato: “Buonanotte Suonatori" è un evento praticamente unico in Italia, una sorta di buskers festival “home made” con gli allievi ed i maestri della scuola che invadono letteralmente gli spazi più suggestivi (Teatro, Museo Archeologico, Sala Mostre, Torrioni) della Rocca Forlimpopolese con i suoni, gli strumenti e le melodie popolari che hanno studiato e perfezionato durante l’anno scolastico. Sabato musica anche al Teatro Comunale di Predappio con al pianoforte Stefano Bezziccheri e il Quartetto d'Archi della ForlìMusica Orchestra, Grazia Raimondi violino, Katia Mattioli violino, Darya Filippenko viola, Sebastiano Severi violoncello.

Doppio appuntamento al Teatro Dragoni di Meldola: venerdì concerto del trio "Quelli della domenica" ovvero Gabriele Graziani, Enrico Farnedi, Michele Barbagli, che delizieranno il pubblico con il loro repertorio di canzoni e sigle tratte dalla nascente "epoca televisiva" del secolo scorso, mentre sabato un concerto dedicato al pianoforte con il forlivese Andrea Missiroli in apertura e Stefano Maurizi in chiusura. Entrambi i pianisti presenteranno alcuni lavori discografici tra cui "Calanchi" ultima fatica di Missiroli e "un'autobiografia musicale ed artistica attraverso il linguaggio dei suoni del pianoforte solo" di Stefano Maurizi. In occasione della Festa della Repubblica, domenica si svolgerà "Tramonto in Rocca" a Meldola tra i racconti storici di Davide Canali dell'Accademia degli Imperfetti e un concerto di violini con Teddy Iftode e Radu Iftode che per l'occasione eseguiranno un repertorio particolare.

Sui palchi dei teatri

Il calendario degli appuntamenti dedicato ai 20 anni di Città di Ebla vedrà la sua apertura venerdì all'Ex Atr, con Sermone al mio celeste pollaio, rito sonoro scritto e interpretato da Mariangela Gualtieri con la guida di Cesare Ronconi. Una composizione di versi editi e inediti, nella forma di brevi sermoni, che la poetessa rivolge innanzitutto a se stessa e nei quali riconosce lo sconvolgimento attuale. Un’intera giornata all’insegna della creatività e delle arti performative è quella che venerdì vedrà protagonista il Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci” di Forlimpopoli, da mattina a sera, sul palco del Teatro-Cinema Verdi: il Carducci si presenterà poi alla città con una replica serale esibendo sul palco tutti i suoi talenti in uno spettacolo composito dal titolo “Una Notte per il Liceo”, una vera e propria festa tutti insieme articolata in diversi momenti, tra diverse espressioni e generi artistici.

Uno spettacolo che unisce la genialità di Luigi Pirandello con l'esperienza della Compagnia Teatro delle Forchette, Laboratorio di Arti Sceniche “The theatre”, sotto la regia di Antonio Sotgia, un viaggio unico tra passato, presente e futuro con “I Giganti della Montagna”: venerdì l'appuntamento è al Teatro Giovanni Testori. Con la voglia di raccontare le storie degli stralunati personaggi che animano la nostra terra, fatta di originalità di umorismo, ma anche di poetiche solitudini, Giampiero Pizzol e Maurizio Ferrini arrivano al Castello di Cusercoli per osservare e raccontare la Romagna dall'alto: domenica va in scena "Vitelloni in libertà". In occasione della festa della Repubblica, domenica a Bertinoro diversi appuntamenti tra i quali la consegna della Medaglia di Bertinoro per la Repubblica all’attore Denis Campitelli, attore e autore che ha ottenuto riconoscimenti in ambito teatrale, televisivo e cinematografico e lo spettacolo “L'Appello - i compagni di Giuseppe di Matteo" interpretato dai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Santa Maria Nuova Spallicci, da pochi giorni intitolata proprio al piccolo quattordicenne vittima di mafia.

Alla scoperta del territorio

Un’escursione ad anello a Cusercoli, si svolgerà sabato in ricordo di Giovanni Bissoni, appassionato escursionista e protagonista per anni nella sanità pubblica del nostro Paese, e si concluderà con l’arrivo al Castello di Cusercoli e un aperitivo finale con tutti i partecipanti offerto dalla Pro Loco Chiusa D'Ercole. Rocca delle Caminate è di nuovo visitabile per il pubblico durante il weekend: per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento. Visita guidata al Cimitero Monumentale di Forlì, domenica, condotta dal presidente di ConfGuide, Giuseppe Verrelli, per approfondire le vicende delle generose personalità forlivesi, come Giuseppe Verzocchi, Giovanni Marchini, Raniero Paulucci di Calboli e altri benefattori, che hanno contribuito ad accrescere significativamente il patrimonio culturale e sociale della città e si metterà in luce il legame tra arte, botanica e le opere di beneficenza che hanno arricchito la comunità.

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche.

E' aperta alla Galleria Zondini Caffè la mostra fotografica "Era il 16 maggio 2023..." di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, che si sono avvalsi della fotografia per scolpire nella memoria le tracce indelebili di un triste passato da superare con l’impegno di tutti e con immancabile fiducia nel futuro. Dalla volontà di rimboccarsi le maniche alla rinascita: sintesi dell’alluvione vissuta sul campo. Ha già aperto i battenti la mostra "Romagna Sfigurata”, realizzata dalla fotografa Silvia Camporesi, alla Sala del Palazzo del Monte di Pietà: la mostra della fotografa forlivese viene proposta in occasione dell'anniversario della alluvione. Sono esposte foto recenti ed inedite, frutto del progetto "Romagna sfigurata", unitamente alla riproposizione delle foto della mostra "Sommersi salvati" ospitata presso l'ex-seminario nell'autunno scorso. In continuità un'altra mostra di fotografie inedite di Silvia Camporesi, dedicate al Parco urbano "Franco Agosto", presso la Fondazione Dino Zoli: Fragile Sublime restituisce parte del lavoro dedicato dall'artista al tema dell'alluvione e del dissesto idrogeologico.

E' aperta alla galleria “A casa di Paola” la mostra di Pasquale Marzelli “Riflessioni al tramonto”: una selezione di tele e tavole dipinte con tecnica mista in cui tornano i temi prediletti dell’artista toscano, a partire dalle vedute collinari, scandite da casolari trascurati, minuscoli borghi dimenticati, agglomerati di abitazioni che raccontano un passato non troppo lontano, eppure così distante. Il Birrificio Mazapégul ospita la mostra fotografica "In bloom. I Nirvana di Charles Peterson" a cura di Ono Arte, per celebrare il trentesimo anniversario dalla scomparsa di Kurt Cobain, icona indiscussa del movimento grunge, attraverso gli scatti del fotografo ufficiale della band.