Case dei personaggi illustri, Fabio Troiano, Eleazaro Rossi, verso la Pasqua: ecco il fine settimana forlivese

Dalle case dei personaggi illustri, ai palchi teatrali tra prosa e comicità, con Fabio Troiano, Maria Pia Timo, Eleazaro Rossi. Non mancano la musica con il tradizionale Concerto di Pasqua, le escursioni per tutti gusti e l'arte. Ecco gli appuntamenti da venerdì a domenica.

Le case museo aprono le porte

Sono 100 le case museo italiane che apriranno le porte per la seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Sono due le Case di personaggi illustri che a Forlimpopoli apriranno le porte: Casa Artusi e Casa Bertozzi si potranno visitare sabato e domenica gratuitamente grazie a visite guidate predisposte per l’occasione. Aperto anche il Museo Civico Don Giovanni Verità a Modigliana.

Da un palco all'altro

Approda sul palco del Teatro Verdi di Forlimpopoli, venerdì, Fabio Troiano con "Il dio bambino", di Giorgio Gaber e Sandro Luporini per la regia di Giorgio Gallione: a distanza di trent'anni dalla sua creazione "Il dio bambino" è ancora oggi un testo di incredibile forza e attualità, cinico e commovente. La riscrittura di Amleto firmata Lenz Fondazione, creazione di Francesco Pititto e Maria Federica Maestri, sale sul palco del Testori venerdì: summa di una lunga e profonda esperienza artistica con gli attori ‘sensibili’ iniziata oltre venti anni fa, le molteplici riscritture sceniche dell’Hamlet sono diventate un luogo poetico fondamentale nella ricerca teatrale di Lenz che dal 2009 al 2013 ha realizzato un importante progetto di ricerca drammaturgica e performativa contemporanea attorno all’Amleto di Shakespeare. Nuova produzione per Maria Pia Timo che presenta “Sol di soldi”, uno spettacolo comico sull’ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, dalla quotidianità spicciola a come condiziona la nostra vita. L'appuntamento è al Teatro Comunale di Predappio per sabato. La Sala San Luigi di Forlì ospita Eleazaro Rossi per le serate più attese della rassegna “San Luigi Comedy Night”: il noto comico romagnolo, forlimpopolese di origine, dopo aver messo in pensione il suo primo monologo e la chiusura della sua prima stagione a “Le Iene” Eleazaro fa uscire il nuovo lavoro, “L'ora di religione”. Rossi sarà ospite del Diagonal Loft Club per una chiacchierata a tutto tondo insieme a Corrado Ravaioli, che ha curato il ciclo di incontri “Diagonal talks”. Sarà una “confessione”, in omaggio al titolo del suo nuovo spettacolo “L’ora di religione”. Sabato negli spazi della Fabbrica delle Candele, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro: il laboratorio "La scena che educa - il teatro come strumento educativo nella crescita armonica dei più giovani", condotto da Agnese Doria, è rivolto in particolare a giovani docenti ed educatori.

Musica per le nostre orecchie

Come avvenuto nel 2022, si ripeterà l'ormai tradizionale Concerto di Pasqua, diretto dal Maestro Paolo Olmi, che quest'anno sarà una delle manifestazioni musicali più imponenti mai rappresentate a Forlì, con la Young Musicians European Orchestra, il Coro della Cattedrale di Siena e il blasonato Bach-Chor di Monaco: in tutto 150 musicisti. La ricorrenza della Pasqua verrà celebrata in musica la sera di venerdì all’Abbazia di San Mercuriale con una delle pagine di musica Sacra più famose di sempre: lo Stabat Mater di Gioachino Rossini. Sabato al Teatro Mentore di Santa Sofia si terrà un evento del tutto particolare: la proiezione di un film muto con accompagnamento di musica dal vivo, protagonisti della serata sono Nosferatu e il pianista Mario Mariani. Nosferatu, di F.W. Murnau è un film del 1922, (durata 84’). Il film è stato per decenni il solo sui vampiri ammesso nelle discussioni colte dei critici, ma, come tutti i film sul tema, venne spesso stroncato. Naima Rock, la rassegna musicale autunnale e invernale dello storico locale forlivese, chiude la stagione in grande stile con l'artista Sonia Davis: venerdì la cantante che ha accompagnato i Simply Red in tournée per 2 anni e vice del progetto musicale mondiale F.P.I Project, salirà sul palco del Naima con la sua band di 6 elementi per interpretare il migliore repertorio di Tina Turner.

In memoria

Le molteplici identità di Aldo Spallicci, il medico, il politico mazziniano, l’etnografo e animatore culturale, il poeta, e, soprattutto, il suo legame con la Romagna, saranno al centro del convegno di studi con il quale, sabato, il Comune di Bertinoro rende omaggio al suo illustre concittadino nel 50esimo anniversario della morte. Un altro incontro per ricordare Spallicci è in programma domenica al Circolo Democratico Forlivese: nell' occasione il Coro Città di Forlì, diretto da Omar Brui, terrà un concerto dal titolo "Aldo Spallicci e la vosa dal tridizion", affiancato da Radames Garoia e Nivalda Raffoni, esperti di tradizioni, usanze e dialetto, che illustreranno la storia e i significati dei brani proposti. Gabriele Zelli ricorderà la figura di Spallicci. C' è anche una giornata in compagnia degli amici, compagni di Peppino Impastato: Pino Manzella, Marcella Stagno, Carlo Bommarito, Caterina Blunda. Sabato al teatro Verdi di Forlimpopoli presenteranno il libro “Peppino Impastato. La memoria difficile”

A spasso per il territorio

Sabato escursione a scavalco fra la Romagna e la Toscana, passando da tracciati sul fondovalle (a ridosso di fossi già pieni d’acqua) a creste panoramiche sospese fra S.Benedetto in Alpe e S.Godenzo: durante il cammino si osserverà la natura selvaggia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che si sta risvegliando dal torpore dell’inverno. Domenica passeggiata nelle colline romagnole, sulle creste che sovrastano i paesi di Civitella e Galeata, camminando per sentieri selvatici dove i cinghiali incrociano il passo con i loro predatori: si parte dall’Agriturismo Campo Rosso a Civitella di Romagna per salire sulla cresta del monte Carpine. Sempre domenica Spinadello apre le sue porte al pubblico per una mattinata all’insegna della natura e della cura dei beni comuni, sarà infatti possibile partecipare ad una breve camminata dedicata anche alla rimozione di rifiuti abbandonati o trasportati accidentalmente nei sentieri che si snodano lungo il fiume e il canale Ausa. In orario serale è in previsione una suggestiva passeggiata al chiaro di luna in compagnia delle guida ambientale escursionistica Marco Clarici.

Arte a tutto tondo

100 artisti e dei 50 stilisti e couturier sono protagonisti di L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968, la grande mostra ideata e realizzata da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì negli spazi del Museo Civico San Domenico, dal 18 marzo al 2 luglio. Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, l’esposizione è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda. Il periodo preso in considerazione attraversa tre secoli: dall’Ancien Régime al secondo Novecento. Un racconto unico. Un percorso espositivo di confronti che comprende oltre 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei. L’esposizione forlivese, la prima del suo genere, somiglia a un vero e proprio kolossal.

S’intitola invece "Se ci fosse luce sarebbe bellissimo" la mostra personale di Elena Bellantoni, visitabile presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì: curata da Nadia Stefanel, l’esposizione restituisce il percorso di ricerca condotto dall’artista all’interno dell’azienda Dino Zoli Textile, con la partecipazione attiva dei dipendenti, la frequentazione dei luoghi, la valorizzazione dei materiali e delle risorse aziendali. In occasione del centenario dalla nascita si ricorda il maestro Giuseppe Tadonio, con una vasta retrospettiva dedicata all'artista salernitano di origine, e forlivese di adozione: la Galleria Wundergrafik ha deciso di supportare le figlie del Pittore nell'allestimento di una grande mostra di importanti opere, di cui talune inedite.

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2023, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena ospita presso la sua sede di Forlì la mostra Pietro Zangheri grande naturalista italiano del '900: grazie a una serie di tavole illustrate con disegni originali, l'esposizione intende ricordare la figura del grande naturalista forlivese Pietro Zangheri, che dedica alla Romagna oltre 60 anni di ricerca naturalistica e più di duecento pubblicazioni, anche al fine di promuoverne il messaggio culturale, che invita tutti noi alla salvaguardia del patrimonio naturale del nostro territorio e non solo.

In occasione del centenario della nascita del grande autore Benito Jacovitti, a Forlì presso la sede fumettotecaria si propone una specifica e mirata esposizione consultabile dedicata al celebre fumettista, scomparso nel 1997, dal titolo '100 Jacovitti; 1 all'anno!': l'esclusiva proposta complementare, sul piano culturale, quantitativo, qualitativo e strutturale dell'evento jacovittiano presenta 3 iniziative, la prima con l'esposizione consultabile in sede, di 100 pezzi, uno per ogni anno, testate, albi, riviste o volumi, la seconda online presenta 100 copertine selezionate visitabili dal sito ufficiale, la terza è la visione su maxischermo in sede di 100 tavole jacovittiane. Il mito del Cavallino Rampante in mostra: Piero Gardini, presidente del Ferrari Club Forlì, ha allestito una mostra di modellini Ferrari all'interno del suo negozio di modellismo "Magic Model". Fino al weekend di Pasqua si potranno ammirare una trentina di modelli, sia da corsa che stradali, realizzati da prestigiose case del modellismo. Da sabato al MAF di Forlimpopoli è aperta la mostra "Attraversamenti", opere e installazioni di Luigi Impieri: un gioco di parole per fornire risposte alle nostre menti di fronte alle tante persone che finiscono in fondo al muro più liquido del mondo, il Mediterraneo.