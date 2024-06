Un weekend a tutta birra e musica con Modena City Ramblers, Birrandello, Meganoidi: non manca il teatro con Duilio Pizzocchi

Due eventi di grande partecipazione animano il fine settimana forlivese. La Festa della Birra a Vecchiazzano, che si terrà venerdì e sabato, unisce gastronomia, musica e divertimento per tutti, con oltre 30 stand gastronomici con le migliori birre locali, spettacoli e area bambini: venerdì saranno sul palco i Modena City Ramblers. Un atteso ritorno è quello di “Birrandello” che promette divertimento, buon cibo, ma soprattutto fiumi di birra tedesca e musica, tra gli altri, con i Meganoidi. Non manca poi il ritorno della Sagra della rana e della polenta a Vecchiazzano: appuntamento a cena per gustare i tipici piatti romagnoli, il pesce e le famose rane.

Spazio anche allo sport. Il BRN Village di Forlimpopoli compie un anno: 3 giorni di sport, musica e divertimento in cui ci saranno gli atleti della Nazionale Italiana BMX, che coinvolgeranno tutti i partecipanti in un vero e proprio camp gratuito per avvicinare i ragazzi al mondo di questa specifica disciplina ciclistica. Mentre nel pomeriggio di sabato, si terrà l’inaugurazione del gonfiabile Airbag Jump, non mancherà la musica. Ecco gli eventi da venerdì a domenica.

Teatro e dintorni

Il Laboratorio Propedeutico al Teatro per Adolescenti Tetar’ok dà appuntamento venerdì al Teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano con lo spettacolo La locandiera di Carlo Goldoni, per la regia di Stefano Naldi, spettacolo di studio per tecniche e dinamiche teatrali, con la partecipazione dei gruppi danza Young e Coreography di New Dance Studio. Il Teatro tenda di Ca'Ossi presenta invece la rassegna comica 2024: sabato l'appuntamento è con il meglio di Duilio Pizzocchi, bolognese volto della comicità televisiva ma anche cinematografica, nella Parrocchia S.Pio X. Altrove ritorna nella vallata del Bidente con uno dei suoi spettacoli, sabato, nella piccola frazione di Biserno nel Comune di Santa Sofia: come sempre lo spettacolo sarà gratuito, soprattutto per la merenda seguente è vivamente consigliata la prenotazione sui canali social di Altrove Teatro dal Vero.

In musica

ForliMusica chiude la piccola rassegna musicale di eventi correlati alla grande mostra “Preraffaelliti Rinascimento Moderno” con “L'angelica tromba” venerdì al Teatro Verdi di Forlimpopoli: in scena i “Fiati Gloriosi” Marco Muzzati timpani barocchi salterio e voce recitante, trombe naturali e cornette storiche: Michele Santi (concertatore), Bruno Bocci, Martina Dainelli, Marco Tampieri. Venerdì una festa speciale, dedicata ad un musicista scomparso, Enrico d'Eusebio: "Chi vive alla rovescia, sotto terra non ci va", Orbettino in festa va in scena a Casa di Luca a Forlì, mercatini e musica con Kissene Folk, Tizio Bononcini, Duo Baguette, Toco Sinti, Musicanti Improvvisi, Fola Balaréna, Irene Rugiero, Mosilicata. Da "Such a shame" a "Maniac", da "Born to be alive" a "Sarà perchè ti amo", i Meteora tornano live con le hit più belle degli anni '80, per rivivere tutti insieme quegli anni magici cantando a squarciagolaal circolo Black Sheep di Forlì. E' invece in dirittura d’arrivo il progetto dell’associazione No.Vi.Art: alcuni giovani e giovanissimi provenienti da diverse scuole di musica di Forlì, e in particolare da CosaScuola Music Academy, per oltre tre mesi si sono incontrati e sotto la guida dei maestri Gioele Sindona e Giuseppe Zanca, hanno messo alla prova le proprie abilità come musicisti e come gruppo. Finalmente la loro applicazione e i loro sforzi potranno essere condivisi con il pubblico domenica alla Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini.

Alla scoperta del territorio

Bertinoro dedica una giornata per scoprire - o riscoprire – i luoghi e personaggi danteschi nel proprio territorio, domenica, con partenza dalla Colonna dell’Ospitalità per poi seguire il percorso tracciato dell’itinerario Danteinoro, realizzato dal Comune di Bertinoro in occasione del settimo centenario. Paesaggi Plurali, il festival di arte pubblica, sempre del Comune di Bertinoro, entra finalmente nel vivo con l'arrivo degli artisti: domenica in piazza Colitto a Fratta Terme la comunità accoglierà la pittrice e street artist romana Alessandra Carloni con una cena di benvenuto. Per chi invece vuole dedicarsi alla scoperta della cucina sostenibile e senza sprechi, domenica a Spinadello si terrà l’ultimo appuntamento di “Ode alla Primavera”, una passeggiata per scoprire erbe aromatiche, fiori eduli e piante mangerecce che possono essere trovati in questa stagione nelle nostre campagne Romagnole. Rocca delle Caminate è di nuovo visitabile per il pubblico durante il weekend: per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento.

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche.

E' aperta alla Galleria Zondini Caffè la mostra fotografica "Era il 16 maggio 2023..." di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, che si sono avvalsi della fotografia per scolpire nella memoria le tracce indelebili di un triste passato da superare con l’impegno di tutti e con immancabile fiducia nel futuro. Dalla volontà di rimboccarsi le maniche alla rinascita: sintesi dell’alluvione vissuta sul campo. Ha già aperto i battenti la mostra "Romagna Sfigurata”, realizzata dalla fotografa Silvia Camporesi, alla Sala del Palazzo del Monte di Pietà: la mostra della fotografa forlivese viene proposta in occasione dell'anniversario della alluvione. Sono esposte foto recenti ed inedite, frutto del progetto "Romagna sfigurata", unitamente alla riproposizione delle foto della mostra "Sommersi salvati" ospitata presso l'ex-seminario nell'autunno scorso. In continuità un'altra mostra di fotografie inedite di Silvia Camporesi, dedicate al Parco urbano "Franco Agosto", presso la Fondazione Dino Zoli: Fragile Sublime restituisce parte del lavoro dedicato dall'artista al tema dell'alluvione e del dissesto idrogeologico. Il Birrificio Mazapégul ospita la mostra fotografica "In bloom. I Nirvana di Charles Peterson" a cura di Ono Arte, per celebrare il trentesimo anniversario dalla scomparsa di Kurt Cobain, icona indiscussa del movimento grunge, attraverso gli scatti del fotografo ufficiale della band.