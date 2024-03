Segavecchia, Old Time Show, Nina Zilli, Giornata internazionale della donna: ricco weekend nel Forlivese

La Segavecchia è tra i protagonismo di questo weekend: tradizione radicata da tempo immemorabile, una celebrazione che giunge a metà Quaresima, culminando con il taglio dell'enorme fantoccio della vecchia. E' un rito propiziatorio con cui vengono allontanati simbolicamente i mali dell'anno precedente: fino a domenica a Forlimpopoli, la Segavecchia offre una ricca proposta di eventi ludici e culturali, progettati per soddisfare i gusti di tutti i partecipanti. L'evento include la classica sfilata, con l'aggiunta di carri provenienti da fuori Comune e gruppi mascherati a piedi.

Auto d'epoca e cibo di strada

La 19esima edizione di Old Time Show, coinvolgegli appassionati in cerca di emozioni legate alle due e quattro ruote che hanno fatto la storia: accanto alla mostra-scambio, c'è la presenza di numerosi club, di svariati registri storici, di collezionisti privati e di stampa specializzata. Appuntamento nei padiglioni della Fiera di Forlì, sabato e domenica. "Irlanda in Festa" ritorna a Forlì per la seconda volta e sarà accompagnata dal Finger Food Festival, la manifestazione di eccellenze gastronomiche della penisola: da venerdì a domenica Piazza Saffi farà da cornice a musica e cultura irlandese e tantissime proposte gastronomiche.

Giornata internazionale della donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna sul territorio ci sarà un programma di eventi per riflettere, aprire confronti, avviare progetti, diversi spettacoli teatrali sui palcoscenici e poi a Bertinoro la mostra “Muse sognanti” con le opere realizzate dai ragazzi dell’Istituto comprensivo di Bertinoro sul tema delle donne protagoniste del preraffaellismo e l’ultimo appuntamento con “I pomeriggi del bicchiere”. A Castrocaro c'è "La camminata delle donne", al Duomo di Forlì, "Organi Callido", concerto d’organo, il cui ricavato della serata verrà devoluto al Centro Donna a sostegno delle donne vittime di violenza. A Santa Sofia si apre la rassegna "1 problema del genere": venerdì proiezione del film “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi al Teatro Mentore. Sabato il concerto “Raffaele Casarano incontra Nina Zilli”, che vede la celebre cantante accompagnata dai musicisti Raffaele Casarano al sax e Mirko Signorile al piano, con Giorgio Vendola (contrabbasso), Alessandro Monteduro (percussioni), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria).

Venerdi al Teatro Dragoni va in scena “Nessuna si salva da sola”, spettacolo teatrale scritto e diretto da Stefania Polidori: questa pièce si inserisce in un programma di prevenzione ed educazione per le giovani generazioni ed intende fornire strumenti cognitivi ed emotivi fondamentali per sottrarre ragazze e ragazzi alle spirali comportamentali negative proprie dei legami “affettivi” nocivi e violenti. Sabato al Centro Sociale "Primavera" di Forlì, in occasione della Giornata Internazionale della Donna arriva il concerto “Un cielo si tinge di rosa” eseguito dalla band musicale “Musi..Canti” composta da medici con la passione della musica. In occasione dell’8 marzo al Teatro comunale di Predappio è di scena, sabato lo spettacolo “Per dire no!”, a cura di Bolero Danzarte ASD di Patrizia De Palma: il ricavato della serata sarà impiegato per dare corpo al progetto “Puoi dire no”, che prevede – tra le varie proposte – l’attivazione di interventi di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole. Dopo essere stata colpita dalla devastante alluvione dello scorso maggio 2023, l'Azienda Agricola Bombardini Roberta torna al Mercato di Campagna Amica per un fine settimana tutto giallo: in occasione della Giornata internazionale della Donna, il Mercato accoglierà i visitatori con una selezione speciale di prodotti dedicati alle donne, tra cui fiori freschi, dolci artigianali e regali unici.

In musica

Domenica Area Sismica ospita il pianista Thollem McDonas, che allieterà gli spettatori con "Revelations of the Sun e World in a Life": il californiano è compositore, improvvisatore, educatore, attivista.Torna, sempre domenica, alla Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale Masini di Forlì la rassegna “Genio e Gioventù” con il concerto di apertura che vedrà sul palco il recital violinistico del giovane e talentuoso Mattia Pagliani, Vincitore del Concorso Nazionale "Premio delle Arti" nel 2022, che porta avanti la tradizione familiare del padre Stefano Pagliani.

Teatro e dintorni

Il Teatro Italia di Rocca San Casciano ospita venerdì "Terapia di gruppo" di e con Chiara Becchimanzi: un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. La Compagine di San Tomè porta, sempre venerdì, sul palcoscenico del Teatro Comunale di Predappio lo spettacolo "A jò una bela fiola", commedia dialettale in due atti di Valerio di Piramo: una girandola di esilaranti personaggi si alterna sul palcoscenico nella costruzione di una trama ricca di comicità, creando situazioni al limite dell’assurdo. Ancora venerdì la Sala Parrocchiale "Stefano Garavini", di San Martino in Villafranca, ospita l'atto finale della settima rassegna teatrale "4 sbacarêdi cun e' nostar dialet": una cena riservata ai soci e la premiazioni delle attrici e degli attori che, in base alle valutazioni del pubblico sono stati i più votati nel corso delle otto rappresentazioni teatrali. Verrà consegnato inoltre il premio "Stefano Garavini" assegnato da un'apposita giuria alla miglior compagnia della rassegna.

La rassegna "A Teatro in Famiglia" del Dragoni di Meldola prosegue invece sabato con "Bella, Bellissima!", uno spettacolo che racconta, attraverso il teatro di figura e d’immagine, una storia semplice e importante sul valore del punto di vista personale, del non-giudizio, della non-omologazione a determinati canoni di bellezza. Sabato alla Fabbrica delle Candele, si tiene il secondo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro, condotto da Francesca Proia, è intitolato "How to grow a lotus". Sempre sabato al Teatro Il Piccolo di Forlì arriva lo spettacolo "Le foglie non si riposano mai" di Gianni Guardigli, che nasce dal desiderio della famiglia di Sara Pedri, ragazza scomparsa il 4 marzo 2021 a Cles (Trento), di raccontare a chi resta, come attraverso il dolore della perdita di una persona amata, si possa riuscire a riempire la voragine con un progetto che contempla un ipotetico domani. "Sid. Fin qui tutto bene" è invece lo spettacolo con Alberto Boubakar Malanchino, in scena al Teatro Testori sabato, che ha per protagonista uno dei tanti ragazzi di una delle tante periferie dell’Occidente: la musica live e il sound design curati da Ivan Bert e Max Magaldi danno forma al pensiero del personaggio che colleziona sacchetti di plastica, di carta, di tessuto e di materiale biodegradabile rigorosamente firmati.

Domenica il Teatro Comunale di Predappio ospita lo spettacolo "E.g.o - L'arte della felicità" di Riccardo Pechini e Mariano Lamberti con Lorenzo Balducci, per la regia di Mariano Lamberti: lo spettacolo passa in rassegna le tragicomiche strategie con le quali rifuggiamo dal pensiero della nostra dipartita (che non si declina solo come paura della morte fisica ma anche freudianamente come paura del cambiamento, dell’invecchiamento, della solitudine e dell’abbandono). Ancora domenica per la rassegna Favole, la compagnia Eccentrici Dadarò presenta, al Teatro Piccolo di Forlì, "A pesca di emozioni", spettacolo di clownerie e pantomima liberamente ispirato a I colori delle emozioni di Anna Llenas: uno spettacolo semplice e “leggero come i palloncini” per trattare il tema, centrale nell’infanzia, dell’identificazione e del riconoscimento delle emozioni, utilizzando un linguaggio che appartiene al loro mondo, quello dei colori.

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche.

"Picta - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole" torna a nobilitare la scena culturale con una formula rinnovata e arricchita nei contenuti e nella veste formale: il cinquecentesco Palazzo pretorio di Terra del Sole sarà il cuore pulsante di una manifestazione caratterizzata da grandi numeri con una novantina di opere in mostra, realizzate da oltre trenta artisti provenienti dall’Italia e da oltreconfine, mentre quattordici saranno gli eventi collaterali tra incontri, dibattiti, esposizioni, concerti, laboratori per bambini. Sabato il primo dei numerosi eventi collaterali in programma: "Musica e immagine della Romagna fra Ottocento e Novecento: da Carlo Brighi (Savignano sul Rubicone 1853 - Forlì 1915) a Carlo Barbieri (Forlì 1888 - 1970)". Relatore sarà lo studioso e cultore della storia locale Gabriele Zelli: i suoi interventi, sempre puntuali e ricchi di interesse, saranno alternati agli intermezzi musicali del Trio Iftode, che eseguirà brani di Brighi e Barbieri.

La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia. La sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età ospita la mostra fotografica e documentaria "Custodire per trasmettere. Testimonianze sui femminismi negli anni Settanta a Forlì", organizzata dal Gruppo ricerca femminismi. La mostra "Forum sul Paesaggio n. 3" è ospitata nella bellissima cornice del Palazzo Pretorio di Terra del Sole: curata dalla critica d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenta una serie di dipinti rappresentativi della ricerca stilistica e tecnica di trentaquattro Artisti contemporanei provenienti da tutta la penisola, dal Piemonte alla Sicilia, che sottolineano la bellezza del paesaggio attraverso altrettante visioni poetiche.