Ibrida Festival, Sagra dell'uva e della scottona, Birrandello, Falchi et archi, Sharing breath: weekend per tutti i gusti nel Forlivese

Una fitta serie di appuntamenti dislocati su tutto il territorio sono oppurtunità per godere appieno del weekend: dalla videoarte alla No(t)te dei respiri, dalle narrazioni in Valle del Bidente a Macinare cultura, alla scoperta del territorio, dall'enogastronomia alle feste di paese e alle sagre che celebrano tradizione e gusto, non mancano le novità e l'arte negli eventi da venerdì a domenica tra Forlì e territorio.

Ibrida

Ibrida Festival torna con una nuova edizione e porta in scena le arti intermediali a Forlì: l’ottava edizione, dal titolo e tema "Novacene", prosegue il progetto che traduce in proposta culturale e artistica, tra videoarte, performance art, installazioni interattive, dialoghi, workshop e musica elettronica, il cambiamento epocale che tutti stiamo vivendo. Si svolge fino a domenica negli spazi dell' Exatr di piazzetta Savonarola, un polo culturale votato al contemporaneo situato nel centro storico della città.

Sharing breath

Arriva la quinta edizione di "Sharing Breath - Forlì capitale italiana del respiro 2023": venerdì il programma parte con la Giornata del respiro, che avrà per tema la ricerca scientifica e le malattie rare polmonari, poi prosegue con la Cena del respiro, la charity dinner che avrà luogo nella splendida cornice di piazza Saffi. Sabato sempre Piazza Saffi sarà animata dagli eventi di Sport e Respiro e avrà il suo culmine in serata, quando sul grande palco andrà in scena per il quinto anno la No(t)te di respiri 2023, lo spettacolo di musica e parole, condotto da Cristiano Colinelli, che vedrà in azione il maestro Marco Sabiu.

In natura

Al via la prima edizione di Come Acqua, Narrazioni in Valle del Bidente, scenario d’elezione per raccontare chi siamo, partendo dalle terre che viviamo e dalle acque che le attraversano, per osservare la storia, proteggere le fragilità dei luoghi e riflettere lentamente, grazie agli incontri e alle voci protagoniste della manifestazione. Da venerdì a domenica Gianumberto Accinelli, Marco Baliani, Daniela Collu, Francesco Costa, Stefano Nazzi, Luca Sofri saranno i protagonisti di questi dialoghi ideati da Matteo Caccia che condurranno il pubblico in una terra che va dalla montagna fino al mare, lungo un corso d’acqua pieno di vita, come le storie che lo attraversano. Premilcuore partecipa invece al Festival dei Mulini Storici “Macinare Cultura”: domenica al Mulino Mengozzi di Fiumicello escursione guidata "sulle tracce dell'uomo", adatta a bambini e famiglie, pranzo all'aperto, dimostrazione di molinatura, laboratorio sulle cultivar cerealicole e concerto di "Orchestra Bohémien".

Enogastronomia

Si accendono nel cuore del centro storico di Forlì i "Venerdì Divini": quattro serate durante le quali, oltre alle degustazioni di vini, verranno coinvolte anche le attività commerciali del centro e non mancheranno eventi di musica, spettacoli e altro ancora, si parte coi vini del territorio. L’associazione Stella dell’Appennino ripropone l’evento annuale di presentazione dei vini di Modigliana: domenica è dedicata agli appassionati con i banchi d’assaggio delle 10 aziende presenti, allestiti nei bellissimi spazi del mercato coperto di Modigliana e aperti dalla mattina.

Tra sagre e feste paesane

Appuntamento di questo fine settimana che avrà come scenario la Rocca delle Caminate: da venerdì a domenica il castello a quattro chilometri da Predappio ospita la 18esima edizione di “Falchi et Archi”, giornate dedicate all’esercizio del tiro con l’arco con gare, sbandieratori, esibizioni di voli di falchi, duelli, battaglie, danze, mercatini, spettacoli, stand gastronomici.

A Pieve Salutare ritorna la tradizionale “Sagra dell'uva”, giunta alla 66esima edizione, che si svolge sabato sera e domenica nel parco di Pieve Salutare, nella zona adiacente alla chiesa parrocchiale, frazione a pochi chilometri da Castrocaro Terme: la sagra è inserita ormai da quasi 70 anni nel calendario degli eventi che si svolgono nel territorio comunale per intrattenere gli ospiti, i turisti ed i residenti. Anche la Festa della birra di Roncadello torna a dare spettacolo fino a domenica; protagonista del "Birrandello", direttamente da Monaco di Baviera una delle 'sei sorelle' servite all’ Oktoberfest, la Hacker-Pschorr, accompagnata da gastronomia e musica, con diversi artisti: venerdì largo ai Punkreas e al dj Vasco Bartowski, sabato con Mm40 e poi Slavi Bravissime Persone.

Dopo uno stop forzato a causa della pandemia, torna, a distanza di tre anni, l'11esima edizione della Sagra della Scottona, fino a domenica a San Colombano di Meldola: l'obiettivo della manifestazione è quello di riscoprire ricette con cibi poveri dimenticati a base di carne di Scottona di razza romagnola I.G.P., fortemente legati al territorio ed alla cultura romagnola, come l'ossobuco, il bollito misto, lo spezzatino e la fiorentina, oltre alle minestre. Proseguono a Dovadola le serate in piazza Berlinguer: venerdì i giovani della ProLoco organizzano la "Festa di Fine Estate", una serata di puro divertimento con drink e pestati e musica sino a tardi; domenica tutti a pranzo agli stand con il menù preparato dall'associazione Auser di Rocca San Casciano.

Si chiude invece venerdì la festa patronale della Madonna dei Miracoli, meglio conosciuta come Festa dei fichi: alla messa solenne seguiranno i tradizionali giochi paesani nella piazzetta del borgo e la processione con la venerata immagine lungo le vie di Pianetto. L’evento conclusivo sarà il concerto del corpo bandisatico “A. Albertini” di Galeata. La parrocchia di Santa Maria in Acquedotto celebra la festa di Santa Maria Nascente: venerdì appuntamento col vescovo Livio Corazza, che incontrerà i giovani della Giornata Mondiale della Gioventù mentre sabatosi terrà la processione con l'immagine della Madonna del Rossellino e la recita del rosario, poi spettacolo musicale con la "Work in Progress band"; domenica ci sarà la messa solenne al termine della quale seguirà l'aperitivo offerto dalla parrocchia.

Sabato a Premilcuore prende vita la prima edizione del Rabbi Irish Fest, un evento dedicato alla musica irlandese ed alla birra: ci sono il gruppo folk "Trí", i "Drunken Sailors", i "Sewer Sailors", birre irlandesi e dei birrifici del territorio. Ancora sabato, ma questa volta a Civitella di Romagna si ricordano tutti gli ex civitellesi con la giornata a loro dedicata, con l'appuntamento istituzionale: poi al Santuario della Beata Vergine della Suasia la messa e conclusione con una cena a base di pesce.

Nuovi festival

Arriva il 52 Festival di Studio 52, nuova realtà per registrare musica a Forlì, che si svolgerà fino a sabato a Bottega Bastarda: ospiti band, artisti e cantanti, ogni sera con tanta musica live e inedita, dj set, interviste e live fino a mezzanotte. Nasce anche la prima edizione di "Forlì n'barba", un a scopo benefico, organizzato per raccogliere fondi da destinare alle famiglie colpite dalla tragica alluvione che ha colpito Forlì: l’evento di domenica a Casa La Corte vedrà riuniti amanti della barba e della rasatura tradizionale e avrà ospiti del settore barberia e barba conosciuti nel mondo dei social.

Spettacoli

Venerdì il Teatro Verdi di Forlimpopoli ospita la compagnia Teatro dei Due Mondi con lo spettacolo "Vedrai Vedrai": testi di Gigi Bertoni, con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, regia di Alberto Grilli. Sul palco tre attrici: diversi volti e diversi corpi ma un’unica storia che propone molteplici sfumature del racconto.

Alla scoperta dell'arte

Ecco alcune mostre da visitare nel Forlivese. Nei sabati di settembre il Museo archeologico Tobia Aldini apre le porte a bambini e famiglie per trascorrere un pomeriggio tra laboratori creativi e divertimento: si va a scoprire come si andava “A scuola nel Medioevo. In contemporanea, sempre al Maf , da sabato è visitabile “L’anima in terra”, personale della scultrice e ceramista Marina Fabbri. “Le sue figure – scrive il curatore Paolo Degli Angeli - abitano lo spazio, stanno qui e ora pur essendo portatrici di universi altri e pare riflettano, pensino, meditino e si soffermino su quei materiali rimossi dell’inconscio che tanto. La mostra Animagia. Dispositivi, visioni, film di Virgilio Villoresi è aperta invece a Forlì negli spazi della Fondazione Dino Zoli: tra i maggiori animatori italiani, l’artista toscano Villoresi da molti anni porta avanti una proteiforme ricerca nei campi del film d’animazione, dei music video e degli spot pubblicitari.

Si compone di una ventina di opere la mostra "L'anima delle figure", personale dell'artista Ebe De Mitri, che è aperta al pubblico da domenica nella Saletta dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole: l'esposizione presenta una serie di opere in cui si rivela lo stile deciso dell'artista, basato su toni cromatici forti e saturi, in cui le opere si aprono come finestre incantate sul suo mondo sentimentale, sulla sua scatola dei ricordi, diventando paesaggio, natura morta, presenza, sensazioni. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.

La mostra “Anime di Pianetto”, si trasferisce da Cervia a Galeata: il Museo Civico Mons. Mambrini di Pianetto ospita i quadri di Luciano Medri che ha inserito scorci di Pianetto e del Castello che dominò sulle terre di Galeata fino alla metà del secolo scorso. Ai due artisti Enzo Bellini e Giovanna Bellini, è dedicata la mostra allestita alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia dal titolo “Bellini & Bellini. Enzo e Giovanna tra realtà e sogno”: a confronto sono le opere di due personalità accomunati dai natali santasofiesi, dal contatto con il rinomato ‘Premio Campigna’ e dall’aver operato a lungo in ambito milanese.

A Rocca San Casciano è visitabile la mostra pittorica dal titolo “Dalla Terra al Cielo”, con le opere del rocchigiano don Marcello Vandi, tornato a vivere in paese dopo essere stato missionario per 48 anni in Venezuela: sin da giovane animato dalla passione per l’arte, iniziò un percorso che lo ha portato a diplomarsi all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Domenica nuovo appuntamento con la Merenda d'artista a Casa Olivucci, a Massa Castello: anche questo evento è dedicato alle biografie dell'attore protagonista di tanti film e spettacoli teatrali, Ivano Marescotti, di Padre Mariano, volto televisivo dagli anni '50 agli anni '70, e di Annalena Tonelli, la missionaria forlivese che ha saputo porsi al servizio di tutti.