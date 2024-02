Esplode il Carnevale tra sfilate di carri e feste nei centri storici: nel weekend ci sono anche teatro, concerti ed arte

Il weekend non è solo Carnevale: a teatro spettacoli su tutto il territorio offono varietà dalla prosa, al musical, alla commedia dialettale, senza dimenticare i più piccini. Anche la musica si presenta con varie opportunita, in alcuni casi, davvero particolari. Si va poi alla scoperta degli angoli nascosti e della storia, ma anche degli ultimi presepi ancora allestiti. Le mostre ofrrono sempre innumerevoli occasioni per conoscere ogni tipo di arte. Ecco gli eventi da venerdì a domenica nel forlivese.

Tutti in maschera per il Carnevale

"Meldola in Maschera" torna sabato pomeriggio in piazza Orsini e piazzetta Amendola: un pomeriggio all'insegna del divertimento per grandi e piccoli con tanti stand di giochi di carnevale, giochi in legno di Nonno Banter, artisti di strada, sfilata delle maschere con premiazione del travestimento più originale. Domenica torna il Carnevale anche in Piazza Saffi a Forlì con l'intrattenimento musicale di Radio Bruno: spettacoli di animazione con artisti di strada, maghi e parate di personaggi fantastici, musica, coriandoli, stelle filanti, caramelle e altre attrazioni per grandi e piccini. Otto postazioni disposte intorno alla Piazza e quattro itineranti, con artisti che si esibiranno tra musica e luci di ogni genere. Nella Valle del Bidente, invece, i carri e le maschere sono in preparazione già da tempo, per essere pronti a questo appuntamento della tradizione: domenica a Civitella di Romagna va in scena la 63esima edizione del Carnevale Civitellese. Nel centro del Comune, attirando moltissimi visitatori, sfileranno i famosi carri allegorici e i gruppi mascherati, accompagnati da spettacoli itineranti, tutto intorno a piazza Matteotti, dove sono attesi bambini e non in maschera.

Sui palcoscenici

Venerdì alla Sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca, la Compagnia Cvi de Funtanò metterà in scena la commedia dialettale "L'onorevole Peppino", due atti di Angelo Gallegatti: l'appuntamento è inserito nella rassegna "4 sbacarêdi cun e' nostar dialet" organizzata dalla Pro Loco San Martino. Cinzia Massironi e Elisabetta Spinelli salgono invece sul palco a Forlimpopoli nell'opera di Franca Valeri "Tosca e le altre due", per la regia Raffaella Morelli: appuntamento venerdì al Teatro Verdi con la storia, portata in scena per la prima volta al teatro Valle nel 1986, ispirata dall’opera lirica “Tosca” di Giacomo Puccini. Spostandosi a Santa Sofia, sempre venerdì, al Teatro Mentore, andrà in scena lo spettacolo “Vicini di casa”, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti: una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo, adattamento della pièce “Los vecinos de arriba” di Cesc Gay, che ha firmato anche la regia del fortunato film tratto nel 2020 dall’opera teatrale.

Sabato andrà in scena al Teatro comunale di Predappio "Il mistero dell'isola indiana" della Compagnia della Lanterna, per la regia di Barbara Valenti: otto persone vengono invitate da un certo signor Owen a pernottare nella sua villa privata situata nell’isola di Indiana, una piccola isola deserta al largo delle coste del Devon e le rime di una inquietante filastrocca accompagneranno le sorti di ognuno di loro, alla scoperta di un mistero. Domenica invece, per la rassegna Favole del Teatro Piccolo di Forlì, la compagnia Collettivo Clown sarà in scena con lo spettacolo Balloon Adventures, scritto e interpretato da Andrea Meroni e Fabio Lucignano: uno spettacolo di giocoleria, clownerie e pantomima, con una narrazione leggera, eterea e sognante. La Compagnia dell'Anello inaugura i suoi primi 20 anni di teatro con il musical "Not2Be!", sabato e domenica al Teatro Testori, per la regia di Francesco Lezza: un viaggio nel tempo dalla Londra seicentesca sino ai giorni nostri, tra equivoci e colpi di scena, sino a quello finale.

In musica

Domenica al Ridotto del Teatro Diego Fabbri arriva il secondo “Quadro Musicale”: il Giuliani/Dominici Jazz Duo dipingerà con pennellate furenti e pattern minuziosi, Matteo Giuliani al sax e Giacomo Dominici al contrabbasso sono due appassionati conoscitori del ribelle frastuono di New Orleans. Ancora domenica l’eclettico compositore e musicista Otomo Yoshihide arriva al Teatro Dragoni di Meldola per un raro appuntamento con il suo New Jazz Quintet (ONJQ): un concerto jazz imperdibile con questo ensemble giapponese composto da Ruike Shinpei alla tromba, Osamu Imagome al trombone, Hiroaki Mizutani al contrabbasso, Yoshigaki Yasuhiro alla batteria e naturalmente Otomo Yoshihide alla guida e alla chitarra elettrica.

Alla scoperta del territorio

Trekking con narrazione sul Partigiano Stoppa ed altre vicende di Resistenza, sabato a Premilcuore: durante l'escursione, accompagnati da Dini, si salirà sui monti di ripercorrendo le vicende di quel lontano Febbraio 1944. Ancora sabato Chiara Macherozzi tornerà a condurre "Bestiario forlivese", la visita guidata alla scoperta e riscoperta degli animali "nascosti" racchiusi nei tesori storico-artistici del centro storico di Forlì e dei loro significati. Una domenica dedicata allo shopping a Castrocaro Terme con il Mercatino di Forte dei Marmi, in Piazzale Poggiolini il mercato contadino, incursioni musicali a cura del Gruppo Valmontone e visite guidate alla scoperta della di Palazzo Pretorio di Terra del Sole, cuore della cittadella rinascimentale voluta da Cosimo I de' Medici.

I Pomeriggi del bicchiere dedicati a Gino Strada

Si sono esauriti nel giro di poche ore i posti per l’appuntamento di domenica con la rassegna “I pomeriggi del bicchiere”: un appuntamento davvero speciale perché dedicato a una figura speciale, quella del fondatore di Emergency Gino Strada, di cui sarà presentato il libro postumo ’Una persona alla volta’. A parlarne sarà il cardiochirurgo piacentino Romeo Frassani, impegnato da anni con Emergency su vari fronti “caldi” del pianeta dove ancora c’è la guerra. La parte musicale del pomeriggio, vedrà protagonista il cantautore Emanuele Galoni e le sue "Cronache di un tempo storto": al termine, come di consueto, un momento di degustazione, con i prodotti del territorio presentati della Proloco di Bertinoro e i vini di Giovanna Madonia.

Convegno Filatelico Numismatico

Alla Fiera di Forlì, venerdì e sabato si terrà l’81esimo Convegno Filatelico Numismatico Città di Forlì, organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico, attivo sul territorio dagli anni '50, organizza uni dei Convegni più longevi della Romagna. Saranno esposte collezioni sull’arte filatelica e la cartolina di presentazione del Convegno è stata realizzata dall'artista Franco Vignazia.

Ultimi weekend per ammirare i presepi

"Meldola città dei presepi" è ancora un'occasione per vedere presepi meccanici nella chiesa di San Francesco a Meldola, a Castelnuovo di Meldola e nella chiesa di San Giovanni evangelista a Ricò, frazione di Meldola. I tre grandi presepi animati sono opera del regista cinematografico e presepista Davide Santandrea, allievo del compianto presepista frate francescano minore conventuale Padre Giovanni Lambertini. Si può ammirare fino a domenica anche il presepe animato nella Basilica di San Rufillo a Forlimpopoli dal titolo “Sub tutela dei. Sotto lo sguardo di Dio”: il presepe è tutto in movimento e con l'aiuto di un narratore racconta varie scene della vita di Gesù. Il narratore di quest’anno è il giudice Rosario Livatino. Da oltre 27 anni si realizza il presepe nella Basilica di san Rufillo, che da diversi anni è realizzato sotto forma di storia, narrata attraverso varie scene. Le scene sono ideate con l’ausilio di un commento audio, e tutta la movimentazione è sincronizzata con la rappresentazione. “Betlemme, Greccio: dove far nascere Gesù oggi?” è invece il tema proposto per il presepe animato di Vecchiazzano all’interno della chiesa parrocchiale della frazione di Forlì: non si tratta di una rappresentazione della Natività come in genere si è abituati a vedere , non è propriamente un presepe “meccanico” ma più propriamente “animato” o “teatrale” ed ogni anno si rinnova completamente, cambia narrazione.

In mostra

Al Sacrario dei Caduti di Forlì da sabato è aperta la mostra “Fulcieri e la sua guerra 1914 – 2024”: in questa nuova mostra l'A.N.M.I.G. vuol ripercorrere a 110 anni dallo scoppio della guerra ele varie fasi di questa progressione, con una particolare attenzione alla vita e dell'operato di Fulceri Paolucci Di Calboli che aderì all'Associazione Nazionalista. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì torna a valorizzare gli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, proseguendo il percorso di sviluppo del legame con il mondo dell’arte contemporanea attraverso la mostra “Di chi è questo mio corpo?”, una collettiva curata da Elena Dolcini di nove tra gli artisti più rappresentativi della creatività contemporanea. La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia.

La sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età ospita la mostra fotografica e documentaria "Custodire per trasmettere. Testimonianze sui femminismi negli anni Settanta a Forlì", organizzata dal Gruppo ricerca femminismi. Forlimpopoli ospita, da sabato, un doppio appuntamento artistico di eventi espositivi dedicati, rispettivamente, al fumetto e alla fotografia: nella galleria d'arte "A Casa di Paola" la mostra "Proverbi e non solo...", con le opere di Fabio Colinelli, noto con lo pseudonimo "Pixel”. Il cuore dell’esposizione sarà la straordinaria reinterpretazione del celebre dipinto "Proverbi Fiamminghi" di Pieter Bruegel il Vecchio. Nella Sala “Mario Bertozzi” all’interno della Rocca, apre la mostra fotografica “Solitudini metropolitane”: in esposizione gli scatti realizzati nella metropolitana di Londra da Moreno Diana e Barbara Taglioni, che insieme hanno dato vita al progetto artistico “Intamoart”.