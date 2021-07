Dal jazz a Bertonoro, alla comicità di Matteo Fallica, passando per la filosofia: appuntamenti per tutti i gusti nel weekend

Da venerdì a domenica una serie di appuntamenti da non perdere su tutto il territorio forlivese: narrativa, musica, teatro, filosofia, natura, mostre e anche le selezioni di Miss Italia. Un weekend in cui tuffarsi alla scoperta di tutti gli eventi.

Musica dal Bertinoro Jazz Fest al ricordo di don Dario Ciani

Sul ‘balcone di Romagna’ tutto il weekend è dedicato a musica e poesia. Da venerdì a domenica torna il Bertinoro Jazz Festival con una serie di concerti. Ospite di punta del Festival è GeGè Telesforo, talentuoso e poliedrico protagonista della scena musicale nelle vesti di raffinato jazz vocalist, ma non solo. Un ricco programma che vede anche il 'Sam Paglia Quartet', i 'C’Mon Tigre', 'Panaemiliana', 'Entroterre Orchestra ', 'G and the Doctor'. Venerdì, all’Arena San Domenico sarà sul palco, per la prima volta a Forlì, uno dei violinisti più importanti della giovane generazione: Roman Kim. Questo versatile musicista si è affermato giovanissimo sui palcoscenici di tutto il mondo, ed anche sul web dove registra decine di migliaia di fans. In Italia ha debuttato all’età di 20 anni con la Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi e da allora ha frequentato regolarmente le sale da concerto con oltre 20 concerti solo in Romagna, ma non si è mai esibito nella città di Forlì.

Domenica. invece, all'anfiteatro di Sadurano, si svolgerà l'evento in ricordo del 6° anniversario della scomparsa di don Dario Ciani, che in questo luogo fu anima e cuore della Comunità. A chiudere la giornata il secondo concerto della rassegna Sadurano Serenade, con le musiche coinvolgenti di Two Fol Quartet, formazione musicale che abbraccia tutta la famiglia dei clarinetti (basso, corno di bassetto, clarinetto in si bemolle e piccolo in mi bemolle) e che si caratterizza per la poliedricità del suo repertorio, basato esclusivamente su arrangiamenti e composizioni propri. Castrocaro Terme e Terra del Sole ospita, fino a domenica, l’International Clarinet Campus for Young Players giunto alla sua ottava edizione. L’evento è organizzato dall’Accademia Italiana del Clarinetto, realtà unica a livello nazionale ed europeo, impegnata da oltre vent’anni nella formazione dei giovani clarinettisti: per il pubblico, sabato concerto del Quartetto C.Scarponi e domenica della Young Clarinet Orchestra del Campus diretta dal M°Rocco Masci. Cornice dei concerti il Chiostro del Palazzo Pretorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

La stagione estiva di Area Sismica si sposta, domenica, al Chiostro di Pianetto, con il concerto di Francesco Massaro & Bestiario dal titolo 'À vide. Storia naturale del vuoto'. Il gruppo è attivo nell’ambito della sperimentazione musicale e multimediale, un vero e proprio laboratorio di ibridazione. Nelle sue performance nulla è (quasi mai) come sembra: acustico ed elettronico, scritto e improvvisato, formale e informale, antico e contemporaneo, e perfino suono, immagine e movimento sono in continua mimesi offrendo al pubblico una esperienza sinestetica. "Mozart incontra Dante" va in scena all'Arena San Domenico di Forlì, sabato: in occasione delle celebrazioni dei 700 anni della morte del sommo poeta, l'Accademia della voce del Piemonte, grazie all'intervento del maestro Sonia Franzese, artista completa, artefice di un persorco lirico sinfonico e corale di grande rilievo, presenta il "Requiem" di Mozart, nella trascrizione per pianoforte a quattro mani di Carl Czerny.

Teatro e laboratori

Lo spettacolo vincitore del Premio della critica e Premio Fersen al Roma Fringe Festival del 2020, 'La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza' della compagnia Les Moustaches, arriva a Forlì, nella cornice della Fabbrica delle Candele per la rassegna dedicata alla giovane drammaturgia, sarà di scena sabato. Una “commedia nera”, scritta da Alberto Fumagalli, che ne è anche regista insieme a Ludovica D’Auria, interpretata da Francesco Giordano, Giacomo Bottoni e Antonio Orlando e co-prodotta da Accademia perduta/Romagna teatri e Società per attori. Stessa location, domenica, per un nuovo appuntamento con la comicità emergente della stand up comedy: protagonista del palcoscenico sarà Matteo Fallica con il suo 'Live Show'. Fallica nasce a Bologna in una torrida estate del 1989 e vive una vita tutto sommato normale. Ma ad un tratto la sua strada prende un bivio: all’avvicinarsi inesorabile dei trent’anni decide di lanciarsi (più o meno letteralmente) sui palchi della stand-up comedy italiana, riscontrando da subito un grande successo.

L'estate predappiese propone invece, nella piazza cebtrale, venerdì, lo spettacolo comico di Maria Pia Timo “Corpo”. La cabarettista faentina, che ha fatto divertire a lungo il pubblico di Zelig, porta in scena un recital sui grandi temi di attualità: spunti dal quotidiano visto con un’ottica femminile contrapposta a quella maschile per uno spettacolo esilarante e coinvolgente. Va in scena sabato al Teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano, lo spettacolo “Io Voglio Vivere” prodotto dal collettivo “Zombie Not Dead”. Lo spettacolo scritto e diretto da Crisitian Milandri, a capo della compagnia, ripercorre le brutalità subite dai pazienti degli ex manicomi, raccontando i fatti presenti nell’archivio dell’ex ospedale psichiatrico “Villa dei Fiori” di Imola. La messa in scena suggestiva e visivamente forte è enfatizzata da trucchi scenici, come l’elettroshock, e dall’esperienza attoriale maturata negli eventi horror, organizzati dal collettivo.

'Foemozioni' presenta un nuovo laboratorio aperto non solo agli addetti ai lavori, ma a tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco e uscire dalla propria comodità. Da venerdì a domenica si apre un percorso per sperimentare e sperimentarsi col grande 'Gioco del Teatro all'improvviso' guidati da Antonio Vulpio, un docente d'eccellenza che condurrà la classe alla scoperta di una tecnica creativa indispensabile per ogni attore e divertente per tutti. Domenica all'Arena San Domenico va in scela il musical “Benedetta sei la vita". La compagnia" Quelli della Via" propone uno spettacolo musicale dedicato all'incontro con Benedetta Bianchi Porro, inziato nel 2019, con l’appoggio della Fondazione Amici di Benedetta e di chi Benedetta l’ha conosciuta, a partire dalla sorella Emanuela.

Scuola di filosofia 'Praxis'

Prosegue fino a sabato la Scuola di filosofia Praxis di Forlì, diretta dal filosofo Rocco Ronchi. Il tema di quest’ultimo anno di attività di Praxis è' aisthesis – la sensazione', un tema quanto mai attuale nella crisi globale generata dalla pandemia. Venerdì Alessandra Campo (Università degli Studi dell'Aquila) terrà una lezione dal titolo “Sentire il noumeno: sulla funzione apriorica del sentire nel criticismo” mentre Tommaso Tuppini, professore di filosofia teoretica all’Università di Verona, parlerà de “Il nodo della sensazione”. Sabato è la volta di di Federico Leoni (Università degli Studi di Milano) mentre al pomeriggio il filosofo e musicista Massimo Donà, insieme a Gaetano Rametta (Prof. ordinario dell’Università di Padova) e Rocco Ronchi, oltre ad altri docenti ospiti, saranno protagonisti di una tavola rotonda dal titolo: “Nova Theoretica”.

Narratori

Seconda tappa della “Rassegna di narratori - aspettando Mosto”, venerdì al Castello di Cusercoli. Sarà di scena Dario Vergassola, che presenterà il suo ultimo libro “Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle cinque terre”, vere e proprie favole che hanno per protagonisti animali e creature mitologiche alle prese con il mondo degli esseri umani. Sempre venerdì, ma spostandosi a Premilcuore, è in programma la presentazione del libro “Racconti umoristici” di Maurizio Boscherini. La raccolta è nata nel giro di alcuni anni: ogni mese l'autore, dovendosi recare, assieme a un gruppo di volontariato, a fare letture in una Casa di riposo, ha scritto di volta in volta alcuni racconti brevi adatti agli anziani ospiti. Ancora venerdì, appuntamento per conoscere il libro "Una vita in viaggio": il forlivese Riccardo Prati sarà al Centro per la pace di Forlì per presentare il suo viaggio in moto dal Canada alla Patagonia e il suo libro, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas di Makeni in Sierra Leone dove ha fatto volontariato.

Miss Italia a Bertinoro

Proseguono le selezioni di Miss Italia in Emilia-Romagna, che approdano in Romagna, al Parco Terme Panighina di Bertinoro, domenica. Le candidate arriveranno al parco dalle prime ore del pomeriggio e in serà ci sarà la sfilata delle candidate al titolo di 'Miss Parco Terme Panighina', 'Miss Acqua Rocchetta e Brio Blu Rocchetta' ,' Miss Be Much' ed altre fasce in palio.

Natura, tesori e tintarella

Un’idea per trascorrere una giornata diversa dal solito, con carta e penna, immersi nell’atmosfera rilassante del bosco. “Poesia nel bosco”, iniziativa in programma sabato, è ispirata alla poetessa tredoziese Maria Virginia Fabroni (1851-1878). Cornice di questa particolare esperienza creativa è il suggestivo Rifugio Casa Ponte, a pochi chilometri da Tredozio, nel Parco delle Foreste Casentinesi. Domenica un escursione sul tetto della Romagna. Partendo dalla millenaria abetina di Campigna, ricca di storia e fascino, si giungerà, attraversando maestose foreste, fino ai panoramici pascoli della Burraia alla ricerca dei suoni e delle tracce lasciati dai più rappresentativi animali del Parco.

La Rocca delle Caminate è riaperta al pubblico, dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all’emergenza Covid, che ha ridotto l’accesso al castello, nel 2020, ai soli mesi estivi (da luglio all’inizio di ottobre). Il castello sarà visitabile sabato e domenica. Una serata tra la terra e le stelle, lungo un suggestivo percorso serale tra natura e osservazioni astronomiche, sabato, nel territorio meldolese. Dopo il ritrovo presso Monte Velbe poco prima del tramonto, si potrà ammirare la Valle del Vento e i suoi calanchi con la luce calda del calar del sole, per poi intraprendere il cammino lungo la Strada degli Alpini, ascoltando la notte ed i suoi abitanti, tra realtà e leggenda. L'astronoma Paola Giorgini llustrerà gli oggetti visibili in cielo.

L’abbronzatura perfetta inizia in campagna e a tavola. Sabato scatta il ‘Tintarella Day’ al Mercato di Campagna Amica Forlì. I produttori sveleranno tutti i segreti per una corretta alimentazione in grado di donare e stimolare un’abbronzatura sana, invidiabile e a km zero.

Mostre

Il ciclo di appuntamenti all'ex acquedotto di Forlimpopoli, prosegue idealmente l’indagine sugli elementi della natura avviata durante l'estate 2020. Dopo l’universo vitale dell'acqua, i promotori di Spinadello-centro visite partecipato volgono lo sguardo a terra e invitano il pubblico a riflettere sul valore di questo elemento. Venerdì ad essere protagoniste sono proprio le arti, con l'inaugurazione e le visite guidate alla mostra 'Georama': un allestimento ispirato all’enorme globo cavo costruito a Parigi a metà dell’800, che raccoglie i progetti fotografici di 9 giovani autori.

Alla sede della Fondazione Dino Zoli a Forlì, è aperta al pubblico la mostra personale di Massimo Sansavini, “Prima-Vera. La natura fuori”. Il percorso espositivo comprende dieci opere a parete in lamina di metallo e pittura digitale appartenenti all’ultima produzione dell’artista.Esposizione dedicata a Dante Alighieri, nel centro di Forlì, “Ahi serva Italia, di dolore ostello. La fortuna di Dante nel ventennio”, che espone pezzi di collezioni private. Allo spazio "Candischi" di Forlì è visitabile a mostra' Galbuli', che raccoglie opere di sei artisti: Andrea Bozzi, Sergio Gutiérrez, Cristiano Pinna, Iacopo Raggi, Francesco Selvi e Alberto Stambazzi. È una mostra musicata, un’installazione che comprende opere di pittura, disegno, illustrazione e scultura. Predappio rende omaggio al Sommo Poeta con la mostra storica documentale dal titolo “Dante. Il più italiano dei poeti, il più poeta degli italiani”, allestita presso la Casa Natale Mussolini da sabato, grazie al contributo di numerose istituzioni storiche e culturali che hanno dato in prestito alcune opere e documenti, come il Vittoriale degli Italiani, l’archivio Mart di Rovereto e l’Archivio storico Istituto Luce di Roma.

A Santa Sofia c'è la mostra “Grafiche” di Arnaldo Pomodoro. La mostra celebra la riapertura della Galleria “Vero Stoppioni”, dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria e rappresenta la straordinaria occasione di ammirare opere in cui si ricapitolano le tappe principali del percorso artistico del maestro che si annovera tra i più grandi nella scena nazionale come in quella internazionale.I suggestivi spazi della Galleria dialogheranno con una quarantina di opere, in prevalenza calcografie in rilievo, nelle quali si coglie la fitta trama di rimandi, analogie, citazioni che intercorrono con le opere scultoree di Pomodoro

L’Accademia degli Incamminati presenta la mostra 'Selva molle' di Chiara Lecca e Nicola Samorì a cura di Sabrina Samorì, negli spazi dell’ex chiesa di San Rocco a Modigliana. La mostra è stata realizzata nell’ambito del Festival dei Sentieri Agrourbani di Modigliana: si sviluppa come un dialogo a due voci tra Chiara Lecca e Nicola Samorì all’interno della seicentesca Chiesa, ora sconsacrata, dedicata a San Rocco e situata nel centro storico del piccolo borgo romagnolo. Al Palazzo Pretorio di Terra del Sole è visitabile la mostra “Facciamo Quadrato!”, che presenta una selezione di opere di 18 artisti contemporanei.

A Portico di Romagna è visitabile la mostra “Dante in Armi” evento collegato alla mostra “Dante. La visione dell’arte”, presso il teatro comunale di Portico sarà possibile vedere una collezione di armi originali del XIII e XIV secolo, corredata da pannelli esplicativi e riproduzioni ad uso didattico.Una mostra unica nel suo genere poiché le armi del tempo di Dante sono una rarità assoluta. E' aperta al pubblico su appuntamento, ma solo per un gruppo sopra le 20 unità, la mostra "Il paese dei Mussolini. Luigi, Alessandro e Benito" allestita alla Casa natale Benito Mussolini di Predappio, dove si potranno ammirare documenti inediti, lettere e fotografie.