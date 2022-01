Grande musica e teatro nel weekend forlivese: Caludio Baglioni, Paolo Cevoli, Alessandro Benvenuti, Cialtrolight

Grande musica italiana, comicità a 360 gradi, ma anche commedia dialettale, ricordo e memoria degli ororri della Shoah, degustazioni di vini e prodotti d'eccellenza del territorio, cinema ed arte in ogni forma, con le ultime occasioni per visitare la grande mostra fotografica "Essere umane". Ecco tutti gli eventi nel forlivese da venerdì a domenica.

Claudio Baglioni a Forlì

Claudio Baglioni ha debuttato il 24 gennaio a Roma, dopo “Assolo”, “InCanto” e “DieciDita”, il grande ritorno dal vivo è affidato a “Dodici note solo”, un nuovo percorso d’arte nell’arte durante il quale il cantautore e musicista romano offrirà al pubblico la sua voce, il pianoforte ed altri strumenti, per regalare i brani più preziosi del suo repertorio. Baglioni calca 50 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi di tutto il Paese, tra questi il Diego Fabbri: l'appuntamento è per sabato sera, in un concerto già sold out.

A teatro

Secondo appuntamento al Teatro Mentore di Santa Sofia per la stagione di prosa: sabato a calcare il palcoscenico sarà Alessandro Benvenuti con il suo “Panico ma rosa”. Lo spettacolo è nato durante il primo lockdown. 59 giorni, corrispondenti a 59 pagine di diario che raccontano l’isolamento obbligatorio di un autore attore privato del suo naturale habitat: il palcoscenico. Sabato e domenica il Teatro "Maria Graffiedi" di Vecchiazzano, ospita Paolo Cevoli che metterà in scena lo spettacolo "Boomers 2021": un vero e proprio one man show in cui, senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori, e della sua adolescenza si alternano alla più stretta attualità di ciò che tutta l’Italia ha vissuto durante i mesi primaverili dell’emergenza sanitaria. Andrea Vasumi porta invece il suo show sul palco del teatro comunale di Predappio, domenica, questa volta in una versione “smart”, tant’è che il titolo cambia da Cialtronight a Cialtrolight. Il format degli spettacoli rimarrà quello che ne ha decretato il successo negli anni: un mix tra un talk show alla Letterman, uno spettacolo comico alla Zelig, momenti di improvvisazione corali e con il pubblico. Parte venerdì, con "Made in Romagna" di Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti, la stagione teatrale di Galeata per il 2022. Si parla anche di scrittori e musicisti amati, in uno spettacolo che racconta la Romagna come terra di sogni. Venerdì torna la commedia dialettale alla Sala parrocchiale "Stefano Garavini", di San Martino in Villafranca,per la rassegna "Quatar sbacarêdi cun e' nóstar dialet": la Cumpagnì dla Zercia metterà in scena la sua "Ines, Ida e 'e su fradel". Il dialetto romagnolo è protagonista anche domenica al Teatro Il Piccolo, quando la Compagnia La Mulnela di Sant’Arcangelo porterà in scena la commedia dialettale "La serva ad Zofoli" di Stefano Palmucci, regia di Daria Rocchi e Renato Carichini.

Giorno della memoria

In occasione della Giornata della Memoria, fino a domenica a Palazzo Romagnoli verrà proiettato un video dedicato alla nuova sezione del museo dal titolo “Forlì ebraica. Gli ebrei a Forlì: identità della città”, inaugurata il 9 novembre scorso. I visitatori di Palazzo Romagnoli potranno vedere il video nel salone d'incontro durante i consueti orari di apertura del museo. Venerdì nel Salone comunale di Forlì è in programma una conferenza sul tema della Shoah, promossa dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Mémorial de la Shoah di Parigi. Sabato un incontro su “I soldati dell’esercito Italiano internati nei lager nazisti 1943-1945” condotto da Roberta Ravaioli, ricercatrice sulle storie dei deportati internati forlivesi. Voce recitante della professoressa Stefania Polidori. Presenterà Gabriele Zelli, cultore della storia forlivese. Infine domenica, sempre nel salone comunale, "Concerto per la Memoria" della Banda Città di Forlì diretta dal maestro Roberta Fabbri. Annuale partecipazione nella celebrazione per la 'Giornata della Memoria' da parte della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' che ha predisposto una mostra consultabile, in sede e online, sul sito ufficiale: l'esposizione 'Biglietto di solo andata per Mauschwitz'.

Enogastronomia e cinema

Domenica, per il ciclo di eventi I Pomeriggi del bicchiere, al Grand Hotel Terme della Fratta, lo scrittore e sceneggiatore Ermanno Cavazzoni sarà protagonista di un incontro dal titolo “Giovanni Pascoli e la vergogna del fratello infame”, offrendo una chiave di lettura particolare del poeta romagnolo. A seguire il concerto "La canzone d’autore - Nella musica leggera del XX secolo". Bertinoro per un fine settimana sarà la capitale italiana dell’olio Evo:sul balcone di Romagna arriveranno i degustatori di Slow Food per valutare gli oli migliori e decidere a quali assegnare i riconoscimenti della Guida agli Extravergini 2022. Per l’occasione, nella serata di sabato alla Ca’ de Bè si terrà una cena a base di prodotti del territorio che sono stati riconosciuti presidio Slow Food. Passando al cinema, il film scelto per l'ultimo weekend di gennaio alla Sala San Luigi è "House of Gucci", l'ultimo film di Ridley Scott con un cast stellare, partendo da Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto fino ad Al Pacino. Patrizia Reggiani realizza il sogno di una vita esclusiva, fra case di lusso, ristoranti costosi, vestiti firmati e grandi privilegi, ha sposato un Gucci e tutto sembra andare per il verso giusto. Al Saffi d'Essai invece sullo schermo scorrerà il ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. "Ennio" di Giuseppe Tornatore verrà proiettato sabato e domenica.

Mostre e arte

Ai Musei San Domenico di Forlì, è visitabile per l'ultimo weekend la grande mostra fotografica "Essere Umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo". Tra le 314 fotografie in mostra, si possono segnalare le leggendarie immagini di Lee Miller nella vasca da bagno di Hitler, la strepitosa serie delle maschere di Inge Morath, realizzata con Saul Steinberg, gli iconici volti dei contadini durante la Grande Depressione di Dorothea Lange, il sorprendente servizio di Eve Arnold su una sfilata di moda ad Harlem negli anni Cinquanta e i rivoluzionari scatti di Annie Leibovitz per una epocale edizione del Calendario Pirelli. Nell'ambito della rassegna “Scambi ad Arte”, l'opera di Pellizza da Volpedo “L'amore nella vita” appartenente alle collezioni della GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, sarà esposta sempre al Museo Civico di San Domenico, visitabile venerdì mattina e domenica.“Scambi ad Arte” si fonda nell’accogliere temporaneamente presso i Musei Civici forlivesi un capolavoro proveniente da un’importante istituzione museale in corrispondenza di un prestito d'arte rivolto alla stessa istituzione. Nella sede di Casa Saffi a Forlì, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena presenta al pubblico una selezione di documenti e fotografie provenienti dall’archivio della Federazione Forlivese del PCI depositato presso l’Istituto, a coronamento di un progetto pluriennale di riordino di tale patrimonio e in occasione del centenario della fondazione del partito. La mostra "Vivere" del fumettista Ugo Bertotti, tratta dall’omonimo graphic novel, vede esposte, fino a domenica, 45 tavole dell’artista in un percorso che si sviluppa all’interno del MAF, Museo Archeologico di Forlimpopoli. La Galleria Wundergrafik organizza una retrospettiva sul pittore e concittadino Sergio Camporesi (1915 – 1995). La mostra, curata da Davide Boschini, assume un titolo insolito: "Di sguardi d'interni e risguardi d'esterni". Filo comune delle opere esposte, talune mai presentate prima d’ora ed inedite rispetto ai cataloghi in circolazione, sarà appunto lo sguardo inquieto dell’Artista, che dipingeva gli interni come in un gioco di specchi e i paesaggi della sua Romagna, filtrati dalla memoria e dalla lezione impressionista.

I presepi ancora visitabili

E' ancora visitabile, dopo lo stop per il 2020: dal 1981, nel periodo natalizio, le Grotte derlla Solfatara di Predappio Alta ospitano una grande rappresentazione sacra della natività, composta da scene suggestive, grandi statue animate e spettacolari effetti luminosi. Abili costruttori allestiscono carrellate di scene come in una rappresentazione cinematografica basata ogni anno su un tema diverso. Dal 2021 il Presepe della Solfatara segna il ritorno, per la quarta volta, dell’artista scultore Davide Santandrea, noto per aver realizzato grandi presepi animati in numerose città italiane e all’estero, da sei anni anche regista cinematografico. Fino al 6 febbraio, torna quest’anno la possibilità di vedere il Presepe animato allestito all’interno della chiesa di Vecchiazzano a Forlì: il presepe, è allestito da Franco Casadei e la sua equipe, all’interno della chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, con 30 edizioni all'attivo. Il tema per il 2021 è “Con cuore di Padre Giuseppe ha amato Gesù”, le parole con le quali esordisce la Lettera apostolica “Patris corde” che Papa Francesco ha scritto dedicando l’anno 2021 alla figura di San Giuseppe. Anche il presepe meccanico della parrocchia Santa Maria del Voto dei Romiti ha una storia trentennale. Seguendo la tradizione dell’indimenticato Mons. Giuseppe Mariani, un gruppo di ragazzi volontari della parrocchia e del quartiere tutti gli anni si ritrova per rappresentare la nascita di Gesu?. Anche per questo Natale il presepe e? stato realizzato fuori dai locali della parrocchia e piu? precisamente si trova nella Celletta dei Passeri, la chiesina votiva costruita nel 1600 nel quartiere Romiti.