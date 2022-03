Vernice Art Fair, Milena Vukotic, "lóm a mêrz", mercatino piemontese: ecco il weekend sul territorio

Tre giorni di arte contemporanea alla portata di tutti, specialità enogastronomiche piemontesi, tradizioni propiziatorie. Sui palchi dei teatri storie delicate che raccontano il razzismo, musical di sogni e di amori, commedie dialettali ed antiche leggende. Musica, cortometraggi e cinema, passegiate a piedi ed in bicicletta alla scoperta del territorio e mostre per tutti. Ecco tutti gli eventi da venerdì a domenica a Forlì e dintorni.

Arte in fiera per tutti

Vernice Art Fair torna a Forlì da venerdì a domenica, con la 19ª edizione della rassegna, dove l’arte diventa accessibile a tutti: è una mostra mercato d’arte contemporanea, indirizzata agli artisti interessati a promuovere la propria immagine, in una prospettiva di crescita professionale e di mercato. La Fiera, infatti, grazie alla sua capacità di intercettare, sia il mondo dei collezionisti d’arte, sia un largo pubblico di appassionati, rappresenta per gli artisti un’opportunità esclusiva per posizionarsi realmente nel mercato dell’arte.Il pubblico qui può dialogare con i creatori d’arte, scoprire tutte le ultime tendenze artistiche e acquistare opere a costi accessibili, investendo su giovani talenti.

Mercatini e "lóm a mêrz"

Il “Mercatino regionale Piemontese”, fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche di questa regione, sarà di scena sabato e domenica nel cuore di Forlì.Tra le pagode espositive si possono trovare, tra le altre delizie, anche prelibati formaggi d’eccellenza, sia freschi che stagionati, con riconoscimenti Dop quali Castelmagno d’Alpeggio, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e moltissimi altri. Si celebra invece la tradizione dei “lóm a mêrz”, domenica, nella cornice della Rocca di Castrocaro, con l’evento annuale dedicato all’arrivo della bella stagione e al buon raccolto. I partecipanti potranno vedere gli spettacolari combattimenti medievali dei due gruppi Corte di Giovedia e Arpa del Diavolo, assistere all'accensione del falò e visitare il castello e il suo museo storico.

Sui palchi dei teatri

Il Teatro Dragoni di meldola ospita la commedia "A spasso con Daisy", interpretata da un’altra grande attrice delle nostre scene: Milena Vukotic, sul palco venerdì. Già Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1988 e film da quattro premi Oscar nel 1989, "A spasso con Daisy" viene oggi riletto per i palcoscenici italiani nell’adattamento di Mario Scaletta del testo originale di Alfred Uhry e dalla regia di Guglielmo Ferro. La bravissima Milena Vukotic dà vita all’anziana Daisy in una storia delicata e divertente, capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. Il musical della Compagnia Teatro delle Forchette "Alta fedeltà", va invece in scena venerdì, sabato e domenica, al Teatro comunale di Predappio, con adattamento e regia di Stefano Naldi: irrequieto e vibrante, racconta le avventure, gli amori, la passione per la musica, i sogni e le disillusioni di una generazione di trentenni ancora piena di voglia di vivere. "Alta fedeltà", tratto dal libro culto di Nick Hornby della nuova letteratura inglese, è diventato un grande successo internazionale. Nuovo appuntamento, sabato, con la rassegna di teatro dialettale ospitata per la Stagione 2021/2022 al Dragoni di Meldola. Protagonista del palcoscenico sarà la compagnia Cvì de mi Paes con la commedia in tre atti "Na famèja sgangareda", scritta da Mario Bassi, tradotta in vernacolo forlivese e diretta da Enzo Santolini. Va in scena domenica l’ultimo appuntamento dell’edizione 2022 della rassegna Favole al Teatro Il Piccolo di Forlì. A chiudere il ciclo sarà la compagnia Teatro Perdavvero con "Il seme magico", uno spettacolo di narrazione con musica e canzoni dal vivo, ispirato a un’antica leggenda cinese. Lo spettacolo trae spunto da una leggenda che la compagnia Teatro Perdavvero ha deciso di tradurre per il palcoscenico perché è un inno alla sincerità e all’onestà.

Musica e cinema

Nuovo appuntamento venerdì con il Friday live music al Bio Burg di Forlì, con Laura Zoli e Francesco Laghi. Lei, cantante, interprete, speaker e vocal coach forlivese, sarà accompagnata dal chitarrista. Tornano ad Area Sismica i cortometraggi di animazione raccolti nell’oramai mitica serie di dvd “Animazioni cortometraggi italiani contemporanei,” curata da Paola Bristot, Andrea Martignoni, Roberto Paganelli. Domenica primo appuntamento con la presentazione di “Animazioni 6”: il sesto volume della serie sarà probabilmente l’ultimo di questa collezione perchè sempre meno computer sono dotati di lettore Cd/Dvd. restando nell'ambito del cinema, per il primo weekend di marzo, la Sala San Luigi sceglie "Scompartimento N. 6" di Juho Kuosmanen, vincitore del Gran premio della giuria del 74° Festival di Cannes e candidato ai Golden Globes.

All'aria aperta

Sabato passeggiata in bici con Fiab nelle vie del centro intitolate a donne forlivesi. L'associazione teatrale Malocchi & Profumi interpreterà monologhi che raccontano le storie di queste donne, spesso sconosciute. Si andrà da piazza Saffi a via Caterina Sforza, via Gervasi, da via Tina Gori a Primo Levi, raccontando di Teresa Cattani Scardi, Maria Farneti, Giorgina Craufurd Saffi, Caterina Sforza, Ifigenia Gervasi, Tina Gori, Antonietta Cimolini. Domenica si va invece "Tra i meandri del Ronco, alla scoperta dello Spinadello": camminata lungo i meandri del fiume Ronco, tra boschi alluvionali e vecchie carraie, si attraverserà la Via Romea e seguendo il corso del fiume arriveremo fino all’Acquedotto dello Spinadello, dove saranno illustrati la struttura e il progetto. E' previsto poi il rientro all’Agriturismo La Lenticchia dove ad attendere i partecipanti ci sarà il pranzo.

Arte a tutto tondo

Tutte le domeniche, fino al 20 marzo, i visitatori di Palazzo Romagnoli a Forlì, ed in particolare le famiglie con bambini, potranno partecipare a visite guidate gratuite alla scoperta del patrimonio culturale. Domenica il tema sarà "Una vita per il lavoro: Giuseppe Verzocchi e la sua galleria di dipinti" . La mostra fotografica "Giovan Battista Morgagni: sua maestà anatomica", allestita nell'androne del Comune di Forlì per un mese, per poi cominciare il suo tour in ospedali, scuole e luoghi significativi della Romagna, vuole essere, in occasione del 250° della morte, un omaggio della Città di Forlì ad uno dei suoi più importanti figli. Alla Galleria Farneti di Forlì è invece visitabile la mostra "Arte e colore". Due elementi inscindibili nella pittura Romagnola che, in questa mostra, sono ben rappresentati dall'artista meldolese Pier Claudio Pantieri che la Galleria ha voluto omaggiare proponendo una selezione di opere. Con l'inizio del 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. In occasione della Giornata internazionale della donna, il programma degli eventi a Meldola prevede, da sabato, alla Galleria Michelacci, la mostra "Il primo cucito pittorico" di Alessandra Rinaldi, pittrice meldolese. Da domenica a Palazzo Morattini, Pievequinta di Forlì, sarà visitabile una mostra di alberi genealogici di famiglie del territorio da Carpinello a San Pietro in Vincoli, curata da Mauro Mariani.