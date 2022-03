Segavecchia, Festival dell'Oriente, Granfondo terre del Sangiovese: questo è solo un assaggio del fine settimana

Le grandi manifestazione tornano a riempire strade e piazze, novità arrivano dal mondo dell'Oriente, lo sport torna sulle colline, i teatri raccontano storie di donne. E ancora musica, escursioni alla scoperta del territorio e delle dimore dei personaggi illustri, con due giornate dedicate, e le mostre, con grandi esposizioni che esplorano l'arte a 360 gradi. Ecco gli eventi da venerdì a domenica.

Il ritorno della Segavecchia

Dopo due anni di assenza forzata, causa pandemia, torna la Segavecchia. Una festa che, dalla notte dei tempi, ha reso celebre Forlimpopoli, una delle ricorrenze tra le più antiche di tutta la Romagna che, da centinaia d’anni, si festeggia a metà Quaresima e culmina con il taglio del grande fantoccio della vecchia, un rito propiziatorio con il quale vengono simbolicamente castigati tutti i mali dell'anno passato. Domenica la festa entrerà nel vivo con il mercatino degli ambulanti in Fiera in via Veneto, la polentata in piazza Fratti, l’esibizione del gruppo storico “Brunoro II”, il torneo di calcio allo stadio.

Il Festival dell'Oriente a Forlì

Il Festival dell'Oriente sbarca per la prima volta a Forlì: per due fine settimana i padiglioni della Fiera di Forlì ospitano un appuntamento interamente dedicato all'Oriente tradizionale e alla conoscenza delle sue tradizioni, folklore e magia. Una fiera all’insegna dell’armonia e della serenità, con la presenza di numerosi stand, workshop e conferenze: mostre fotografiche, bazar, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folkloristici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni.

Granfondo terre del Sangiovese

Pronti a correre per il 2022 la Granfondo del Sangiovese MTB. L’appuntamento è per domenica mattina, quando nella centralissima piazza della Libertà di Bertinoro, lo starter darà il via ufficiale alla gara. Il percorso 2022 della Granfondo del Sangiovese è stato modificato parzialmente, riprendendo salite e discese delle edizioni precedenti

Sui palchi dei teatri

Nel centenario della nascita di Nuto Revelli, un omaggio alle indimenticabili donne di cui l’autore ha raccolto le testimonianze: Laura Curino e Lucia Vasini, sabato al Teatro Diego Fabbri di Forlì, raccontano le storie de "L’anello forte" che lo scrittore, cantore di un’Italia contadina d’altri tempi, assegna alle donne. E' ancora una donna protagonista su un altro palcoscenico: "Una donna di prim’ordine – Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito", è lo spettacolo che vedrà Maria Pia Timo sul palcoscenico del Teatro Dragoni di Meldola domenica. Un divertente e accorato a-solo, che l’attrice ha scritto insieme al regista Roberto Pozzi, per la ricerca della felicità. Lo spettacolo “Storia di un no” approda invece alla Fabbrica delle Candele sabato e domenica: l'opera teatrale della Compagnia Arione-De Falco si basa su testi e parole frutto di partecipati e intensi laboratori con i giovani. Domenica il gruppo teatrale Grandi Manovre di Forlì sarà in scena al Teatro Testori, con lo spettacolo “La soglia” da “Le sas” di Michel Azama: una storia immersa in un luogo senza tempo, perché il carcere smembra le giornate e le anime. È uno strano viaggio tra più mondi, con risvegli sudati e rabbiosi, dolore malcelato, inaspettate e graffianti tenerezze, ribellioni incoscienti come un urlo senza voce.

Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri

Sono 17 in Emilia-Romagna le “Case degli illustri” che sabato e domenica apriranno le loro porte per visite guidate, aderendo al progetto dell’Associazione nazionale Case della memoria, la due giorni che permetterà di visitare i luoghi che custodiscono la memoria e il lascito di personaggi illustri: sul territorio la protagonista è Casa Artusi che spalanca le porte alla mostra di una selezione di lettere dal carteggio artusiano. Inoltre aderisce alle giornate nazionali di apertura, sempre a Forlimpopoli, ‘Casa Bertozzi’, aperta da poco dal figlio Rodolfo

All'aria aperta

Tornano gli appuntamenti di “Alba, gusto e passeggiata”, iniziativa organizzata dall’azienda agricola Rio del Sol e dall’agriturismo La Sabbiona dedicata agli amanti del trekking, del nord walking e della bicicletta che desiderano scoprire un suggestivo angolo di Romagna gustandone i sapori tipici e i paesaggi. Tutti i sabati e le domeniche mattina, a piedi o in mountain bike, sarà possibile percorrere un itinerario di cinque chilometri, tra colazione ed aperitivo. Spostandosi verso Meldola, Rocca delle Caminate è di nuovo visitabile per il pubblico, dopo la chiusura nel periodo invernale. Per tutta l’estate, il castello sarà aperto ogni sabato e domenica.

In musica

Nuova tappa dei Friday live music al BioBurg Superfood di Forlì: venerdì si esibirà il duo composto da Giò De Luigi voce e chitarra e Davide Lavia alle tastiere. Terzo appuntamento del ciclo “Quadri musicali”, i concerti aperitivo al Ridotto del Teatro Diego Fabbri: domenica ci sarà la performance dal titolo “Le mie radici” con il trio composto da Vince Vallicelli a voce e percussioni, Roberto Villa al basso e Mirko Monduzzi alla chitarra e mellotron.

Arte a tutto tondo e cinema

E' aperto al pubblico il nuovo appuntamento espositivo ai Musei San Domenico di Forlì, dedicato a un grande mito femminile della nostra storia, una figura misteriosa e travisata: Maria Maddalena. Attraverso alcune delle più preziose e affascinanti opere d’arte a lei dedicate, l’esposizione forlivese "Maddalena. Il mistero e l'immagine" del 2022 – a cura di Cristina Acidini, Paola Refice, Fernando Mazzocca – intende indagare il mistero irrisoltodi una donna di nome Mariache ancora inquieta e affascina. Fino al 10 luglio, le sale del San Domenico ospiteranno 200 opere tra le più significative dal III sec. d.C. al Novecento, suddivise in 11 sezioni, in un percorso espositivoche ricomprende pittura, scultura, miniature, arazzi, argenti e opere grafiche e che si snoda attraversoi più grandi nomi di ogni epoca. Con l’esposizione "Arte e Impresa - Dino Zoli, 50 anni di creatività", in programma fino al 2 ottobre, alla Fondazione Dino Zoli di Forlì, si aprono ufficialmente le celebrazioni del 50° anniversario dell’attività imprenditoriale di Dino Zoli: la mostra propone un excursus attraverso le opere della collezione permanente e i principali progetti d’arte promossi dalla Fondazione Dino Zoli. All’ex deposito delle corriere, oggi Ex Atr, è riaperto il centro visite di "In loco. Il museo diffuso dell’abbbandono", punto di partenza ideale per intraprendere un viaggio alla scoperta dei luoghi in abbandono di Forlì e della Romagna, un patrimonio da conservare, valorizzare e tramandare nel futuro. Il centro visite, che sarà aperto il primo sabato del mese e su richiesta, racconta il museo, la sua genesi e, attraverso approfondimenti storici, memorabilia, riproduzioni 3D, presenta gli itinerari fornendo un assaggio dei contenuti speciali fruibili recandosi nelle vicinanze dei luoghi presenti nel museo. Alla Galleria Farneti di Forlì è visitabile la mostra "Arte e colore". Due elementi inscindibili nella pittura Romagnola che, in questa mostra, sono ben rappresentati dall'artista meldolese Pier Claudio Pantieri, che la Galleria ha voluto omaggiare proponendo una selezione di opere. Con l'inizio del 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. A Palazzo Morattini, Pievequinta di Forlì, è visitabile una mostra di alberi genealogici di famiglie del territorio da Carpinello a San Pietro in Vincoli, curata da Mauro Mariani. La Sala San Luigi inaugura il mese di aprile con "Assassinio sul Nilo" sia nella formula Matinée con colazione e proiezione, domenica, ma anche nella formula più tardizionale con la poiezione serale.