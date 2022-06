Festa Artusiana, Festival dei Sentieri agrourbani, “Animare” Cartoon film festival: ecco il fine settimana forlivese

Artusi è ancora protagonista di questo fine settimana sul territorio, ma non è solo, diversi sono gli appuntamenti musicali e teatrali, tra i quali la partenza della tournée europea di William Parker da Forlì e il ritorno dello spettacolo "Note d’arte dedicate a Jenny Valpiani". In mezzo alla natura si svolge invece la seconda edizione del Festival dei Sentieri Agrourbani e arriva anche la novità dell'Animare Cartoon Film Festival a Bertinoro. Anche nell'entroterra si celebra la Notte Rose e non mancano le mostre. Ecco gli eventi da venerdì a domenica.

La Festa Artusiana

Si chiude domenica la Festa Artusiana, che sta trasformando Forlimpopoli nella capitale del ‘bello e del buono’ in cucina. In questo modo la città romagnola rende omaggio al suo concittadino più illustre, il grande gastronomo Pellegrino Artusi, padre indiscusso della cucina italiana. Arrivata alla 26esima edizione, la Festa conferma tutti gli ingredienti che nel corso degli anni l’hanno resa celebre: gastronomia, cultura, intrattenimento, legati dal filo conduttore del manuale artusiano. Per festeggiare i loro primi quindici anni, Casa Artusi e l’associazione delle Mariette hanno dato vita al progetto “Storie a tavola con Artusi” che culminerà nell’evento speciale con uno spettacolo di videomapping a tavola in programma per venerdì: al centro dell’attenzione, naturalmente, ci sarà Pellegrino Artusi, ispiratore e nume tutelare del lavoro di Casa Artusi e Mariette. Il grande gastronomo sarà il protagonista di uno spettacolo fatto di luci, animazioni e musica nella suggestiva cornice di Casa Artusi. E' visistabile anche la mostra “Pellegrino Artusi – Una vita da manuale” a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon: l'esposizione apre al pubblico come esito di un percorso avviato già dal 2020 in occasione del Bicentenario artusiano, coinvolgendo i cittadini in vari modi, dalla raccolta di materiali alla registrazione di video cui si può accedere dai link indicati nelle installazioni.

Tra musica e teatro

Si chiude la 12esima edizione di Colpi di scena – Biennale di Teatro contemporaneo per ragazzi e giovani organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri e ATER Fondazione: venerdì è l'occasione per partecipare agli ultimi 5 spettacoli con due prime nazionali. Sempre nella stessa giornata nell’area verde della Pieve di Santa Maria in Acquedotto, si terrà il concerto del coro Intercity Gospel Train Orchestra, dedicato a Massimiliano Cardinale, per tutti Maci, cantante del gruppo scomparso prematuramente all’inizio del 2020. Ancora venerdì, per il consueto appuntamento con il Friday Live Music al BioBurg superfood, si esibiranno Lorena Sali and Felling Good Open 4et: un progetto nato qualche anno fa, una formula “open” che non esita a coinvolgere sempre nuovi professionisti del jazz. "Joie de vivre" va in scena sempre venerdì all'Arena San Domenico di Forlì: un evento musicale ispirato alla gioia di vivere che vedrà sul palcoscenico l'orchestra giovanile di Accademia InArte e due delle band che si sono formate al suo interno, con la partecipazione di alcuni cantanti, cantautori, solisti e compositori. La Compagnia dell'Anello di Forlì torna con "Note d’arte dedicate a Jenny Valpiani", la serata di beneficenza e risate, in ricordo di una persona speciale, giunta alla sua undicesima edizione: sabato nella stessa cornice, andrà in scena l'ormai "famigerato" Tali & Quali Show, sfida a colpi di talento e ironia, tra imitatori più o meno probabili di personaggi della tradizione nazional popolare (recente e non) e di grandi artisti internazionali. Dopo una lunga attesa torna a calcare i palchi di tutto il mondo il leggendario William Parker, assoluto protagonista del jazz e non solo: la prima tournée europea dopo questa pausa forzata partirà proprio da Forlì, domenica sempre all'arena San Domenico, e lo vedrà insieme a due musicisti eccezionali, come Pasquale Mirra, il più noto vibrafonista italiano e Hamid Drake, altra icona della scena musicale mondiale che continua a scrivere la storia della musica. Il teatro di Altrove arriva invece per la prima volta nel territorio del Comune di Galeata, precisamente nel borgo storico di Pianetto: domenica Altrove animerà il chiostro di questo suggestivo borgo, con il suo spettacolo dedicato al territorio ed al suo folclore. In zona si trovano i resti di quello che probabilmente è il primo degli insediamenti urbani della vallata, Mevaniola, antica città romana (in età preromana era abitata da popolazioni umbre), ancora sono visibili tracce del teatro, delle terme e di una necropoli.

Sentieri agrourbani

Il Festival dei Sentieri Agrourbani presenta la seconda edizione. Si terrà quest’anno nelle giornate di sabato e domenica e si configura, sulla traccia della prima edizione, come un’esperienza intensiva di quello che si può vivere nel territorio modiglianese per tutto l’anno tramite i sentieri: visite guidate, degustazioni, concerti e mostre d’arte, laboratori wellness, esperienze per bambini, tutto a stretto contatto con la natura. La prima giornata del 2 luglio è legata specialmente alle esperienze territoriali, mentre la seconda giornata del 3 si tiene presso la tenuta di Montebello ed è legata alla messa in mostra delle associazioni e attività modiglianesi e del grandissimo patrimonio boschivo del Comune.

Animare Cartoon Film Festival

Prende il via nella serata di venerdì nel parco delle terme di Fratta, “Animare” Cartoon Film Festival, che approda per la prima volta a Bertinoro. Curato da Sedicicorto in collaborazione con il Comitato Genitori di Fratta Terme, Santa Maria Nuova e Bertinoro, il festival è dedicato ai migliori cortometraggi internazionali di animazione per i più piccoli.

Notte Rosa

Domenica all'alba in Piazza della Libertà, Bertinoro festeggia la Notte Rosa con "Le Galline Pensierose" di Luigi Malerba lette da Valerio Corzani e la musica dell'Ensemble La Lusignola. A seguire colazione sul Balcone della Romagna. Anche la FumettoDANTEca, come ogni anno, partecipa alla Notte Rosa con le due aperture pubbliche straordinarie per le notti di sabato e domenica con la 'Notte Rosa Dantesca' un viaggio fra le infinite pubblicazioni fumettistiche dedicate a Dante Alighieri.

Sfogliando libri

La rassegna letteraria estiva del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole si apre venerdì in Piazza d'armi con i thriller di Stefano Tura, giornalista, ex inviato di guerra, e oggi responsabile della Sede Regionale Rai per l'Emilia-Romagna. Con i suoi romanzi è stato vincitore o finalista in molteplici premi tra cui il premio Romiti e Serantini ed il prestigioso premio Scerbanenco. Spostandosi a Forlì, nella stessa serata al Diagonal Loft Club CbWeed presenta il libro "The hemp kitchen - Canapa in cucina: ricette, proprietà e curiosità": alla presentazione verrà offerto un buffet ispirato alle ricette del libro, accompagnato dalla birra alla canapa. A raccontare la storia della canapa in cucina e le sue proprietà ci saranno Angelica Foschi, ideatrice delle ricette, e la nutrizionista Marika Lombardi.

Arte a tutto tondo

E' aperto al pubblico il nuovo appuntamento espositivo ai Musei San Domenico di Forlì, dedicato a un grande mito femminile della nostra storia, una figura misteriosa e travisata: Maria Maddalena. Attraverso alcune delle più preziose e affascinanti opere d’arte a lei dedicate, l’esposizione forlivese "Maddalena. Il mistero e l'immagine" del 2022 – a cura di Cristina Acidini, Paola Refice, Fernando Mazzocca – intende indagare il mistero irrisoltodi una donna di nome Mariache ancora inquieta e affascina. Fino al 10 luglio, le sale del San Domenico ospiteranno 200 opere tra le più significative dal III sec. d.C. al Novecento, suddivise in 11 sezioni, in un percorso espositivoche ricomprende pittura, scultura, miniature, arazzi, argenti e opere grafiche e che si snoda attraversoi più grandi nomi di ogni epoca. Con l’esposizione "Arte e Impresa - Dino Zoli, 50 anni di creatività", in programma fino al 2 ottobre, alla Fondazione Dino Zoli di Forlì, si sono aperte ufficialmente le celebrazioni del 50° anniversario dell’attività imprenditoriale di Dino Zoli: la mostra propone un excursus attraverso le opere della collezione permanente e i principali progetti d’arte promossi dalla Fondazione Dino Zoli. Nel 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. E' visitabile, al Museo Archeologico di Forlimpopoli, la mostra “Frammenti” di Luca Freschi: in esposizione nei locali del Museo 12 suggestive opere in ceramica, create dall’artista fra il 2017 e oggi, tutte provenienti da collezioni private. Presso la Galleria d'Arte Contemporanea Vero Stoppioni di Santa Sofia, è aperta al pubblico la mostra di Andrea Mario Bert “Et in Arcadia Ego”, a cura di Beatrice Buscaroli e Cesare Pomarici. Al Mu.Ve. di Modigliana, Museo di Arte Contemporanea del Vescovado, si può ammirare la mostra personale dell'artista neo-pop Willow: Filippo Bruno, in arte Willow, artista neo-pop, esporrà oltre 40 opere che hanno come unico fil rouge "La Strada". Alla casa natale di Mussolini a Predappio è visitabile la mostra “Da Dovìa a Predappio Nuova”: si tratta di un’esposizione di libri, documenti, opere pittoriche, sculture e bassorilievi provenienti da collezionisti o enti pubblici che vanno a ripercorrere la storia di Predappio e dei territori che l’attorniano. Sempre a Predappio, il centenario della Marcia su Roma, l'evento che segnò l'inizio della dittatura fascista in Italia, è ricordato da una mostra privata : "O Roma, o morte. Un secolo dalla marcia", organizzata dalla fondazione 'Memoria Predappio'. Sono i suggestivi spazi della sala del Commissario di Palazzo Pretorio di Terra del Sole, nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, a ospitare quest'anno, dal 18 giugno al 3 luglio e dall'8 al 17 luglio, la terza edizione della Mostra concorso e Premio d'Arte Caterina Sforza Logos. Alla Galleria Manoni 2.0 a Forlì è visitabile fino a sabato la prima esposizione in assoluto dell'astrattista Morena Raffaelli: 'artista forlivese autodidatta si dichiara attratta dalle forme astratte che definisce come "un misterioso e onirico dialogo con l'inconscio". Rocca delle Caminate è di nuovo visitabile per il pubblico, dopo la chiusura nel periodo invernale. Per tutta l’estate, il castello sarà aperto ogni sabato e domenica.