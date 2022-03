Sapeur e Forlì wine festival, Vincenzo Mollica, Ying Li, omaggio a Renato Carosone: ecco il weekend forlivese

Sapori e profumi regionali e tipicità dei territori italiani, conversazioni tra un cronista ed un musicista, largo ai giovani talenti musicali e omaggi a quelli scomparsi, racconti di donne, escursioni tra neve e boschi o in bicicletta, antiquariato e riuso e arte a tutto tondo. Ecco gli ingredienti del fine settimana nel forlivese, con tutti gli eventi da venerdì a domenica.

Torna l'enogastronomia in Fiera

Doppio appuntamento alla Fiera di Forlì con la 19esima edizione SapEur e la settima edizione di Forlì Wine Festival, la fiera del prodotto tipico e genuino, dedicata alle tradizioni culinarie delle regioni di tutt’Italia con il padiglione all’interno della manifestazione dedicato all’enologia. Tre giorni tra i sapori e i profumi della migliore enogastronomia regionale italiana, da venerdì fino a domenica, con espositori provenienti da tutto il territorio nazionale.

Sui palchi dei teatri

Doppio appuntamento nel weekend con Vincenzo Mollica, in "Prima che mi dimentichi di tutto", conversazione musicale tra un musicista ed un cronista, canzoni e poesie con la complicità musicale di Fabio Frizzi. Lo spettacolo va in scena venerdì al Teatro Zampighi Galeata e sabato al Teatro Italia di Rocca San Casciano. Mollica narra del fraterno e surreale rapporto con Fellini, dei suoi racconti onirici e fiabeschi e del rapporto complice e filiale con Mastroianni, di Battiato, di Paolo Conte, Andrea Pazienza, delle follie e delle birichinate di Benigni. Venerdì il Teatro Diego Fabbri di Forlì ospita, invece, un nuovo appuntamento del cartellone Forlì Musica Primavera. In attesa dell’uscita del suo primo album dedicato a Mozart e Bartók, sarà per la prima volta a Forlì, la giovane pianista Ying Li, vincitrice del prestigioso Premio internazionale Antonio Mormone, organizzato dalla storica Fondazione La Società dei concerti di Milano per valorizzare giovani musicisti di talento. Un omaggio a "Renato Carosone.... 'ccà 'o ppetrolio, nun ce sta...", va in scena al Teatro Comunale di Predappio, sabato, uno spettacolo di musica e parole di un genio italiano, da Napoli al mito americano. Sul palco Denio Derni, voce recitante, e Fabrizio Sirotti, pianoforte e voce. Sono invece Delilah Gutman, Filippo Dionigi, Giacomo Rotatori e Alessandro Saffiotti ad accompagnare in un percorso musicale alla scoperta del significato della memoria e della sua trasmissione come dono nella dimesnione della contemporaneità: sabato nella cornice del Teatro Novelli a Bertinoro, si svolgerà il concerto “Lev.Cuore", organizzato dal Museo Interreligioso. Per il nuovo appuntamento della rassegna “A teatro in famiglia” al Teatro Dragoni di Meldola, sarà sul palco sabato "Zuppa di sasso", uno spettacolo divertente e poetico portato in scena da Danilo Conti. Una fiaba che parla di superamento della diffidenza, del sospetto e della paura verso ciò o chi non si conosce a favore di un sentimento di apertura, unione e amicizia. Ancora sabato torna al Teatro Giovanni Testori "Il club dei copioni", il gruppo di lettura dedicato ai testi scritti per la scena. In questo appuntamento continuerà il viaggio nella drammaturgia inglese contemporanea, guidati dal drammaturgo e autore forlivese Federico Bellini nella lettura di "The Spank" di Hanif Kureishi.

Racconti di donne

Domenica a polenta di Bertinro una serata in compagnia del dialetto romagnolo. Il programma prevede l'incontro “Al donn d'una volta”, a cura di Nivalda Raffoni e Radames Garoia, con la partecipazione di Gabriele Zelli. Proiezione di immagini d’epoca sulle donne di ieri: l’azdora e i lavori di casa, le lavandaie, il lavoro dei campi, braccianti e mondine, le donne durante la Grande Guerra, donne in fabbrica. In concomitanza con la Giornata internazionale per i diritti della donna, Donna Solidale e amministrazione comunale di Forlimpopoli hanno pensato ad una chiamata pubblica per le donne e per la pace: sabato in Piazza Garibaldi verrà data la parola a uomini e donne, a ragazzi e ragazze delle scuole per leggere un testo, una poesia, una testimonianza che abbia come tema la donna e il suo ruolo nella società ma non solo.

All'aria aperta

In occasione di "M'illumino di meno", Fiab Forlì, Fridays for future, Parents for future propongono “M’illumino di meno perché sono un viclista Illuminato”: venerdì parte una pedalata che dal centro di Forlì porterà lungo il parco urbano e di nuovo in centro accendendo i fanali delle biciclette. Al termine aperitivo al lume di candela presso il Games Bond. Diverse le ciaspolate in programma nel secondo weekend di marzo con le guide escursionistiche di RomagnaTrekking, sia sabato che domenica, all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna: sabato doppio appuntamento diurno e notturno, mentre domenica si parte di mattina o pomeriggio. Sabato insieme alle guide escursionistiche di Scomfort Zone si raggiungerà al tramonto una perla delle Foreste Casentinesi. San Paolo in Alpe è una valle incantata poco sopra Corniolo, lì si è scritta un pezzo di storia recente e ora tanti daini trovano ristoro nei campi circostanti: è previsto l'arrivo per l'ora del tramonto per poi rientrare al buio nel bosco illuminati dalle torce.

Mercatini

Sabato sotto i portici di piazza Saffi a Forlì, appuntamento mensile con il tradizionale Mercatino dell'antiquariato: artigianato, usato, riuso e curiosità, oggettistica e lampadari, mobili, libri e fumetti, dischi, collezionismo, vintage e modernariato con tante occasioni, curiosità e memorie del passato da scoprire sui banchi degli espositori. Ogni seconda domenica del mese tornano ad animare il centro storico di Forlimpopoli, ai piedi della Rocca e nelle piazze e vie limitrofe, i Mercatini della Segavecchia. Tra i banchi degli espositori si potrà acquistare antiquariato, usato, modernariato e riciclo.

Arte a tutto tondo e cinema

Tutte le domeniche, fino al 20 marzo, i visitatori di Palazzo Romagnoli a Forlì, ed in particolare le famiglie con bambini, potranno partecipare a visite guidate gratuite alla scoperta del patrimonio culturale. Domenica il tema sarà "Giorgio Morandi, il gigante pittore". La mostra fotografica "Giovan Battista Morgagni: sua maestà anatomica", allestita nell'androne del Comune di Forlì per un mese, per poi cominciare il suo tour in ospedali, scuole e luoghi significativi della Romagna, vuole essere, in occasione del 250° della morte, un omaggio della Città di Forlì ad uno dei suoi più importanti figli. Alla Galleria Farneti di Forlì è invece visitabile la mostra "Arte e colore". Due elementi inscindibili nella pittura Romagnola che, in questa mostra, sono ben rappresentati dall'artista meldolese Pier Claudio Pantieri, che la Galleria ha voluto omaggiare proponendo una selezione di opere. Con l'inizio del 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. Un cammino delle donne tra pagine e fumetti, per la 'Festa della Donna' 2022, trova ancora la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' presentare al pubblico Eva Kant la compagna di Diabolik, personaggio che quest'anno festeggia i suoi 60 anni, l'icona della donna emancipata: l'originale esposizione è consultabile, in sede e versione online sul sito ufficiale fino al 31 marzo. In occasione della Giornata internazionale della donna, il programma degli eventi a Meldola offre, alla Galleria Michelacci, la mostra "Il primo cucito pittorico" di Alessandra Rinaldi, pittrice meldolese. In occasione della mostra, nella serata di venerdì, si svolgerà l'evento "A doppio filo": percorso con letture a cura della scrittrice meldolese Laura Turci e presentazione di Alessandra Rinaldi. A Palazzo Morattini, Pievequinta di Forlì, sarà visitabile una mostra di alberi genealogici di famiglie del territorio da Carpinello a San Pietro in Vincoli, curata da Mauro Mariani. Per il secondo weekend di marzo, la Sala San Luigi propone il film "Una famiglia vincente" che tratta la storia delle sorelle Williams con Will Smith.