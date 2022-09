Festival del Buon vivere, Ibrida, Ivana Spagna, Feste dell'800, Magnalonga, Falchi et archi: esplode il weekend forlivese

Oltre al ritorno degli eventi dedicati al Buon Vivere, questo è anche il weekend di Ibrida Festival, tra video arte, installazioni, incontri e musica. Altro appuntamento musicale è con Ivana Spagna a Forlimpopoli. Tra le manifestazioni spiccano la prima edizione della Magnalonga Forlivese e i ritorni delle Feste dell''800 a Modiglian e di Falchi et archi alla Rocca delle Caminate. Ma come sempre gli appuntamenti sono numerosi e quindi ecco tutti gli eventi da venerdì a domenica sul territorio.

Si apre il Festival del Buon Vivere

Si apre sabato la tredicesima edizione del Festival del Buon Vivere 2022 intitolato “in Relazione”: il Festival è l’appuntamento che la Romagna dedica ai temi della coesione (bene comune), dell'equità (uguaglianza e giustizia), del benessere (diritto alla salute), dell'innovazione (responsabile) e della cultura (sostenibile) come fondamenta su cui, dal presente, mettersi in relazione per costruire un Futuro durevole. L'evento clou della giornata è l'apertura della mostra fotografica: con 300 immagini di oltre 130 fotografe e fotografi provenienti da cinque continenti, torna ai Musei di San Domenico la fotografia internazionale protagonista di Civilization: Vivere, Sopravvivere, Buon Vivere, l'esposizione che affronta temi del presente e del futuro del mondo contemporaneo, sempre più caratterizzato dai fenomeni della interconnessione e della globalizzazione (Nella foto una delle immagini in mostra). E' il racconto per immagini della civiltà planetaria del XXI° secolo come grande impresa collettiva, capace di produrre innovazioni, scoperte e opportunità senza precedenti ma anche rischi e minacce alla sopravvivenza stessa dell’umanità. La Cittadella del Buon Vivere è da sempre il cuore pulsante del Festival del Buon Vivere e si dipana nell’area antistante i Musei San Domenico, dove, oltre agli usuali Punto Ristoro Solidale, BV Info Point e BV Bookshop, si potrà accedere alle mostre e alle iniziative di oltre cento associazioni del territorio. Sono molti gli appuntamenti del weekend

Ibrida - Festival Internazionale delle Arti Intermediali

Un weekend a a Forlì con Ibrida - Festival Internazionale delle Arti Intermediali: in programma video arte da tutto il mondo, installazioni, incontri, visual DJ set e il debutto assoluto dell’inedita collaborazione tra le musiciste Caterina Palazzi e Silvia Cignoli e il videoartista Salvatore Insana, la prima nazionale del concerto audiovisivo Your Favourite Hell creato ad hoc su commissione di Ibrida Festival 2022.

Ivana Spagna a Forlimpopoli e moda e solidarietà a Forlì

Forlimpopoli è pronta a scatenarsi al ritmo della musica di Ivana Spagna, che arriva per una nuova tappa del suo tour estivo. La regina della disco music made in Italy - ma anche sensibile cantautrice - si esibirà in concerto sul palco dell’arena di piazza Fratti venerdì : sarà l’occasione per ripercorrere tutti i suoi più grandi successi da “Easy Lady” a “Call me”, da “Gente come noi” a “Il cerchio della vita”. L'appuntamento sarà preceduto da una cena a Casa Artusi, che servirà a finanziare l'evento. Sabato sera appuntamento in piazza Saffi a Forlì per una la “Sfilata di Moda Mercuriale" che unirà temi come l’associazionismo, la voglia di stare insieme, alla solidarietà in favore dell’ospedale del comprensorio di Forlì Pierantoni-Morgagni. Saranno oltre 40 i modelli e le modelle che sfileranno sul red carpet mettendo in mostra creazioni di moda affascinanti e sorprendenti.

Feste dell'800, Falchi et archi e Festa del Forestiero

La XXV edizione delle Feste dell’800, intitolata "Oltre la Cornice. L’800 in scena", va in scena fino a domenica a Modigliana, ruotando attorno al tema dello sconfinamento spaziale. Come ogni anno il contesto cittadino si trasforma in un museo diffuso al fine di illuminare e valorizzare l’opera pittorica di Silvestro Lega, nato a Modigliana nel 1826, di cui la Pinacoteca locale conserva numerose e importanti quadri. Un evento unico che coniuga cultura e divertimento in una sintesi straordinaria per far rivivere sia una selezione di opere del Lega che l’800 in tutti i suoi aspetti: da quello romantico ed eroico a quello artistico e quotidiano. Si terrà invece sabato e domenica a Rocca delle Caminate la diciassettesima edizione di “Falchi et archi”, manifestazione di rievocazione storica medievale che fa parte delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna: la rocca diventerà un accampamento medievale con danze, giullari, mercatino artigianale, pratiche di tiro con l’arco e laboratori per adulti e bambini. Sabato e domebnica Castrocaro e Terra del Sole saranno in festa, ospitando la “Festa del Forestiero”, organizzata dal Consorzio Castrumcari e "A.D. 1387", un raduno internazionale di gruppi storici del 1300 organizzato dalla "Compagnia d’arme delle 13 porte" e dal Borgo Romano.

Magnalonga e Festa selvaggia

La Magnalonga Forlivese è una passeggiata non competitiva di 11,5 chilometri aperta e alla portata di tutti il cui percorso, dal limitare della città alla collina, toccherà punti di interesse naturale, paesaggistico e culturale. La manifestazione avrà luogo domenica e i partecipanti si fermeranno nelle varie tappe previste per consumare prodotti e vini della zona. Sabato e domenica torna l'appuntamento con la Festa Selvaggia di Corniolo: due giorni dedicati alle prelibatezze gastronomiche a base di selvaggina locale, da gustare nei ristoranti della zona o nell'area feste di Corniolo.

Don Giussani e Sant'Antonio da Padova

Il 15 ottobre 2022 è stato il centenario della nascita di don Luigi Giussani, fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, e a Forlì lo celebrano una serie di eventi dal titolo "Un impeto di vita": venerdì e sabato piazzetta della Misura sarà animata da caccia al tesoro, incontri, mostra e spettacoli. Per gli 800 anni di Sant'Antonio di Padova a Forlì (1222-2022), sabato e domenica due visite guidate alla scoperta dei luoghi d del santo a Forlì e a Montepaolo di Dovadola: a Forlì inizieranno dall'Abbazia di San Mercuriale, dove nei pressi padre Antonio potrebbe aver manifestato le sue straordinarie capacità, mentre a Montepaolo interesseranno il Santuario di Sant'Antonio, la grotta e le aree circostanti l'eremo.

Alla scoperta del territorio

E' ripartita dopo la pausa estiva la programmazione di Spinadello - Centro Visite partecipato, con appuntamenti che si tengono al vecchio acquedotto. Sabato sarà la volta del concerto del Trio Auzir che, insieme a Monique Mizrahi e Vicente Atal, eseguirà brani ispirati alle cantigas dell’antica tradizione spagnola. A chiudere il weekend sarà l’apertura domenicale ai visitatori, che potranno trovare informazioni per una escursione a piedi o in bicicletta. “Cammino...in versi” è invece un cammino lento, adatto a tutte le età, lungo il parco fluviale di Castrocaro Terme e Terra del Sole: avvolti dalla pace della natura, in sintonia con lo scorrere del fiume Montone, Laura Mengozzi, Guida Aigae, accompagnerà in una passeggiata di parole e rime, domenica. Domenica nella sede del Ceas Scuola Parchi Romagna si festeggeranno 40 anni di educazione ambientale delle Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì, i cittadini oltre alla possibilità di visitare il parco-giardino e vedere il materiale esposto ad illustrare le attività svolte in 40 anni potranno assistere alla presentazione delle attività di Educazione Ambientale.

Racconti tra libri e tarocchi

Termina la rassegna letteraria estiva del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole "Libri in piazza": venerdì protagonista il libro "Voglio fare la wedding planner" di Serena Obert, Stefania Poletti, Stefania Nicoletti, mentre sabato è la volta di "La bambina che mangiava i comunisti" di Patrizia Carraro. Venerdì al Chiosco della Rovere arriva una serata speciale dedicata alla storia ed al fascino di Caterina Sforza, passata alla Storia come l’eroica “Tigre di Forlì“, la mitica “Leonessa di Romagna”, rileggendo la sua avventurosa vita attraverso gli Arcani Maggiori. Speciale ospite della serata sarà Andrea Vitali, riconosciuto in ambito accademico come uno dei massimi esperti di Tarocchi a livello internazionale, che introdurrà la conversazione con un suo breve intervento sui Tarocchi Visconti-Sforza.

Cinema

Riparte la stagione del Cinema Saffi d'essai multisala di Forlì con in programmazione il film in concorso alla mostra del Cinema di Venezia di Emanuele Crialese con Penelope Cruz "L'immensità'" e il nuovo film di Patrice Leconte con Gerard Depardieu "Maigret". Da domenica inoltre si tiene "Cinema in festa", un format, ispirato alla “Fête du Cinéma” francese, che prevede una “festa” di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali.

Arte a tutto tondo

In occasione del doppio ventennale dell’Hospice di Forlimpopoli edell’Associazione Amici dell’Hospice è visitabile fino a domenica la mostra intitolata “La bellezza che cura”, composta da una quarantina di fotografie, offerte da non professionisti, che verranno esposte all’Oratorio San Sebastiano di Forlì da domenica: tali immagini, tramite diversi percorsi creativi, hanno concretizzato in modo egregio l’ispirazione dalla quale è nato il titolo proposto ai partecipanti. La Bellezza prende, come emerge nelle foto, forme diverse, dalla natura all’opera dell’uomo, sempre mediata dalla presenza di qualcuno che si prende cura. Gli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà di Forlì, sviluppano ulteriormente il legame con il mondo dell’arte contemporanea ed in particolar modo con quello della fotografia. Attraverso la mostra “Abbecedario Fotografico”, una collettiva curata da Elena Dolcini di ventisei tra gli autori più rappresentativi della fotografia italiana contemporanea, si vuole indagare la relazione tra le parole e le immagine, abbinando una fotografia ad ogni lettera dell’alfabeto, ovvero a 26 parole che riguardano l'ambito fotografico e del vedere. Sarà aperta al pubblico da sabato la mostra "Colore, ritmo, suggestione", collettiva artistica giunta ormai al suo terzo appuntamento al Palazzo pretorio di Terra del Sole, dopo i successi delle due scorse edizioni: curata dal critico d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenterà una quarantina di opere proposte dai venti Artisti selezionati per l'occasione, che rappresentano un'interessante spaccato della creatività italiana. Nel 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. Alla casa natale di Mussolini a Predappio è visitabile la mostra “Da Dovìa a Predappio Nuova”: si tratta di un’esposizione di libri, documenti, opere pittoriche, sculture e bassorilievi provenienti da collezionisti o enti pubblici che vanno a ripercorrere la storia di Predappio e dei territori che l’attorniano. Sempre a Predappio, il centenario della Marcia su Roma, l'evento che segnò l'inizio della dittatura fascista in Italia, è ricordato da una mostra privata : "O Roma, o morte. Un secolo dalla marcia", organizzata dalla fondazione 'Memoria Predappio'.