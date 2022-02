Piero Pelù, Max Paiella, "I pomeriggi del bicchiere": si anima il weekend nel Forlivese

Storie di musica da ogni angolazione, racconti in dialetto romagnolo e favole accolgono gli spettatori dei teatri, voci, strumenti e libri, accompagnati da delizie per il palato e poi arte per tutti, storia, fumetti, ricordi di Carnevale, leggende e cinema. Ecco tutti gli eventi sul territorio forlivese da venerdì a domenica.

Sui palchi dei teatri

Primo appuntamento letterario al teatro Mentore di Santa Sofia venerdì: si tratta della prima edizione del format “Libri a teatro” che inaugura con un peso massimo della musica rock italiana, Piero Pelù, frontman e co-fondatore dei Litfiba, autore di una sorta di biografia romanzata dal titolo “Spacca l’infinito”. Sarà un’occasione speciale per farsi raccontare dal rocker toscano 40 anni di carriera dedicati alla musica. Sempre venerdì il Teatro Italia di Rocca San Casciano presenta lo spettacolo "Il boom", con Max Paiella. Un viaggio musicale, con protagoniste la grandi canzoni e la consueta ironia del comico, cantante, imitatore, vignettista e musicista romano, in scena con degli oggetti fluttuanti per aria che simboleggiano le grandi canzoni. Primo appuntamento, sabato, con la rassegna di teatro dialettale ospitata per la Stagione 2021/2022 al Dragoni di Meldola. Protagonista del palcoscenico sarà la Cumpagnì dal Parochia di Carpena con la commedia di Stefano Palmucci "Un prit in t’la neva": una storia che si svolge alla fine degli anni '60, primi anni '70, in una casa di campagna di proprietà di un prete, dove una coppia di amici con le mogli devono incontrarsi per risolvere un problema famigliare. Gli appuntamenti con le Favole al Teatro Il Piccolo di Forlì proseguono domenica con "Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone", uno spettacolo della compagnia Tanti Cosi Progetti. Pubblicata per la prima volta nel 1936, la favola di Ferdinando, il giovane toro che preferisce il profumo di un fiore alla violenza della corrida, suonò a molti come una nemmeno troppo velata metafora pacifista.

Musica ed enogastronomia

Ancora musica al BioBurg Superfood con i Friday live music, che venerdì vedono l'esibizione del Daniela Peroni & Mirko Guerra Duo. Daniela Peroni è un volto noto della Romagna musicale, voce in grado di spaziare tra tanti generi diversi: pop, soul, jazz, r&b solo per citarne alcuni, sarà il chitarrista Mirko Guerra ad accompagnarla. Nuovo appuntamento con la rassegna "I pomeriggi del bicchiere". Domenica al Teatro dell'ex seminario di Bertinoro, verrà presentato "Storia di gambe, di pedali e palloni e di quel giugno del '61 - Omaggio ad Arnaldo Pambianco", con Marco Balestracci e la chitarra di Luca Violetto. Per il piacere dell'assaggio saranno presenti per i vini l'azienda Giovanna Madonia e per i sapori la Pro Loco Bertinoro. Ritornano con un nuovo ciclo di cinque incontri gli appuntamenti con i concerti aperitivo del Centro Diego Fabbri un percorso all’interno della Scuola dello Spettatore che da oltre dieci anni accompagna il pubblico alla visione di opere teatrali e grandi mostre.Si parte al Ridotto del Teatro Diego Fabbri, domenica, con "Hommage à Edith Piaf et à la Chanson Française" tra le note e la voce di Sara Jane Ghiotti e Giacomo Rotatori.

Arte a tutto tondo

Tutte le domeniche, fino al 20 marzo, i visitatori di Palazzo Romagnoli a Forlì, ed in particolare le famiglie con bambini, potranno partecipare a visite guidate gratuite alla scoperta del patrimonio culturale. Domenica il tema sarà La Grande Romagna: l’arte del Novecento a Forlì . E' visitabile, sempre a Forlì, la mostra "Partecipare la democrazia. Il Partito Comunista e l'Emilia Romagna", un insieme di storie e di memorie, di biografie e di carte, di immagini fisse e in movimento, che contribuiscono a dare corpo alla storia dell’Italia repubblicana. Nel weekend la possibilità di una visita guidata. Nella sede di Casa Saffi a Forlì, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena presenta al pubblico una selezione di documenti e fotografie provenienti dall’archivio della Federazione Forlivese del PCI depositato presso l’Istituto, a coronamento di un progetto pluriennale di riordino di tale patrimonio e in occasione del centenario della fondazione del partito. Con l'inizio del 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. Sempre la Fumettoteca, in occasione di San Valentinao ha presentato anche una proposta dedicata alla coppia innamorata per antonomasia. Eva Kant e il partner Diabolik, personaggio che quest'anno festeggia i suoi 60 anni, sono la coppia innamorata dell'originale esposizione consultabile, in versione online sul sito ufficiale, un allestimento per una cronaca a fumetti della vita fumettisticamente pericolosa, dinamica e forte del loro segreto di legame. Non ci saranno i carri, ma dopo lo stop dovuto alla pandemia, arriva un omaggio al Carnevale a San Martino in Strada con un evento 'amarcord' che segue il percorso di una mostra fotografica itinerante, per raccontare i 22 anni del Carnevale di Quartiere.

Leggende, cinema e dialetto

Organizzati dall’agriturismo le Vigne di Zattini, partono da sabato una serie di eventi indirizzati a rilanciare Castelnuovo di Meldola, la sua storia, la sua tradizione e i suoi costumi. Si parte con il primo appuntamento intitolato “Il castello, il bosco e Clarì”, dedicato alla suggestiva storia della bambina scomparsa di Castelnuovo, Clarì, figlia di Paolo e Francesca, tra leggenda, folklore e paranormale, con la visita al castello e ai luoghi del “mistero” ancora celati a Castelnuovo. Parlando di cinema, la pellicola "Un eroe" è la proposta della Sala San Luigi per il weekend. Domenica nella Sede dell’Associazione Culturale “Amici di Polenta” serata in compagnia del dialetto romagnolo. Dopo un'apericena, “Dialetti a confronto”, incontro di poesia dialettale da diverse zone della Romagna.