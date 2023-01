Claudio Baglioni, Paolo Migone, Marco Bocci, Matteo Cavezzali, Un'opera la mese: alla scoperta di un weekend di eventi nel Forlivese

Tante le opportunità, che passano per i concerti, oltre a Baglioni ci sono i Mopcut e non solo, e il teatro con una lunga serie di appuntamenti per tutti: torna lo spettacolo "Ciccioni", Marco Bocci sale sul palcoscenico non "Lo Zingaro", poi la comicità di Paolo Migone e gli spettacoli per famiglie. I libri sempre protagonisti, accanto all'enogastronomia e ancora arte e visite guidate. Ecco gli eventi da venerdì a domenica a Forlì e dintorni.

Grande musica con Claudio Baglioni

Ad un anno di distanza, torna a Forlì Claudio Baglioni, con "Dodici note solo bis", il concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista, sinonimo assoluto di grande musica e poesia, recentemente insignito del Premio Tenco 2022. Sabato il grande ritorno è al Teatro Diego Fabbri: il nuovo tour vede nuovamente Baglioni protagonista - voce, pianoforte e altri strumenti - con le composizioni più preziose del suo repertorio. Si cambiano genere e location: la stagione di Area Sismica con la "Rassegna Musiche Extra – Ordinarie" dà appuntamento domenica con Mopcut: il progetto riunisce tre illustri membri della scena sperimentale e improvvisativa internazionale per mette in atto un'operazione di vero caos. Il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospita un doppio concerto: venerdì Carlo Vallicelli, Ermanno Fabbri e Livio Palotti, insolito trio blues (voce, chitarra, batteria e basso), accompagneranno in un viaggio che parte dal delta del Mississippi, fino ad arrivare alla loro terra di origine e di sangue: la amata e stramaledetta Romagna. Sabato sera di scena uno dei più sorprendenti violoncellisti e compositori italiani: Francesco Guerri, con l‘armonia di trame improvvisate, musica rock, elettronica e jazz. Venerdì l’ex cinema Mazzini, per la rassegna Forlimusica, ospita Giovanni Hoffer (corno) e Alessandro Altarocca (pianoforte), che si esibiscono in in una rilettura rilassata e sobria che rimanda ai primi del Novecento in particolare a Gershwin e poi Borodin, Weill, Milhaud e Fauré. Gli slanci personali dei due musicisti, tanto nell'esposizione dei temi quanto negli assolo, si misura sempre con la storia che ciascuno di questi brani porta con sé. Domenica a Forlimpopoli l’appuntamento è invece con le “Musiche di Traverso” del Trio Insolito, che accompagnano gli spettatori in un viaggio musicale dalla Musica mediterranea al Sud America che tocca luoghi e musiche apparentemente diverse ma legate da un file rouge, il ballo.

Sui palchi dei teatri

Venerdì al teatro della Sala Don Bosco di Forlì torna in scena lo spettacolo "Ciccioni", nella nuova versione scritta e diretta da Stefania Polidori: uno spettacolo teatrale unico nel suo genere, in quanto nasce da un percorso di teatroterapia sul tema dell'obesità. In scena i pazienti-attori/attrici della Unità Operativa di Chirurgia Endocrina dell'Ospedale Morgagni–Pierantoni. Sempre venerdì, ma questa volta nella sala Aurora di Palazzo Albicini, il Comitato della Dante Alighieri di Forlì-Cesena presenta “Le storie che ci insegnano a vivere”, uno spettacolo di narrazione ispirato alle novelle del “Decameron” di G. Boccaccio. La Parrocchia di San Nicolò a Vecchiazzano organizza una mini rassegna comica presso la sala teatro Maria Graffiedi: si inizia sabato con Paolo Migone, comico toscano originale e stralunato che, con il suo classico impermeabile e l’occhio nero, porterà in scena il suo nuovo spettacolo “Diario di un impermeabile”. Lo spettacolo "Edith Piaf - L'usignolo non canta più", con Melania Giglio e Martino Duane arriva invece sul palco del Teatro Comunale di Predappio sabato: ripercorre attraverso un testo inedito e mai rappresentato i giorni che precedettero la storica esibizione di Édith Piaf sul palco dell’Olympia, dalla fine del 1960 sino alla primavera del 1961. Domenica al Teatro Diego Fabbri di Forlì, con un monologo emotivo ed appassionante, è la volta di Marco Bocci, che sarà protagonista sul palcoscenico con "Lo Zingaro. Non esiste curva dove non si possa superare", che racconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato ad un mito della Formula 1: Ayrton Senna. Il nuovo anno del Teatro dei Sozofili di Modigliana comincia sempre sabato con un omaggio a Domenico Modugno: la Compagnia Berardi Casolari, con Io provo a volare, propone una drammaturgia originale, che a partire da cenni biografici racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare artisti. Appuntamenti anche per i più piccoli: la rassegna “A Teatro in Famiglia” della Stagione Teatrale del Dragoni di Meldola prosegue sabato, con Enrichetta dal ciuffo, uno spettacolo della compagnia Teatro Perdavvero, tratto dalla fiaba di Charles Perrault, interpretato da Marco Cantori (che ne è anche regista) insieme a Giacomo Fantoni. La nuova edizione della rassegna che ogni anno il Teatro Il Piccolo di Forlì dedica alle favole partirà invece domenica con "Un castello di carte" della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti, uno spettacolo liberamente ispirato a Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino, interpretato e diretto da Danilo Conti.

Letteratura ed enogastronomia

Continua il Progetto “Educare alla lettura”, dedicato al romanzo dell’Ottocento “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni in occasione del 150° anniversario dalla scomparsa dello scrittore: venerdì nel Salone comunale Piazza Saffi esempi di lettura de “I promessi sposi” con il metodo “da soggetto a soggetto”. Per il ciclo di incontri con gli autori al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì, sabato Matteo Cavezzali presenterà il suo ultimo romanzo "Il labirinto delle nebbie", che prende le mosse dalla realtà storica per toccare la pelle viscida di un luogo mitico e infernale, dove la ricerca del mostro si trasforma in un intricato racconto di fantasmi attraversato da una sinistra ansia di giustizia. Sempre sabato alla Sala Luciano Lama della Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Forlì, si svolgerà la presentazione del libro “Storia del PCI in Emilia Romagna. Welfare, lavoro, cultura, autonomie (1945-1991)”, curato dal professore Carlo De Maria: nel corso dell’iniziativa ci sarà spazio anche per un confronto sulla politica del passato e del presente. Secondo appuntamento a ingresso libero, domenica, con I Pomeriggi del Bicchiere: sul palcoscenico della rassegna invernale bertinorese, che il Grand Hotel Terme della Fratta fa propria per alcune domeniche di gennaio e febbraio, Gianluca Morozzi poliedrico autore bolognese che presenta il suo “Il libraio innamorato”.

Visite guidate e mercatini

Sabato si va "A spasso per Portico nel nome di Dante, tra storia e leggende, arte e devozione": una visita guidata al borgo di Portico di Romagna, nella cornice dell'Appennino Tosco-Romagnolo, soffermandosi tra scorci sconosciuti ai più e "particolari" di solito inosservati. Domenica torna l'appuntamento con "Vecchiazzano Vintage": l'area sagre ospiterà il mercatino di oggetti antiquariato, hobbisti, handmade e riuso, durante la giornata sarà aperta l’area ristoro.

Il presepe animato a Predappio

Si può ancora visitare il presepe ricco di animazioni ed effetti di luci, allestito nelle gallerie dello storico museo della Cantina sotto la Ca’ De Sanzves a Predappio Alta, che sostituisce il tradizionale presepio nelle grotte della Zolfatara, realizzato dal regista cinematografico e scultore Davide Santandrea.

Arte a tutto tondo

Sull'onda dei grandi numeri ottenuti nel 2022 in termini di presenze, ritorna per il 2023 la rassegna “Un’opera al mese”, dedicata a far conoscere i capolavori dei Musei Civici di Forlì: domenica nella Chiesa di San Giacomo, è la volta del pregevole dipinto di Guido Cagnacci “L’allegoria dell’astrologia sferica” proveniente dalla Pinacoteca, che verrà esposto per l’occasione. La mostra "Forlì 1944, una strage ordinaria", è esposta alla Fondazione Alfred Lewin di Forlì: attraverso documenti burocratici, ritagli di giornali, diari e lettere private e fotografie, la mostra racconta le tappe di una persecuzione, iniziata con le leggi razziali tedesche del 1935, proseguita con quelle italiane del 1938, che portò diciotto ebree e ebrei a ritrovarsi, nel settembre 1944, in Italia prigionieri nel carcere di Forlì, dove alla vigilia della liberazione della città verranno trucidati nei pressi dell'aeroporto. Alla sede del Vescovado è visibile fino a venerdì la mostra fotografica "Le cento chiese di Forlì" curata da Gianfranco Argnani, Mauro Mariani e Gabriele Zelli. La mostra è accompagnata da un catalogo che nella prefazione, dal titolo "Le cento chiese di Forlì. Quante storie e che storia!", mette prioritariamente in rilievo l'importanza delle antiche pievi per lo sviluppo della città di Forlì e del suo territorio. Nell'ambito della mostra sabato, con ritrovo alla Chiesa del Carmine, si svolgerà la quarta camminata della rassegna "Di chiesa in chiesa". L'esposizione "Storie e immagini" è invece visitabile alla Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia, che ospita anche quest’anno una mostra dedicata all’Archivio fotografico Valbonesi, acquisito nel 2001 dal Comune di Santa Sofia e composto da circa 100.000 immagini. Sempre a Santa Sofia, il centro visita ospita "Il sapere delle mani. Ingegno, competenza, e creatività dell'Appennino nel parco nazionale delle Foreste casentinesi", un progetto dedicato al patrimonio materiale e culturale di generazioni di donne e uomini che vi si sono succedute. "I popoli del Parco" raccoglie tanti anni di lavoro di ricerca etnografica nel territorio oggi ricompreso nell'area protetta. "Ballando sull’orlo del baratro ovvero L’epoca dell’Antropocene" è il titolo della mostra di Luciano Paganelli allestita al Museo Archeologico di Forlimpopoli da sabato: in mostra una grande opera, costituita da diversi pannelli, per riflettere sulle sorti dell’umanità in questo drammatico momento storico; la riflessione dell’artista, attento osservatore del proprio tempo, lo porta a concludere che stiamo appunto ballando tutti sull’orlo del baratro, raffigurando l’umanità in un sorta di “Danza macabra” d’attualità. Sempre a Forlimpopoli, la Sala Mostre di Piazza Fratti ospita la collettiva a tema libero dell’associazione Amici dell’Arte: saranno in visione oltre una trentina di opere, acquerelli e olio su tela.