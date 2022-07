Alice canta Battiato, Angelo Branduardi, Banda Osiris, anteprima di Crisalide: si presenta il fine settimana forlivese

Si prospetta un fine settimana denso di appuntamenti in chiusura del mese di luglio, che propone moltissimi appuntamenti, dal teatro per famiglie ai grandi concerti, dalle Bande che promettono spettacolo, ai concerti all'alba, poi l'anteprima di Crisalide Festival, dedicato alle arti performative e alla filosofia, giunto alla sua XXIX edizione, passeggiate, feste ed arte. Ecco gli eventi da venerdì a domenica nel forlivese.

I grandi interpreti della musica italiana

Sabato 30 luglio ci sono due attesi concerti che vedono sul palco due grandi nomi della musica italiana. Entroterre Festival porta a Forlimpopoli il cantautore, violinista, polistrumentista e poeta Angelo Branduardi, che nell’incantevole cornice della Rocca presenta "Camminando, camminando", viaggio nel vasto repertorio da “La fiera dell’Est”, "La pulce dell’acqua", "Cogli la prima mela" a "Il Cantico delle creature" e tante altre. Il “menestrello italiano”, autore di un genere musicale che unisce il pop alla musica antica (in particolare, medievale e rinascimentale) e la world music, propone un viaggio intimo alla “ricerca della magia dei suoni”. Con "Alice canta Battiato", sabato al Teatro Diego Fabbri di Forlì, la cantautrice torna a casa per rendere omaggio al compianto Battiato. Questo sodalizio artistico ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice. In questo viaggio è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra.

Tra musica e spettacoli

Ultimo appuntamento venerdì con la rassegna di Teatro per ragazzi e famiglie all’Arena Hesperia di Meldola per l’estate 2022: ad andare in scena sarà la pièce 'La gallinella rossa', una produzione di Accademia Perduta/Tanti Cosi Progetti, scritta, diretta e interpretata da Danilo Conti. Venerdì, dopo il successo ottenuto l'anno scorso, Roberta Cappelletti ritorna sul palco dell'Arena San Domenico insieme ai musicisti, Luca Medri al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso, Piero Lerede alla batteria, Giordano Giannarelli alla fisarmonica. Un concerto "in acustico" con brani tratti da generi musicali molto distanti tra di loro. Sabato a Castrocaro Terme una serata speciale dove si ritroveranno sei partecipanti emiliano-romagnoli al programma tv The Voice Senior di Rai Uno: tutti i brani presentati nel programma verranno eseguiti sul palco, in più diverse cover nello stile The Voice. A Santa Sofia va in scena "FunFara": sabato al parco della Resistenza suoneranno insieme La Banda Osiris e la Banda di Santa Sofia con momenti di anarchiche irriverenze, dove suoni e rumori si fondono a immagini da cartoni animati, e dove, tra fughe musicali e fughe di musicisti, si potranno ascoltare impeccabili esecuzioni di famosi brani musicali. Ancora sabato, spostandosi a Forlì, il Chiostro della Chiesa di Santa Lucia, ospita il Risus Quartet, quartetto d’archi al femminile proveniente dalla Corea del Sud, vincitore del primo premio e della medaglia d’oro al prestigioso Fischoff Chamber Music Competition (USA), che si esibirà insieme al celebre clarinettista friulano Claudio Mansutti, in un programma concentrato su due grandi maestri dell’800, Claude Debussy e Johannes Brahms. Doppio appuntamento a palazzo Fantini di Tredozio con la musica: si chiude il Sax Arts Festival, sabato, con il grande ritorno del Maestro Marco Albonetti con il concerto 'Vuelvo al Sur – Maradona è meglio di Pelè'. In questa occasione Albonetti (sax soprano) costruirà con Giulio Tampalini (chitarra), un dialogo fra vecchio e nuovo, illustrando i toni e le musiche della cultura brasiliana e di quella argentina. Domenica invece, sempre nell’ambito della rassegna Musicambiente, si terrà il concerto "Le Stagioni di Vivaldi", eseguito dall’Ensemble “Junior” della Scuola Italiana d’Archi. Torna a Meldola, per la terza edizione, Musica in Rocca al tramonto: sabato il gruppo musicale del Conservatorio si esibirà nel concerto: “Il cinema in musica" con musiche di Nino Rota, Ennio Morricone, George Gershwin, Henry Mancini, Scott Joplin e altri. Prosegue Cam(m)inate alla Rocca, il percorso culturale tra note e parole alla Rocca delle Caminate: domenica sarà la volta del tradizionale concerto all’alba, sulla terrazza panoramica con la musica dei polistrumentisti Marco Zanotti alle percussioni e Fabio Mina ai fiati. E sempre all'alba di dimenica, un concerto davvero particolare è in programma alla Rocca di Bertinoro con i musicisti Antonio Coatti e Vincenzo Vasi, che presenteranno Shellvibes: progetto nato dalla ricerca compositiva di Coatti sul suono delle conchiglie usate come strumento musicale, e sviluppato grazie all’incontro con la creatività eterodossa di Vincenzo Vasi, dando vita a un ricco impasto sonoro a base di elettronica e suoni primitivi. Si svolgerà domenica al’Arena San Domenico, il secondo concerto della XXXI edizione della rassegna musicale Sadurano Serenade: sul palco Vivaldi Project, ovvero un quintetto composto da Yuri Ciccarese, insieme a Paolo Vivaldelli (oboe), Cristina Palucci (violino), Vincenzo Felicioni (fagotto) e Walter D’Arcangelo (cembalo).

Anteprima di Crisalide Festival

Sabato all’Area Sismica di Forlì anteprima di Crisalide Forlì Festival dedicato alle arti performative e alla filosofia, diretto e organizzato da Masque Teatro, giunto alla sua XXIX edizione. La danza della talentuosa coreografa Annamaria Ajmone e la musica contemporanea del gruppo Luca Perciballi Organic gestures sono le significative anteprime dello storico festival che ha fatto delle contaminazioni dei generi artistici la sua poetica da 29 anni.

Venerdì d'estate e Protezione civile in Festa

Il 29 luglio, in piazza della Libertà a Bertinoro si rinnova l’appuntamento con i “Venerdì d’estate”, dopo la pausa della settimana scorsa per cedere il posto a Fricò Royal: degustazioni, esposizione d'arte e musica con DA Jazz Orchestra. Da venerdì presso la parrocchia di San Cristoforo, va in scena Selbagnone e Protezione Civile in festa: la manifestazione mette in programma tutte le sere un momento musicale dai Magic Queen ai Joe Di Brutto.

Passeggiate e yoga

Passeggiata sensoriale per famiglie, sabato, nei dintorni del lago di Ridracoli alla scoperta di daini, caprioli e paesaggi mozzafiato. Una giornata che combina trekking adatto anche ai bambini, kids-mindfulness, divertimento e relax, attraverso suggestivi sentieri circondati da acqua, massi, alberi maestosi, daini, caprioli e piccoli abitanti delle foreste. Si conclude al mercato di Campagna Amica di Forlì, la rassegna di #yogalmercato, proprio sabato quindi, l’ultimo appuntamento dedicato al benessere fisico e mentale con un programma riservato alla cura di sé, al relax ed alla depurazione dell’organismo che mette al centro dell’Io l’effetto benefico e liberatorio di questa antica disciplina

Arte a tutto tondo

Sabato a Santa Sofia, lungo il fiume Bidente, è in programma la seconda tappa di “Migra Land Art”, a cura degli artisti Matteo Lucca e Oscar Domuinguez. Si tratta di un progetto teso ad individuare luoghi di interesse paesaggistico e culturale nei comuni di Galeata e di Santa Sofia, in cui realizzare interventi site-specific di Land Art: un workshop con gli artisti. Nell'atrio del Padiglione Morgagni dell'ospedale forlivese, è allestita dal Comune di Forlì la mostra fotografica sul celebre patologo forlivese Giovan Battista Morgagni, realizzata in collaborazione con il Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna. Le immagini esposte sono tratte dalla docufiction "Sua Maestà Anatomica Morgagni Oggi" del regista Cristiano Barbarossa, attore protagonista Riccardo Mei, riprese di Alessandro Galluzzi e foto di scena di Leonardo Michelini. Con "Arte e Impresa - Dino Zoli, 50 anni di creatività", in programma fino al 2 ottobre, la Fondazione Dino Zoli di Forlì propone un excursus attraverso le opere della collezione permanente e i principali progetti d’arte promossi dalla Fondazione Dino Zoli. Nel 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. E' visitabile, al Museo Archeologico di Forlimpopoli, la mostra “Frammenti” di Luca Freschi: in esposizione nei locali del Museo 12 suggestive opere in ceramica, create dall’artista fra il 2017 e oggi, tutte provenienti da collezioni private. Sempre a Forlimpopoli si può andare a scoperire anche la mostra “Pellegrino Artusi – Una vita da manuale” a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon: l'esposizione ha aperto al pubblico come esito di un percorso avviato già dal 2020 in occasione del Bicentenario artusiano, coinvolgendo i cittadini in vari modi, dalla raccolta di materiali alla registrazione di video cui si può accedere dai link indicati nelle installazioni. Presso la Galleria d'Arte Contemporanea Vero Stoppioni di Santa Sofia, è aperta al pubblico la mostra di Andrea Mario Bert “Et in Arcadia Ego”, a cura di Beatrice Buscaroli e Cesare Pomarici. Al Mu.Ve. di Modigliana, Museo di Arte Contemporanea del Vescovado, si può ammirare la mostra personale dell'artista neo-pop Willow: Filippo Bruno, in arte Willow, artista neo-pop, esporrà oltre 40 opere che hanno come unico fil rouge "La Strada". Alla casa natale di Mussolini a Predappio è visitabile la mostra “Da Dovìa a Predappio Nuova”: si tratta di un’esposizione di libri, documenti, opere pittoriche, sculture e bassorilievi provenienti da collezionisti o enti pubblici che vanno a ripercorrere la storia di Predappio e dei territori che l’attorniano. Sempre a Predappio, il centenario della Marcia su Roma, l'evento che segnò l'inizio della dittatura fascista in Italia, è ricordato da una mostra privata : "O Roma, o morte. Un secolo dalla marcia", organizzata dalla fondazione 'Memoria Predappio'. Rocca delle Caminate è visitabile per il pubblico per tutta l’estate: il castello sarà aperto ogni sabato e domenica.