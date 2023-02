Madonna del fuoco, Carnevale, omaggio a Tognazzi: un weekend di festa, musica e teatro nel forlivese

Iniziano anche le prime feste in maschera con il ritorno di una di quelle tradizionali in città, il Carnevale dell'Aeroporto, accanto alla festa nella Rocca di Meldola. Da segnalare poi un appuntamnto dedicato alla cucina con un'ospite d'eccezione a Forlimpopoli, Ricky Tognazzi, che interviene per la presentazione del libro del padre Ugo, “Il Rigettario”. Come sempre non si fanno attendere gli appuntamenti teatrali per tutte le età e quelli musicali, tra i quali spicca la 'festa di compleanno' dedicata al maestro Giuliano Cavicchi. Ecco gli eventi da venerdì a domenica sul territorio.

La Madonna del fuoco

Il 4 febbraio, come ogni anno, torna la più antica festa di Forlì, dedicata alla "Madonna del fuoco", patrona della città. Nell'area compresa tra piazza del Duomo e piazza Aurelio Saffi, le maggiori piazze del centro storico, decine e decine di bancarelle offrono dolciumi, abbigliamento, giochi e tanto altro. La festa si celebra anche con la tradizionale piadina della Madonna, un dolce povero, dalla forma ovale, farcito con uvetta e semi di anice, immancabile nelle tavole dei forlivesi.

Carnevale

Ritorna con la 54esima edizione il Carnevale dell’Aeroporto, che avrà luogo domenica, con carri allegorici e gruppi mascherati che attraverseranno il quartiere Ronco con musica e coriandoli. Ricchissimo il programma del Carnevale di Meldola che parte domenica con "Rocca in Maschera": le porte del castello si aprono calando i presenti nella magica atmosfera de "I Pirati dei Caraibi. All'assalto della Rocca". Per l'occasione sarà possibile assistere ad una visita animata della Rocca.

Sui palchi dei teatri

Sabato, in occasione della più antica festa di Forlì, dedicata alla “Madonna del Fuoco”, il Teatro Diego Fabbri propone, per la rassegna Family, lo spettacolo Il lungo viaggio del coniglio Edoardo, scritto e interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola e diretto da Claudio Casadio. Nuovo appuntamento con il teatro in famiglia anche al Dragoni di Meldola: ad andare in scena, sempre sabato, saranno Danilo Conti e Antonella Piroli della compagnia TCP tanti cosi progetti con lo spettacolo Il lupo e i sette capretti. Secondo appuntamento con la stagione dialettale al Teatro Comunale di Predappio: sabato la Cumpagnì dla Zercia porta in scena "Ines, Aida e e' su fradel", una commedia che concede una gustosa e divertente rivincita a tutte quelle persone che hanno sempre, pazientemente, sopportato gli attacchi dei parenti. "Lei conosce Arpad Weisz?", il reading tratto da "Dallo scudetto ad Auschwitz" di Matteo Marani con Menoventi Teatro, sarà invece sul palco del teatro Italia di Rocca San Casciano, ancora sabato: la storia è urticante e meravigliosa, in essa convivono l’entusiasmo per un allenatore che ha rivoluzionato “Il giuoco del calcio” e il fastidio destato dal contegno degli italiani e degli europei di fronte allo strisciante antisemitismo che stava ammorbando il continente.

In musica

Venerdì sera al Circolo culturale La Rimbomba Bertinoro arriva il Bonomo Power Trio, guidato dal chitarrista e songwriter Giuseppe Bonomo e composto da Lorenzo Valentini al basso ed Emanuele Zamagni alla batteria: il concerto della Rimbomba esplora le possibilità espressive dei grandi Power Trio della storia. Il mondo musicale forlivese si prepara a festeggiare il Maestro Giuliano Cavicchi, che in questi giorni è in procinto di varcare la soglia degli 85 anni, e lo farà sabato al Petit Arquebuse: Cavicchi da alcuni anni è diventato cittadino forlivese, dopo aver girato tutto il mondo con le sue grandi big band e diretto diverse orchestre nelle trasmissioni televisive delle reti RAI. Ancora sabato l’ex cinema Mazzini ospita un'occasione per ascoltare la voce del mezzosoprano Annamaria Chiuri accompagnata al pianoforte dal maestro Milo Martani. Diplomata al Conservatorio Boito di Parma e perfezionata poi con il Maestro Franco Corelli, Chiuri è uno dei mezzosoprani più richiesti e apprezzati nel repertorio italiano, tedesco e francese, è ospite regolare nei maggiori Teatri d’opera Italiani ed Europei. Il Forlimpopoli Folk Club torna in Sala Aramini, la domenica pomeriggio, all’ora del the con una proposta musicale, quella del Lympha Trio, ensemble tutto al femminile, che con grazia e musicalità, accompagnerà il pubblico in un viaggio nelle tradizioni musicali di tanti “mondi” diversi: se quello che contraddistingue la musica popolare nel mondo è il fatto che sia sempre funzionale ovvero “serve a qualcosa”, la musica del Lympha Trio serve a sognare.

Ugo Tognazzi e la cucina

Gusto, cucina e ricette per un evento che vede al centro il grande Ugo Tognazzi, icona del cinema con una straordinaria passione per la cucina, ospitato a casa di Pellegrino Artusi, padre indiscusso della cucina italiana: domenica negli spazi di Casa Artusi a Forlimpopoli, la presentazione del libro di Ugo Tognazzi “Il Rigettario” che l’editoreha ripubblicato nel 2022 per celebrare i 100 anni dalla nascita del grande attore cremonese con la collaborazione e la cura dei suoi figli. In sala ci sarà anche Ricky Tognazzi che traccerà un ritratto del padre attraverso una delle attività che più amava fare: cucinare.

Libri e narrazioni

L'Anpi forlivese presenterà il libro di Federico Tenca Montini, La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954 venerdì al Velvet Cat: ne parlerà con l’autore Vico Zanetti, Anpi Forlì. Terzo appuntamento del ciclo di contronarrazioni di Forlì città aperta, sabato, incentrato sul legame tra il contesto storico della Seconda guerra mondiale e il diritto d’asilo: prima il fumettista Alessio Lo Manto presenterà il suo graphic novel, a seguire dialogo con il professore Alessandro Bellassai, esperto in storia contemporanea, e Giorgia Jana Pintus, esperta in politica migratoria dell’UE. Domenica si cambiano completamente genere e platea al Mega Forlì, dove Michela Loli, all'interno della rassegna gratuita "Ma che belle storie!", leggerà "Superverme" di Julia Donaldson, pluripremiata scrittrice e drammaturga inglese, illustrato da Axel Scheffler, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui anche lo Smarties Book Prize.

Arte a tutto tondo

Le sculture dell’artista cesenate Luciano Navacchia approdano al Museo Archeologico di Forlimpopoli da sabato, con la mostra “Dall’antico all’attualità. Donne remote e presenti”: il percorso espositivo si arricchirà, poi, con l’allestimento nella Sala Mostre di una seconda sezione interamente dedicata alla produzione pittorica di Navacchia, che aprirà i battenti sabato 18 febbraio. L'esposizione "Storie e immagini" è visitabile alla Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia, che ospita anche quest’anno una mostra dedicata all’Archivio fotografico Valbonesi, acquisito nel 2001 dal Comune di Santa Sofia e composto da circa 100.000 immagini. Sempre a Santa Sofia, il centro visita ospita "Il sapere delle mani. Ingegno, competenza, e creatività dell'Appennino nel parco nazionale delle Foreste casentinesi", un progetto dedicato al patrimonio materiale e culturale di generazioni di donne e uomini che vi si sono succedute. "I popoli del Parco" raccoglie tanti anni di lavoro di ricerca etnografica nel territorio oggi ricompreso nell'area protetta. A Forlimpopoli, la Sala Mostre di Piazza Fratti ospita la collettiva a tema libero dell’associazione Amici dell’Arte: saranno in visione oltre una trentina di opere, acquerelli e olio su tela.