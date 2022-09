Sagra dell'uva, Notte dei respiri, Un giorno nella rocca, Crisalide Festival: denso weekend di eventi nel forlivese

Rievocazioni storiche, che vanno dal medioveo al Rinascimento, le prime sagre autunnali, Sharing breath la grande manifestazione dedicata al respiro, l'arte performativa e la filosofia protagoniste di Crisalide, concorso di bellezza dove sarà giurato Gabriel Garko, sport, non macano ovviamente musica ed arte, passando anche per la poesia. Ecco gli eventi da venerdì a domenica sul territorio forlivese.

Crisalide Festival

Crisalide Forlì Festival dedicato alle arti performative e alla filosofia, entra nel vivo con spettacoli, performance, concerti, incontri e atti di pensiero, ospitati negli spazi del Teatro Felix Guattari: tra gli appuntamenti del weekend lo spettacolo "Lei conosce Arpad Weisz", della compagnia Menoventi, reading tratto da Dallo scudetto ad Auschwitz di Matteo Marani, con Consuelo Battiston e Beatrice Cevolani, ispirato alla figura dell’allenatore del Bologna calcio di origine ebraica e morto ad Auschwitz. KLm (KLm è il nome del super-gruppo formato dalle tre note compagnie di danza Kinkaleri, Le Supplici e Mk) presentano il progetto Istituto Di Alti Studi Coreografici, che mette al centro della riflessione contemporanea tre elementi base della relazione coreografica.

Sharing Breath e la Not(t)e dei respiri

Torna a Forlì Sharing Breath, la grande manifestazione a livello nazionale che renderà la città, nelle giornate di venerdì e sabato, per il quarto anno consecutivo, 'capitale italiana del respiro'. Clou della manifestazione la "Not(t)e dei respiri" in piazza Saffi. Tra gli altri eventi sabato lo Stadio Morgagni di Forlì ospita il secondo "Memorial Paolo Ballelli". La giornata avrà il suo culmine in serata, quando sul grande palco di Piazza Saffi a Forlì andrà in scena la No(t)te di Respiri 2022. Marco Sabiu darà vita come ogni anno a #BreatheTogether, un minuto di respiro consapevole per tutto il mondo, dedicato ai pazienti affetti da patologie dell’apparato respiratorio. Ospiti della serata e protagonisti sul palco oltre al Maestro Marco Sabiu saranno il gruppo musicale dei Sonhora, gli attori Beatrice Buffadini e Mattia Filippelli che interpreteranno un testo di Luca Bollini dal titolo "L'acchiapparespiri", alternandosi con gli interventi musicali della band degli Equ.

Tra Rinascimento e Medioevo

Una schiera di cavalieri e dame, sbandieratori e arcieri invaderà per tre giorni, da venerdì a domenica, il cuore della città artusiana in occasione della 43esima edizione di “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”, rievocazione storica ispirata ai grandi festeggiamenti che, nel XVI secolo, accolsero Brunoro II Zampeschi di ritorno dalla Francia. Visite, laboratori, mostre, rievocazioni, sfide, spettacoli. La Seconda Festa Medievale di Cusercoli si animerà sabato nelle vie del borgo storico di Cusercoli e nel suo imponente castello: un salto nel passato con spettacoli di tamburini, sbandieratori, balestrieri, fantasie medievali, giocolieri, mangiafuoco, cortei, spettacoli, concerti con musica e strumenti di altri tempi.

Sagre, mercatini e feste rionali

Anche quest’anno torna la tradizionale “Sagra dell'Uva”, giunta alla 65° edizione, che si svolgerà sabato sera e domenica per tutto il giorno nel parco di Pieve Salutare. La sagra è inserita ormai da oltre 60 anni nel calendario degli eventi che si svolgono nel territorio comunale per intrattenere gli ospiti, i turisti ed i residenti: oltre all'uva saranno protagonisti birra, musica, giochi. Domenica al Centro Sociale “Primavera” di Forlì, ci sarà invece la “Sagra d’autunno”, l’occasione di festa per rinforzare e consolidare i valori della tradizione della cultura rurale da cui Ca’Ossi discende: dal cibo preparato dal gruppo dei volontari del Centro sociale alla musica di intrattenimento del duo “Daniela Vallicelli e le sue canzoni”, la giornata sarà all’insegna del recupero dello spirito romagnolo. Domenica si svolgerà a Meldola la Festa rionale San Rocco Praticello: ci saranno i volontari di Nonno Banter 57 con tanti giochi in legno, gonfiabili per i più piccoli e stand gastronomici, spettacolo di bolle giganti e il concerto di Arancia Meccanica Rock Band. Sabato sotto i portici di piazza Saffi a Forlì, torna dopo la parentesi estiva il classico ed attesissimo appuntamento mensile con il mercatino dell'antiquariato: artigianato, usato, riuso e curiosità

Tra sport e bellezza con Gabriel Garko

Il Grand Hotel Fratta Terme ospita sabato la finalissima del concorso di bellezza e potenzialità "Perla d'Italia": padrino e giurato della serata sarà Gabriel Garko, con cui si potrà prenotare un aperitivo il cui ricavato sarà destinato all'associazione "Il sorriso di Giada" di Ravenna. Dai concorsi allo sport: l'occasione per provare gratuitamente il Nordik walking, ma anche altre attività "Fitness Musicali" con l'utilizzo di cuffie wireless, sarà l'appuntamento del "Forlì Fitness & Fun" in programma al Parco Urbano F. Agosto a partire dal pomeriggio di sabato e per tutta giornata di domenica.

Tra liscio e blues

A Castrocaro terme e Terra del Sole si chiude la Rassegna del liscio: serate estive tra musica, spettacolo e tradizione, perascoltare maestri e maestre affermati del territorio e scoprire questa tradizionale e tanto amata musica romagnola, ultima serata con Jastin Visani (trio). Forlì Blues è invece dedicato agli appasionati della musica blues, ai musicisti e ai collezionisti e arriva sabato nella cornice de L'Orto di Sophie: presenteranno i loro prodotti i maestri liutai, il tutto circondato da vinili da collezione, lettura delle carte e cibo. Dalle 18:00 inizia la musica.

Poesia ed enogastronomia

Spegne ben 107 candeline il tradizionale raduno carducciano, organizzato dall'Accademia dei Benigni di Bertinoro presso la pieve di San Donato a Polenta di Dante. La storica manifestazione, ospitata come ogni anno sul sagrato della millenaria pieve accanto all'erma del poeta, si terrà quest'anno sabato.Durante il fine settimana nel piccolo paese appenninico Borghetto di Brola l’associazione “Modigliana - Stella dell’Appennino” organizza la sesta edizione dell’evento annuale di presentazione dei vini del territorio, un territorio verso il quale c’è sempre più interesse a livello nazionale e non solo: domenica ci sarà il il banco d’assaggio dove tutti gli appassionati potranno degustare i vini degli 11 produttori che partecipano all’evento.

Arte a tutto tondo

Ultimo fine settimana per visitare "Secondo Casadei, Forlì e la Romagna. Una lunga storia d'amore", la mostra curata da Mario Russomanno, che espone materiale storico proveniente dalla Famiglia Casadei, restituendo il percorso umano e professionale del musicista la cui attività, pur in una epoca ancora lontana dai riflettori della comunicazione, contribuì in modo determinante alla creazione della identità culturale romagnola. In occasione del doppio ventennale dell’Hospice di Forlimpopoli edell’Associazione Amici dell’Hospice apre la mostra intitolata “La bellezza che cura”, composta da una quarantina di fotografie, offerte da non professionisti, che verranno esposte all’Oratorio San Sebastiano di Forlì da domenica: tali immagini, tramite diversi percorsi creativi, hanno concretizzato in modo egregio l’ispirazione dalla quale è nato il titolo proposto ai partecipanti. La Bellezza prende, come emerge nelle foto, forme diverse, dalla natura all’opera dell’uomo, sempre mediata dalla presenza di qualcuno che si prende cura. Gli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà di Forlì, sviluppano ulteriormente il legame con il mondo dell’arte contemporanea ed in particolar modo con quello della fotografia. Attraverso la mostra “Abbecedario Fotografico”, una collettiva curata da Elena Dolcini di ventisei tra gli autori più rappresentativi della fotografia italiana contemporanea, si vuole indagare la relazione tra le parole e le immagine, abbinando una fotografia ad ogni lettera dell’alfabeto, ovvero a 26 parole che riguardano l'ambito fotografico e del vedere. Sarà aperta al pubblico da sabato la mostra "Colore, ritmo, suggestione", collettiva artistica giunta ormai al suo terzo appuntamento al Palazzo pretorio di Terra del Sole, dopo i successi delle due scorse edizioni: curata dal critico d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenterà una quarantina di opere proposte dai venti Artisti selezionati per l'occasione, che rappresentano un'interessante spaccato della creatività italiana. Sabato e domenica l’artista del legno Thaddeus Moustrides apre i cancelli del suo giardino, sempre a Castrocaro terme, per una mostra-apertivo alla luce dorata del tramonto: gli ospiti, allietati da cibo e vino nonché da buona musica dal vivo, potranno passeggiare tra gli ulivi del giardino e contemplare le sculture in legno dell’artista in una sorta di galleria d’arte all’aria aperta. Nel 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. Alla casa natale di Mussolini a Predappio è visitabile la mostra “Da Dovìa a Predappio Nuova”: si tratta di un’esposizione di libri, documenti, opere pittoriche, sculture e bassorilievi provenienti da collezionisti o enti pubblici che vanno a ripercorrere la storia di Predappio e dei territori che l’attorniano. Sempre a Predappio, il centenario della Marcia su Roma, l'evento che segnò l'inizio della dittatura fascista in Italia, è ricordato da una mostra privata : "O Roma, o morte. Un secolo dalla marcia", organizzata dalla fondazione 'Memoria Predappio'.