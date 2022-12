Un lungo e scintillante weekend di Natale tra musica, "Zoc ed Nadel", presepi e arte

Tra una cena e un pranzo c'è l'opportunità di partecipare ad un concerto natalizio, di scaldarsi davanti al tradizionale ceppo che brucia nelle piazze, di partecipare ad una camminata solidale, visitare una mostra nelle giornate non festive, di ammirare le natività più diverse e curiose. Un fine settimana tra tradizione, scintillio, divertimento. Ecco gli eventi da venerdì a lunedì sul territorio forlivese.

Brilla il Natale

Fin all'8 gennaio in Piazza Saffi e per le vie del centro si è riaccesa la magia del Natale di "Forlì che brilla, una favola da raccontare": un programma di proposte, spettacoli di animazione e allestimenti in un'atmosfera ricca di fantasia, luci ed emozioni, il cui protagonista è lo "Schiaccianoci". Per le festività natalizie torna anche il tradizionale appuntamento del Mercatino di Natale a Forlì. Fino all'Epifania Piazza Saffi ospita casette di legno, che offriranno un'ampia offerta di articoli da regalo, accessori e addobbi: oggettistica, bigiotteria, caramelle, torrone, zucchero filato, frutta secca, cappelli, guanti, sciarpe, foulard, calzettoni, calde coperte e tanto altro, è ciò che si potrà trovare alla Fiera di Natale. Per chi vuole pattinare, la pista del ghiaccio a Forlì è nel parcheggio dell'area fiera in via Punta di Ferro, completamente coperta, con giochi di colori e una baita riscaldata dove chi accompagna i propri cari a pattinare può stare a scaldarsi in compagnia di tantissime delizie invernali. Lunedì, con ritrovo e partenza dal Parco Urbano "Franco Agosto" è in programma la sesta edizione della Camminata di Babbo Natale: si potrà contribuire alla raccolta fondi da destinare all'Emporio della Solidarietà, la benemerita associazione che si adopera per la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione di generi alimentari surgelati, freschi e secchi a favore di famiglie e persone in difficoltà.

Tra musica e auguri, una serata natalizia organizzata da Cosascuola Music Academy. "Una fabbrica di auguri" va in scena venerdì alla Fabbrica delle candele di Forlì in una no-stop di musica ed interviste radiofoniche. Il Quartiere Ca’Ossi, in collaborazione col Centro Sociale “Primavera”, come ormai è tradizione, nel pomeriggio di venerdì, sotto l’albero, farà gli auguri di Natale a tutti i residenti e a chi vorrà unirsi con vin brulé, panettone, Babbo Natale che distribuirà dolci a tutti i bambini, fumetti donati dalla Fumettoteca e l’animazione dei ragazzi del Centro di aggregazione “La Tana” Lunedì torna invece al Palazzetto dello Sport dei Romiti, il tradizionale “Concerto di Natale”: protagonista sarà sempre la lirica con i soprani Raffaella Battistini e Elena Salvatori, i tenori Alessandro Goldoni e Vidak Koprivica, l’Orchestra “Città di Ferrara” diretta dal maestro Leonardo Quadrini e il pianista Pier Luigi Di Tella.

Una serie di appuntamenti per celebrare il Natale anche nel territorio di Santa Sofia: si parte venerdì al Teatro Mentore, con il Concerto di Natale del Corpo Bandistico “C. Roveroni”, poi domenica presso la sede Pro Loco a Corniolo, la tradizionale Tombola di Natale. La corale di Santa Sofia, fondata e diretta dal Maestro Ezio Monti sotto l'egida della storica scuola di musica Roveroni, con la partecipazione straordinaria, nella occasione, del clarinettista di fama internazionale Fabio Battistelli, si esibirà in un doppio concerto.

La tradizione dei fuochi per Natale

Si accende venerdì, come da tradizione, a Castrocaro, E fog d'Nadel: serate di veglia intorno al grande camino allestito in piazza Buonincontro, con degustazione di vin brulè e specialità gastronomiche a cura del Gruppo Alpini di Castrocaro Terme. Dopo anni di stop, torna anche la tradizionale festa di Modigliana intorno al fuoco con e “Zoc Ed Nadel”: gli appuntamenti partiranno sabato con l’accensione dello 'zocco' alle 18.30 e vin brulé offerto dalla Pro Loco.

Presepi

Un mese di magie per le strade del borgo, come ogni anno si raccende la tradizione dei presepi diffusi a Portico di Romagna: ecco Portico il paese dei presepi, a cui collaborano i cittadini, che mettono in mostra le natività fuori dalle abitazioni, sono più di 200 e sono sparse per tutto il paese. E' visitabile all'area verde di Carpena, il presepe realizzato dai forlivesi Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi, che hanno fatto della costruzione del presepe un’arte meccanica: hanno infatti progettato e costruito un presepe meccanico esteso su sei metri di lunghezza e quattro di profondità, le cui statue sono state lavorate e adattate una ad una per consentire il movimento a tempo dei diversi personaggi. La tradizione del Presepe nel Parco Incontro di Forlì si rinnova invece con un nuovo allestimento: l'inaugurazione si svolge la vigilia di Natale con il Coro della Parrocchia S.Pio X che proporrà un mix di canti natalizi. Al termine panettone e vin brulè per tutti. Non mancano i presepi di Bertinoro tra i quali quello in grotta lungo il sentiero Monte dei Preti dove all'interno si può ammirare l'opera in ceramica "Ascolta Israele", dell'artista cesenate Franca Rossi. Si può poi visitare anche il presepe ricco di animazioni ed effetti di luci, allestito nelle gallerie dello storico museo della Cantina sotto la Ca’ De Sanzves a Predappio Alta, che sostituisce il tradizionale presepio nelle grotte della Zolfatara, realizzato dal regista cinematografico e scultore Davide Santandrea. Santandrea, è anche autore del presepio animato poliscenico itinerante a Castelnuovo di Meldola, allestito in tre grandi quadri in tre luoghi diversi nelle vicinanze dei resti del castello e del terzo presepio animato, molto suggestivo, che è visibile per la prima volta nella chiesa di San Francesco a Meldola. Sempre a Meldola torna la tradizionale manifestazione del Presepe vivente nella giornata di Santo Stefano: la rappresentazione dell’Annunciazione si svolgerà in Piazza Orsini e proseguirà con la Natività presso il Rione Rocca, accompagnati dalle musiche degli zampognari.

Arte a tutto tondo

Con 300 immagini di oltre 130 fotografe e fotografi provenienti da cinque continenti, è tornata ai Musei di San Domenico la fotografia internazionale protagonista di Civilization: Vivere, Sopravvivere, Buon Vivere, l'esposizione che affronta temi del presente e del futuro del mondo contemporaneo, sempre più caratterizzato dai fenomeni della interconnessione e della globalizzazione. E' il racconto per immagini della civiltà planetaria del XXI° secolo come grande impresa collettiva, capace di produrre innovazioni, scoperte e opportunità senza precedenti ma anche rischi e minacce alla sopravvivenza stessa dell’umanità. Attraverso la mostra “Abbecedario Fotografico”, una collettiva curata da Elena Dolcini di ventisei tra gli autori più rappresentativi della fotografia italiana contemporanea, si vuole indagare la relazione tra le parole e le immagine, abbinando una fotografia ad ogni lettera dell’alfabeto, ovvero a 26 parole che riguardano l'ambito fotografico e del vedere. Da sabato alla sede del Vescovado è visibile la mostra fotografica "Le cento chiese di Forlì" curata da Gianfranco Argnani, Mauro Mariani e Gabriele Zelli. La mostra è accompagnata da un catalogo che nella prefazione, dal titolo "Le cento chiese di Forlì. Quante storie e che storia!", mette prioritariamente in rilievo l'importanza delle antiche pievi per lo sviluppo della città di Forlì e del suo territorio. Il Conad Stadium e il Conad City di via Regnoli ospitano a Forlì la mostra “Più colore”, che rinnova il consueto appuntamento con l’arte contemporanea e la solidarietà in occasione delle festività natalizie: una decina gli artisti coinvolti, le cui opere saranno visibili all’interno dei due supermercati.

Proseguono le mostre dedicate all’arte contemporanea nella cornice suggestiva del Museo Archeologico di Forlimpopoli: a confronto, da sabato, i grandi mosaici dell’antica Forum Popili con i mosaici realizzati da Fabio Bertini (in arte FabioX) con i mattoncini Lego, un confronto capace di far guardare con occhi diversi sia le opere antiche che quelle moderne. Nella sala mostre all’interno della corte della Rocca in Piazza Fratti , sempre a Forlimpopoli si è aprta e "Luce", mostra collettiva d’arte che vede protagonisti Cristian Cimatti con sculture di ceramica raku-metalli-legno , Mavis Gardella con arte cinetica, sculture metalliche in movimento e Alessandra Rinaldi con cucito pittorico, quadri con tele realmente cucite a mano. "Storie e immagini" alla Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia, che ospita anche quest’anno una mostra dedicata all’Archivio fotografico Valbonesi, acquisito nel 2001 dal Comune di Santa Sofia e composto da circa 100.000 immagini.

Alla casa natale di Mussolini a Predappio è visitabile la mostra “Da Dovìa a Predappio Nuova”: si tratta di un’esposizione di libri, documenti, opere pittoriche, sculture e bassorilievi provenienti da collezionisti o enti pubblici che vanno a ripercorrere la storia di Predappio e dei territori che l’attorniano. All’oratorio Santa Rosa nello stesso comune è visibile la mostra fotografica di Elena Fiore dal titolo “Resilienza: donne che fanno la differenza”: l’autrice immortala i volti delle donne che ha incontrato nei suoi viaggi e che raccontano la capacità di resilienza di figure femminili ritratte nel loro quotidiano. Il Museo civico Mambrini di Pianetto (Galeata) ospita la mostra dal titolo “A scuola di archeologia”, con i lavori ideati dagli studenti della sezione Design del Liceo Artistico e Musicale di Forlì: il progetto ha portato alla creazione di prototipi di gadget, ispirati al patrimonio archeologico e storico galeatese, ad uso del Museo civico. La mostra artistica "Natale con l’arte 2022" è visitabile da domenica nella sede degli artisti a Modigliana, dove sono inoltre visitabili quattro vetrine con opere in negozi sfitti del paese. Rocca delle Caminate sarà aperta per le visite al pubblico la vigilia di Natale e lunedì, festa di Santo Stefano, mentre rimarrà chiusa il giorno di Natale.