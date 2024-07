Notte Rosa tra liscio e piadina, Giancane e Zerocalcare, arte e musica: ecco il weekend forlivese

Anche l'entroterra si colora con la Notte rosa. Venerdì in Piazza Saffi a Forlì, in occasione della Notte Rosa, arriva il “Balamondo World Music Festival”, che esalta la musica romagnola, il ballo e soprattutto i territori che li esprimono e che erano al centro della poetica di Raoul Casadei, la cui ‘missione’ prosegue oggi con il figlio Mirko che con la sua Big Band arriva in città con il “boom” dei Boomdabash, per uno spettacolo carico di energia, una contaminazione di suoni e ritmi, nel segno del ballo e della festa. Ecco gli appuntamenti da venerdì a domenica sul territorio.

Anche Bertinoro festeggia la Notte Rosa con le due icone simbolo della Romagna, la Piadina e ‘Romagna mia’ con "Piadina dancing Night": una serata fra enogastronomia, show cooking musica e intrattenimento, durante la quale andrà in scena uno speciale omaggio per i 70 anni del celeberrimo brano di Secondo Casadei, venerdì in Piazza della Libertà, la splendida terrazza conosciuta come il ‘Balcone di Romagna’. Si colora di rosa anche l’estate di Formì, venerdì: la serata, intitolata “T for Texas”, con abbigliamento da cowboy e coreografie country western affidate alla scuola di danza “Wild Angels” che si alterna alle esibizioni dal vivo di due diverse compagini musicali Emir & His Band e i Billy Top. A bimbi e famiglie è riservato lo spettacolo "Il manifesto dei burattini" della compagnia Teatrino dell'Es.

In musica

Torna in esclusiva in Romagna il live disegnato di Giancane con Zerocalcare, sabato nella splendida cornice del Parco Fluviale di Santa Sofia: una collaborazione prolifica, forte e duratura che, dopo le colonne sonore della serie animate “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”, torna dal vivo, sul palco, per uno spettacolo in cui i due rivestono i rispettivi ruoli, di musicista e di fumettista, Giancane suona, Zerocalcare disegna. Tocca invece all’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli inaugurare l’edizione 2024 di “Ci vediamo all’alba”, la rassegna musicale che propone suggestivi concerti al sorgere del sole nella cornice della Rocca di Bertinoro: il titolo “La grande alba della danza” la dice lunga su quello che il pubblico potrà ascoltare.

Sui palcoscenici

Sabato la Rocca di Caterina ospita una tappa della rassegna Forlì Grande Musica, con l’attrice Vanessa Gravina e il pianista Stefano Giavazzi che si esibiranno in "Enoch Arden", un melologo per voce recitante e pianoforte composto da Richard Strauss con testo di Alfred Tennyson, un genere musicale che è una combinazione precisa di un monologo su partitura musicale. Enoch Arden narrerà la storia di un marinaio nel suo naufragio, in un’odissea classica e contemporanea allo stesso tempo. Domenica il Teatro Romano di Mevaniola a Pianetto di Galeata con un molnologo su Andrea Pazienza, vedrà sul palco Andrea Santonastaso in "Mi chiamo Andrea faccio fumetti": Santonastaso, attore oggi, disegnatore di fumetti una volta, racconta, l'arte del più grande disegnatore di fumetti (e non solo, anche pittore, autore, poeta) che il nostro Paese abbia avuto, Andrea Pazienza.

Alla scoperta del territorio

Rocca delle Caminate è di nuovo visitabile per il pubblico durante il weekend: per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento. Sabato è in programma una semplice escursione sul tetto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per osservare le fioriture estive che colorano la cima del Monte Falco nel momento del loro massimo splendore. Domenica il Museo Archeologico “Tobia Aldini” torna a proporre una doppia visita guidata alla scoperta dei “Tesori del tempo: anfore e mosaici di Forlimpopoli”: sarà l’occasione per scoprire la storia della città circostante attraverso i materiali custoditi all’interno del Museo, dalle iconiche anfore di tipo “Forlimpopoli” al il secchiello di cuoio di età romana perfettamente conservato e ai tanti altri reperti che documentano il passato del territorio dal paleolitico fino all’età rinascimentale.

In mostra

Ritorna anche quest'anno fino a domenica l’appuntamento con Roccambolesca, la mostra d’arte nella splendida Rocca di Meldola: questa quinta edizione è un vero e proprio Festival dell’Arte, un'occasione unica per vedere la Rocca arricchita da tante opere e tanti artisti con dipinti, fotografie, sculture e tutto ciò che rappresenta l'arte in ogni sua più ampia forma.

“Con i piedi nel fango. Racconto ai margini della cronaca”, esposta in occasione dell'anniversario dell'alluvione del 2023, torna alla chiesa di San Bonifacio al Castello di Cusercoli a partire da domenica: verranno esposte le fotografie che Cristiano Frasca ha realizzato nel corso dei giorni dell'alluvione in un percorso che aiuterà anche chi non ha vissuto direttamente il dramma dell'alluvione a rivivere quei momenti. Mostra di fotografie inedite di Silvia Camporesi, dedicate al Parco urbano "Franco Agosto", presso la Fondazione Dino Zoli: Fragile Sublime restituisce parte del lavoro dedicato dall'artista al tema dell'alluvione e del dissesto idrogeologico. La Casa natale Benito Mussolini di Predappio ospita un nuovo percorso espositivo, che quest’anno ha come titolo “Il cinema italiano e il regime. Dalla canzone dell’amore a Salò”: la mostra propone un duplice itinerario.

Si intitola “Ritrovamenti” la personale di Cristian Cimatti allestita nei locali del Museo Archeologico di Forlimpopoli: scultore visionario e difficilmente etichettabile, Cristian Cimatti – che dal 2020 al 2023 è stato anche curatore della manifestazione “Roccambolesca” a Meldola - trasforma ceramica, metalli e parti organiche in opere ‘pungenti’, che propongono punti di vista differenti e suscitano nell’osservatore sensazioni contrastanti. Il Birrificio Mazapégul ospita la mostra fotografica "In bloom. I Nirvana di Charles Peterson" a cura di Ono Arte, per celebrare il trentesimo anniversario dalla scomparsa di Kurt Cobain, icona indiscussa del movimento grunge, attraverso gli scatti del fotografo ufficiale della band.