Si anima il lungo weekend pasquale: Palio dell'uovo, Alice in wonderland, Birriam, fiere tradizionali

Pasqua con chi vuoi? Ecco le opportunità sul territorio per trascorrere questo fine settimana fuori casa: dal teatro alla musica, alla tradizione pasquale, con appuntamenti per grandi e piccini, ai riti religiosi, senza dimenticare le mostre più disparate. Ecco gli eventi da venerdì a lunedì.

Sui palchi dei teatri

Il Comune di Forlì e Accademia Perduta/Romagna Teatri si sono allineati alla cordata umanitaria che ha prolungando la tournée italiana di "Alice in Wonderland", spettacolo della compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev che andrà in scena al Teatro Diego Fabbri di Forlì venerdì. "Alice in Wonderland" è un grande, magico spettacolo, colorato ed eccentrico, un progetto artistico sofisticato capace di raccontare l’onirico intrecciando la danza, le arti circensi, la recitazione, il teatro acrobatico, la musica, e tratto dal romanzo Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll del 1865. La Compagnia della Lanterna porta invece sul palco del Teatro Comunale di Predappio lo spettacolo "La regina delle nevi" domenica e lunedì. Il family concert show è uno spettacolo concertato in un unico atto adatto a tutta la famiglia. Attraverso il canto, i personaggi trasporteranno nel loro magico mondo, faranno divertire ed emozionare e, perché no, tornare un po' bambini. Venerdì per il consueto appuntamento con il Friday Live Music al Bioburg Superfood, Silvia Wakte torna a suonare. Chitarrista e cantante formatasi musicalmente tra l’Italia e gli USA, viaggia in territori dove il rock è donna e lascia il segno, fra epoche, contaminazioni e tabù.

Ritornano la tradizione del Palio dell'uovo e la caccia al tesoro

Dopo 2 anni di edizioni on line a causa della pandemia, quest'anno ritorna a Tredozio la "Sagra e Palio dell'uovo". La 57esima edizione va in scena in piazza Vespignani. La domenica si svolgono i campionati di sfogline, si sfideranno i mangiatori di uova sode nel 50esimo campionato nazionale e le agguerite ragazze dei 4 rioni per il Palio femminile. Il lunedì ritorna l'allegria della sfilata allegorica dei 4 rioni, che si fidano poi nella disputa del Palio. Il momento clou sarà la Disfida del 57° Palio dell'Uovo tra i Comuni di Arcevia Tredozio. Come di consuetudine il giardino di Palazzo Fantini riaprirà le sue porte alla stagione primaverile nel giorno di Pasquetta. Torna infatti l’appuntamento con la Caccia al tesoro botanico, evento ideato e promosso dal network Grandi Giardini Italiani, con l’intento di avvicinare i bambini, in modo ludico e gioioso, all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale nei giardini di Palazzo Fantini. Per l’occasione i bambini tra i 6 e i 12 anni, potranno partecipare ad una divertente Caccia al tesoro botanico che li porterà a scoprire le specie botaniche del giardino segreto di Palazzo Fantini.

All'aria aperta tra birra artigianale e passeggiate del gusto

L'area dietro al centro commerciale I Portici, a Forlì, si anima per quattro giorni durante le festività pasquali, con una festa dedicata alla birra, in particolare a quella artigianale. Da venerdì a lunedì, nella zona della ex fornacea partire dalle 16, birra artigianale con una selezionata proposta di birrifici, street food, vintage e handmade market, musica e dj set saranno i protagonisti di "Birriam!": il primo urban street festival di Forlì dedicato alla birra artigianale e alla musica dal vivo. Sono ripartititi gli appuntamenti di “Alba, gusto e passeggiata”, iniziativa organizzata dall’azienda agricola Rio del Sol e dall’agriturismo La Sabbiona dedicata agli amanti del trekking, del nord walking e della bicicletta che desiderano scoprire un suggestivo angolo di Romagna gustandone i sapori tipici e i paesaggi. Tutti i sabati e le domeniche mattina, a piedi o in mountain bike, sarà possibile percorrere un itinerario di cinque chilometri, tra colazione ed aperitivo. Spostandosi verso Meldola, Rocca delle Caminate è di nuovo visitabile per il pubblico, dopo la chiusura nel periodo invernale. Per tutta l’estate, il castello sarà aperto ogni sabato e domenica e straordinariamente anche lunedì di Pasquetta.

Tradizione pasquale tra processione e fiera

Dopo due anni a Portico di Romagna torna la tradizionale Processione del Venerdì santo che si svolge lungo le vie del borgo medievale: è suggestiva l'atmosfera che si viene a creare con l'accensione delle torce che illuminano il paese e la musica sacra del corpo bandistico che accompagna i figuranti in costume. Tradizionalmente a Santa Sofia, nel giorno del Lunedì dell'angelo, si svolge una grande fiera con espositori in tutto il centro del paese. In origine questa fiera era un importante mercato contadino, dedicato soprattutto al bestiame, che è stata rivisitata qualche anno fa con un buon successo di pubblico. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna.

Arte a tutto tondo

E' aperto al pubblico il nuovo appuntamento espositivo ai Musei San Domenico di Forlì, dedicato a un grande mito femminile della nostra storia, una figura misteriosa e travisata: Maria Maddalena. Attraverso alcune delle più preziose e affascinanti opere d’arte a lei dedicate, l’esposizione forlivese "Maddalena. Il mistero e l'immagine" del 2022 – a cura di Cristina Acidini, Paola Refice, Fernando Mazzocca – intende indagare il mistero irrisoltodi una donna di nome Mariache ancora inquieta e affascina. Fino al 10 luglio, le sale del San Domenico ospiteranno 200 opere tra le più significative dal III sec. d.C. al Novecento, suddivise in 11 sezioni, in un percorso espositivoche ricomprende pittura, scultura, miniature, arazzi, argenti e opere grafiche e che si snoda attraversoi più grandi nomi di ogni epoca. Con l’esposizione "Arte e Impresa - Dino Zoli, 50 anni di creatività", in programma fino al 2 ottobre, alla Fondazione Dino Zoli di Forlì, si aprono ufficialmente le celebrazioni del 50° anniversario dell’attività imprenditoriale di Dino Zoli: la mostra propone un excursus attraverso le opere della collezione permanente e i principali progetti d’arte promossi dalla Fondazione Dino Zoli. Arte contemporanea al MAF di Forlimpopoli, con un’originale proposta che lega il Museo Archeologico di piazza Fratti con l’oasi naturalistica dello Spinadello: al MAF è visitabile la mostra “Animalium” di Silver Plachesi, ed in parallelo, alla centrale di sollevamento dello Spinadello, aprirà “Aquarium” dello stesso Plachesi: le due mostre raccontano attraverso la stessa tecnica – quella della recycling art (ovvero dell’arte realizzata con materiali di recupero) – il mondo animale sulla terra (al MAF) e in fondo al mare (allo Spinadello). Alla Galleria Farneti di Forlì è visitabile fino a sabato la mostra "Arte e colore". Due elementi inscindibili nella pittura Romagnola che, in questa mostra, sono ben rappresentati dall'artista meldolese Pier Claudio Pantieri, che la Galleria ha voluto omaggiare proponendo una selezione di opere. Con l'inizio del 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. A Palazzo Morattini, Pievequinta di Forlì, è visitabile una mostra di alberi genealogici di famiglie del territorio da Carpinello a San Pietro in Vincoli, curata da Mauro Mariani. Alla casa natale di Mussolini a Predappio è visitabile da sabato la mostra “Da Dovìa a Predappio Nuova”: si tratta di un’esposizione di libri, documenti, opere pittoriche, sculture e bassorilievi provenienti da collezionisti o enti pubblici che vanno a ripercorrere la storia di Predappio e dei territori che l’attorniano.