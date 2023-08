Buon compleanno Artusi, Neri Marcorè, Sagra del cinghiale e della tagliatella: ecco il weekend forlivese

Un fine settimana che, come sempre, ha tra le sue protagoniste la musica, con il Memorial Silver Sirotti, affidato al concerto degli Intercity Gospel Train Orchestra e l'esibizione del violista Federico Mecozzi. Poi il Premio Ermete Novelli a Neri Marcorè, l'ironia di Arianna Porcelli Safonov al Castello di Cusercoli e le sagre che offrono gusti e profumi indimenticabili. Ecco gli eventi da venerdì a domenica sul territorio.

Buon compleanno Artusi

Forlimpopoli festeggia il compleanno di Pellegrino Artusi, venerdì, con tre diversi eventi, a partire dalla consegna del Premio Artusi, attribuito a Nico Acampora fondatore e presidente di PizzAut e ai ragazzi protagonisti del progetto. Ci sarà poi una cena a 12 mani in via Costa, quelle di Igles Corelli coordinatore del Gambero Rosso Academy, Gianfranco Vissani con la sua Casa Vissani, Valentino Mercattili del San Domenico di Imola, Philippe Lèveillè di Miramonti L’Altro, Fulvio Pierangelini food director di Rocco Forte Hotels e Rossano Boscolo del Garum Museo della Cucina di Roma. La White Night avrà invece luogo a partire dalle 22 nel fossato della Rocca, con un concerto dal vivo degli Innasense cui seguirà il djset della Balera Groovosa con Luca Milandri e Chris Lopez e proposte ricche di energia.

Musica per le vostre orecchie

Venerdì la città di Forlì ricorda Silver Sirotti, medaglia d’oro al valore civile, vittima dell’attentato al treno Italicus. In occasione del 49esimo anniversario la memoria verrà onorata venerdì all’Arena San Domenico, con il concerto del coro Intercity Gospel Train Orchestra, diretto dal maestro Valerio Mugnai. Sabato, invece, l'Arena ospita, l'"Inwards tour" del violinista e compositore Federico Mecozzi, da 13 anni a fianco di Ludovico Einaudi: la musica del nuovo album, che vede prevalentemente il violino al centro, intreccia sonorità che transitano tra musica classica contemporanea, folk, elettronica, world music. Sabato sera torna invece Musica in Rocca al tramonto, nello straordinario scenario della Rocca meldolese con ‘Caffè Concerto Strauss’: concerto al tramonto in una notte di mezza estate, dal Classico al ‘quasi leggero’, con Cristian Pintilie al violino ed Edilio Nicolucci alla tastiera.

Stanno terminando i corsi estivi della Scuola Italiana d'Archi, una delle istituzioni artistiche, didattiche e formative più importanti in Italia: appuntamento con i concerti finali, sabato nella Sala Sangiorgi dell'Istituto Masini e domenica all’Arena San Domenico. Ritornano gli appuntamenti dedicati alle grandi note della musica classica de La Risonanza, una delle orchestre italiane su strumenti originali di maggior successo internazionale, che quest’anno si apre su Roma e i suoi raffinati salotti di corte, con il “Trionfo dell’onestà. Roma al tempo della regina Maria Casimira di Polonia”: appuntamento venerdì nel Duomo di Bertinoro e sabato nella Chiesa di Polenta. Alba alla Rocca di Bertinoro con Filatura di Musica e la Fundacja Kro?nie?ska im. Ignacego Paderewskiego: ad accogliere il sole nascente, domenica nel Belvedere di Dante (corte interna della Rocca di Bertinoro), è l’incontro tra la musicalità italiana e la poesia polacca, due culture unite dal linguaggio universale della musica con il concerto "Tra l'Italia e la Confederazione polacco-lituana”.

Andar per palcoscenici

Far ridere e pensare, è questo l'obiettivo che lo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov si pone: venerdì va in scena "Fiabafobia" al Castello di Cusercoli, una collana di racconti che indaga sulle fobie che accompagnano la nostra persona, a volte per tutta la vita, a volte più dei parenti. Per la rassegna 'All’Arena Hesperia in Famiglia a Meldola', sempre venerdì, la compagnia Il Baule Volante è di scena con Il tenace soldatino di stagno e altre storie: lo spettacolo rappresenta un percorso, articolato su 3 racconti, sul tema della diversità, argomento complesso ed attuale, affrontato attraverso tre storie che possano mostrarlo sotto molteplici aspetti.

Sarà conferito a Neri Marcorè il Premio Ermete Novelli, che giunge quest’anno all’undicesima edizione: la cerimonia di premiazione si terrà venerdì alla Rocca di Bertinoro, dove subito dopo l’artista marchigiano si esibirà nello spettacolo “Le mie canzoni altrui”, un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri dal folk al pop. Il Premio dei Premi, una grande kermesse che porta sul palcoscenico i campioni delle più diverse realtà regionali, torna alla Fabbrica delle Candele: la Compagnia dei Giovani aps (Friuli-Venezia Giulia) presenta "Sussidio Caschime in Boca" di Michael Cooney, adattamento in dialetto triestino di Agostino Tommasi per la regia Julian Sgherla.

In giro per Sagre

Torna l'appuntamento gastronomico dell'alta Valle del Rabbi: da venerdì a domenica a Premilcuore si tiene la 33esima edizione della Sagra del Cinghiale, nell'Area Feste, con stand gastronomici a cena e domenica anche a pranzo, specialità a base di cinghiale e musica ogni sera. Sempre cucina tradizionale anche con la 15esima edizione della Sagra della Tagliatella, rigorosamente tirata al matterello, che torna invece sabato e domenica ai Giardini pubblici di Portico di Romagna, protagonisti musica e tagliatelle.

In mostra

Ecco alcune mostre da visitare nel Forlivese. Il Museo Archeologico di Forlimpopoli ospita una nuova mostra temporanea: protagonista “Fiori Neri”, un'antologica curata dall’artista forlimpopolese Luca Freschi volta ad illustrare il percorso artistico di Enrico Garoia, in arte Garo, e il segno lasciato a Forlimpopoli con la sua pittura astrattista. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni. La mostra “Anime di Pianetto”, si trasferisce da Cervia a Galeata: il Museo Civico Mons. Mambrini di Pianetto ospita i quadri di Luciano Medri che ha inserito scorci di Pianetto e del Castello che dominò sulle terre di Galeata fino alla metà del secolo scorso. Ai due artisti Enzo Bellini e Giovanna Bellini, è dedicata la mostra allestita alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia dal titolo “Bellini & Bellini. Enzo e Giovanna tra realtà e sogno”: a confronto sono le opere di due personalità accomunati dai natali santasofiesi, dal contatto con il rinomato ‘Premio Campigna’ e dall’aver operato a lungo in ambito milanese.