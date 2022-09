Cara Forlì, Ospitalità, Palio di Santa Reparata, Crisalide, Mosto e tante feste: abbuffata di eventi nel weekend

Un abbuffata di eventi, condizioni meteo permettendo, per celebrare l'inizio dell'estate settembrina, tra concerti, feste, tradizioni e specialità romagnole, divertimento e tanto altro. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. E' il fine settimana che Forlì dedica al liscio con la seconda edizione di "Cara Forlì", ma anche dell'Ospitalità a Bertinoro e del Palio di Santa Reparata a Castrocaro. Ma andiamo con ordine e vediamo il ricco menù proposto.

Cara Forlì

Dopo il grande successo della prima edizione di Cara Forlì dello scorso anno, organizzata in occasione del cinquantesimo anniversario della morte del Maestro Secondo Casadei e quale tributo alla scomparsa del nipote Raoul, l'amministrazione comunale di Forlì ripropone, in collaborazione con la Famiglia Casadei-Edizioni Sonora, e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna, una rinnovata e ancor più ricca proposta culturale e musicale capace di restituire in pieno il significato dell’opera del grande “Strauss di Romagna”, come veniva chiamato il grande Maestro. Tantissimi gli ospiti tra i quali Iva Zanicchi e Morgan. Preludio alla kermesse, venerdì l'inaugurazione della mostra ospitata in Comune "Secondo Casadei, Forlì e la Romagna. Una lunga storia d'amore".

Festa dell'Ospitalità

Bertinoro celebra la 96esima edizione della Festa dell’Ospitalità, l’evento più distintivo per il ‘balcone di Romagna’, vero segno della sua identità storica,che nel 2022 torna finalmente ad aprire anche le porte delle case bertinoresi. Un ampio programma di appuntamenti si affianca, come sempre, al Rito ai piedi della Colonna degli Anelli, che nel rispetto della tradizione si celebra la prima domenica di settembre. Tante niziative – alcune del tutto inedite - per rinnovare la vocazione all’ospitalità, da sempre parte del Dna dei bertinoresi, ma anche i tanti prodotti d'eccellenza, protagonisti di queste generose colline adagiate sulla dorsale dello Spungone. E sabato sera ci sarà anche il concerto di Alex Britti.

Palio di Santa Reparata

Va in scena a Terra del Sole la 59esima edizione della celebre competizione di tiro con la balestra antica da banco tra il Borgo Romano ed il Borgo Fiorentino, che si sfideranno per conquistare l’ambito Palio di Santa Reparata. Un ricco programma di eventi che culmineranno domenica pomeriggio nella sfida tra i due borghi.

Giovani, feste e musica

Tante le opportunità di divertimento per i giovani in questo weekend. Dopo le due serate dedicate ai Giovani Cantautori e alle Band forlivesi, venerdì il calendario eventi Fabbrica Estate 2022 si chiude con il terzo incontro musicale del ciclo "Giovani Talenti in Fabbrica". Il Parco Urbano "Franco Agosto" ospiterà il "Vitignanostock Music Festival", con due serate tra sabato e domenica di grande musica live, dj set, arte e food trucks. E' il secondo ed ultimo weekend del Buscherini Beer Fest, con la possibilità di assaporare birre di ogni tipo per le esigenze di ogni palato. E ogni serata sarà animata da concerti musicali. Alla Fiera di Forlì appuntamento invece con lo "Stay Festival" tra musica e cibo di strada. A Dovadola, invece, festa di fine estate tra specialità tedesche, hot dog e la musica dance di Jury Maru Dj. Festa anche a San Giorgio, tra musica e specialità romagnole. A Predappio appuntamento venerdì con gli artisti di strada. Sabato i Meteora ritornano in concerto al ristorante pizzeria Quadrifoglio.

Cultura

Ricco il programma culturale. Ritorna il consueto appuntamento di fine estate con “Mosto (il succo delle storie)”, festival di narrazione prodotto e ospitato dalla cantina romagnola Poderi dal Nespoli, con la direzione artistica di Matteo Caccia e la collaborazione di Vania Vicino. Dopo le anteprime estive, Crisalide Forlì Festival dedicato alle arti performative e alla filosofia, entra nel vivo con spettacoli, performance, concerti, incontri e atti di pensiero, ospitati negli spazi del Teatro Felix Guattari (via Orto del fuoco, 3). Venerdì, alle ore 18, in occasione della riapertura, dopo la pausa estiva, della mostra Arte e Impresa, Dino Zoli 50 anni di creatività, ci sarà la presentazione del libro di Emiliano Tozzi "Chris Amon. La sfortuna non esiste", edito da Minerva. Sempre venerdì in centro storico, a Forlì, si terrà una visita guida a cura di Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione Emilia Romagna, dedicata ai personaggi femminili della saga degli Ordelaffi. Il Diagonal Loft Club ospiterà venerdì alle 19 un talk a più voci per conoscere più da vicino quella che più che una qualifica è una attitudine a mescolare a proprio modo viaggio, lavoro e tempo libero.

Risate

Domenica, alle 21, si riderà con il "Uanmenscio" di Duilio Pizzocchi, nel corso del quale presenterà le rutilanti vicende dei suoi personaggi: l'imbianchino ferrarese, Cactus, Donna Zobeide, la signora Novella e il cattivissimo e sanguigno camionista Ermete Bottazzi