Il gran finale della Festa Artusiana e della mostra al San Domenico, ma c'è anche Isabella Ferrari. Un weekend scoppiettante

Il rush finale della Festa Artusiana e della grande mostra dedicata alla moda al San Domenico, ma anche tanti concerti, spettacoli teatrali, tra i quali "Le Eroine" con una delle attrici più amate e apprezzate sul grande e piccolo schermo, Isabella Ferrari. Insomma un inizio di luglio davvero scoppiettante.

Appuntamento col gusto

Va in archivio nel fine settimana la 27esima edizione della Festa Artusiana, il tradizionale appuntamento con il “bello e il buono” e il solidale. Fino a domenica la cittadina natale di Pellegrino Artusi sarà la capitale della cultura gastronomica italiana. Dedicata al padre della cucina italiana, la Festa propone un’ottantina di appuntamenti tra incontri, eventi culturali, riflessioni sul cibo, degustazioni guidate, show cooking, spettacoli e tanto altro.

Il gran finale della mostra al San Domenico

Si conclude al San Domenico la mostra "L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968", ideata e realizzata da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì negli spazi del Museo Civico San Domenico. Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, l’esposizione è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda. Il periodo preso in considerazione attraversa tre secoli: dall’Ancien Régime al secondo Novecento. Un racconto unico. Un percorso espositivo di confronti che comprende oltre 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei.

Teatro

Sarà Isabella Ferrari all’Arena San Domenico di Forlì ad inaugurare sabato, alle 21, la 23esima edizione di Emilia Romagna Festival il lungo itinerario musicale che dal 1° luglio all’8 settembre torna ad animare con oltre 50 appuntamenti luoghi e spazi particolarmente significativi della regione, toccando circa 30 località distribuite tra le province di Bologna, Ravenna, Ferrara e Forlì–Cesena. L’evento si svolge nell’ambito di Forlì Grande Musica, la rassegna di concerti organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra per la Città di Forlì.

Nuovo appuntamento nel fine settimana alla Fabbrica delle Candele con "Il Premio dei Premi", la grande kermesse che porta sul palcoscenico i campioni delle più diverse realtà regionali. Sabato sarà di scena "Regina dei sussurri" de "La Foresta di Arden", mentre domenica "Bugiardi" de "Il Teatro dell'Albero". Entrambi gli spettacoli, con ingresso gratuito, inizieranno alle 21.15.

La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva sabato ai Giardini della Rocca di Bertinoro con "Pitecus", spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella (Leoni d’oro Biennale Venezia), con Antonio Rezza. Saluti istituzionali di Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, e di Alberto Cassani. Introdurrà la serata Elisabetta Sgarbi.

Musica

Venerdì, al Pattinodromo di via Ribolle, spettacolo con la cantante Roberta Cappelletti. Durante tutta la serata si potrà ballare nelle piste libere allestite nell'impianto sportivo. Saranno attivi anche stand gastronomici.

Sempre venerdì, alle 21, nell’area verde della Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca’ Mengozzi 9, si terrà il concerto dell'Intercity Gospel Train Orchestra dedicato a Maci, l’annuale appuntamento per ricordare Massimiliano Cardinale, cantante del gruppo scomparso prematuramente all’inizio del 2020.

Appuntamento venerdì anche con i "Reale Unplugged", che si esibiranno, alle 21, alla Fabbrica delle Candele. Nell'ambito della rassegna "Predappio vive l'estate", in piazza Cavour, a Predappio Alta, sarà possibile assistere al concerto Folk romagnolo con Daniela e Leonardo Vallicelli.

Domenica alle 17, al chiostro dei Musei San Domenico, Danilo Rossi insieme ai solisti dell’orchestra Maderna eseguirà il quintetto K 515 in do maggiore e il quintetto op.115 di J.Brahms.

Incontri culturali

Venerdì, alle 17,30, nella libreria Feltrinelli, in piazza Saffi a Forlì, Marco Colonna, giornalista e scrittore, presenta "Questo ricordo è un'isola", sua quarta silloge poetica edita da Italic Pequod (Ancona, 2023). Con lui anche Carmelo Pecora che porterà alcuni stralci del romanzo: "Ustica. Confessioni di un angelo caduto" (Zona, 2011).

Al chiostro di Pianetto ultimo appuntamento con la rassegna “Legato con amore in un volume” a cura di Ivan Zattini e dedicata agli ultimi tre canti del Paradiso a conclusione del lavoro triennale di studio sulla “Divina Commedia” di Dante Alighieri. L'appuntamento è per venerdì alle 21.

Mostre

Tante le mostre da visitare nel Forlivese. Tra queste “Magnifici parati. Vesti liturgiche della Diocesi forlivese dal XVI al XIX secolo", l'esposizione allestita in Vescovado, realizzata in occasione della mostra ai Musei San Domenico: cambiano i tempi e queste preziose vesti religiose sono visibili nell' esposizione organizzata dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.