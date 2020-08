La musica regala a Forlì un weekend da guinness: Imaginaction, jazz, folk e Crisalide

La musica regalerà un weekend d'antologia a Forlì e dintorni. Tra Imaginaction, il Festival internazionale del videoclip, e il Forum Live Jazz c'è l'imbarazzo della scelta. L'aeroporto di Forlì si trasforma in un drive-in da guinness mondiale per Imaginaction, la kermesse che vedrà salire su un palcoscenico da stadio di 65 metri i big della musica italiana ed internazionale. Durante i tre giorni saranno proiettati molti videoclip che rappresentano la carriera degli artisti invitati, compresi immagini di backstage montate per l'occasione. Sarà attiva un'area track food, con distribuzione delle consumazioni ad opera di addetti che si sposteranno in monopattino.

Con un programma che fa di Meldola e Forlì un centro nevralgico del jazz emergente di altissimo livello, il Forum Live Jazz 2020 ha in serbo concerti e prestigiose masterclass che animeano l’Arena Hesperia di Meldola e l’Arena San Domenico di Forlì. Il gran finale si terrà sabato. Forlimpopoli sarà invece il centro della 26esima edizione del Festival di Musica Popolare, che vedrà sfilare band e artisti che interpretano magistralmente la musica folk in tutte le sue sfumature. Il weekend sancisce anche il via di Crisalide, uno dei festival più longevi d’Italia, diretto e organizzato da Masque Teatro, giunto alla 27esima edizione e che sarà ospitato negli spazi del Teatro Félix Guattari. “Pratiche sociali di liberazione” è il titolo della rassegna, che vedrà spettacoli di teatro, danza, musica, videoarte, atti di pensiero e laboratori filosofici.

Venerdì Civitella si riempie di spettacolo e magia con "Arte in Strada a Civitella". A partire dalle 20 il borgo si trasforma in un palcoscenico per condividere emozioni ed esperienze. Trekking dai paesaggi lunari, natura incontaminata e la possibilità di fare il bagno nel fiume a fine escursione. Sono tre degli ingredienti dell'escursione di domenica organizzata dal portale Scomfort Zone che porta a scoprire la bellezza di Rio Petroso. Sabato si tiene l'inaugurazione in Piazza della Libertà a Bertinoro della mostra d'arte Anime Senza Voce, alla presenza delle autorità comunali, rappresentanti dei associazioni linea rosa, dalla parte dei minori, Muoviti, l'avvocato Marco Fusaroli e il storico e critico d'arte Antonio dal Muto.

Per gli amanti delle mostre, è sempre aperta, dopo la proroga fino ad ottobre, la mostra su Ulisse al San Domenico. Si può visitare anche "Il Muraglione che unisce", che racconta il passo che unisce Romagna e Toscana. A Predappio, gli spazi di Casa Mussolini ospitano la mostra "Badoglio telegrafa". La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" pone l'attenzione su un tema scottante, proposto atipicamente in chiave di lettura ironica, con una esposizione, online e in sede, dedicata ai cani nel fumetto, in particolar modo allo special ironico "Abbandono...". La Fanzinoteca d'Italia promuove l'immancabile “Ghiacciolata Fanzinara", con freschi ghiaccioli e rinfrescanti fanzine.