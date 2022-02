Western Australia in bici: il racconto dell'impresa di Cristina Merloni

Mercoledì 23 febbraio, alle ore 21.00, la sede dell'associazione Inzir-Viaggiatorincircolo di Forlì, ospita l'incontro "Mundabiddi bike - Western Australia in bici"

“Sentiero in mezzo alla Foresta” è questo il significato che gli aborigeni australiani danno al nome di Mundabiddi. Un percorso di 1070 km, per la maggior parte su sentieri sterrati, che passa in mezzo a immense foreste di eucalipto e i più bei parchi naturali del Western Australia. Cristina Merloni, protagonista della serata, nel 2019 percorre il Mundabiddi Bike Trail in bicicletta insieme al figlio. 14 tappe che parlano di avventura, sapersi arrangiare e tanta tanta natura per un’esperienza che definirà “trasformativa”.



E’ richiesta la tessera Arci e Greenpass