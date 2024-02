Wilma Malucelli presenta “Sulle orme di Marco Polo: in Iran, un paese alla ribalta della storia ieri e oggi”

Sabato 2 marzo alle ore 17.30, a Palazzo Albicini (Circolo Aurora), in Corso Garibaldi 80, Wilma Malucelli, viaggiatrice esperta di geopolitica, presenta “Sulle orme di Marco Polo: in Iran, un paese alla ribalta della storia ieri e oggi” con videoproiezione. L'incontro è promosso dal Comitato della Dante Alighieri di Forlì-Cesena APS ed è aperto al pubblico. Settecento anni fa moriva Marco Polo che ampliò i confini del mondo, compiendo imprese straordinarie. Che cosa rimane oggi della Persia che incantò il grande viaggiatore? Occorre fare un lungo percorso nella storia per capire il presente di questo paese dalle tante sfaccettature.