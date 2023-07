Wilma Vernocchi in concerto all’Arena San Domenico con Massimo di Cataldo e Franco Fasano

“Cantando con Wilma Vernocchi e amici” è l'appuntamento musicale in programma martedì 18 luglio all’Arena San Domenico con inizio alle ore 21. Una serata da non perdere che avrà come protagonista sul palcoscenico la celebre soprano forlivese apprezzata in tutto il mondo che, per l’occasione, sarà affiancata anche da due cantautori a lei legati da una grande amicizia: Massimo di Cataldo e Franco Fasano.

Sotto le stelle del chiostro di piazza Guido da Montefeltro prenderà vita un incontro artistico tra generi differenti, dal classico e moderno, dalla lirica alla musica leggera, il tutto all’insegna del bel canto. Gli artisti saranno accompagnati dal pianista Giuseppe Ottaviani.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Forlì. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0543.712627, oppure scrivere all’indirizzo email eventi@artuniverse.it .