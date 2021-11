'Winterreise' di Schubert, con il baritono forlivese Gianandrea Navacchia, all’Istituto Musicale Masini

Indirizzo non disponibile

“No Limits-Musica da tutto il Mondo” prosegue con un sofisticato programma liederistico. Domenica 14 novembre, alle ore 11,30, nella Sala Sangiorgi dell‘Istituto Musicale Masini la Young Musicians European Orchestra e il Comune di Forlì, Assessorato alla Cultura, hanno programmato un concerto incentrato sull’esecuzione del ciclo liederistico “Winterreise” di Franz Schubert.

Si tratta di 24 lieder, o canzoni, su testo del poeta Wilhelm Müller messi in musica da Schubert poco prima della sua morte, avvenuta nel 1828. Winterreise (Viaggio d’inverno) è considerato tra i più importanti cicli liederistici nella storia della Musica.

Il concerto del 14 novembre prossimo rientra nel progetto “No limits-Musica da tutto il Mondo“ realizzato per la Regione Emilia Romagna e per il Comune di Forlì da Romagna Musica, Accademia InArte, Consorzio Forlì Suona in collaborazione con l’Istituto Musicale Masini.

Protagonista della serata, oltre al pianista ravennate Marco Santià, sarà il giovane baritono forlivese Gianandrea Navacchia, uno dei pochi cantanti italiani che si è specializzato nella conoscenza del repertorio musicale tedesco. Nell’estate scorsa Gianandrea ha riscosso un grande successo personale cantando musiche di Wagner in un contesto prestigioso come quello della Accademia Chigiana di Siena.

Per il responsabile della Young Musicians European Orchestra, il giovane musicista forlivese Mattia Masini, “si tratta di una nuova iniziativa che vuole coinvolgere il maggior numero di persone sfruttando la giornata festiva della domenica per un’ora di musica ma anche di conversazioni, commenti e nuove amicizie. Con la collaborazione dell’Istituto Masini speriamo che ci siano molti altri appuntamenti musicali di questo tipo durante la stagione invernale“.

Il concerto, a ingresso gratuito, è reso possibile dal contributo del Cidim e del Ministero della Cultura. Per Info: segreteria@emiliaromagnaconcerti.com