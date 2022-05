"With All Ten Fingers": gli studenti del Liceo Canova tra performance, esposizione e multimedia

Il Liceo Artistico e Musicale Canova di Forlì allestirà nei giorni 26, 27, 28 maggio presso l’Oratorio di San Sebastiano di Forlì l’evento espositivo, performativo e multimediale ‘With All Ten Fingers - Maddalena. O della salvezza’. L’evento, nell'ambito di una più ampia progettazione, è collaterale alla mostra ‘Maddalena. Il mistero e l’immagine’ organizzata presso i Musei San Domenico di Forlì dalla Fondazione Cassa dei Risparmi.

Con il titolo With All Ten Fingers, dall’opera di Marianne Brandt, allieva del Bauhaus, il progetto nella sua interezza vuole indicare la tensione di aderenza al mondo nella sua totalità che la donna, come nell’iconografia di Maddalena addolorata, manifesta tra azione e pathos nel suo atteggiamento percettivo aptico. La fascinazione architettonica e pedagogico-didattica della polifonia di esperienze del Bauhaus è stata lo spunto di riflessione e di studio per lo sviluppo del progetto con l’intento di accostare la figura della Maddalena alle esperienze femminili all’interno della Scuola di Gropius.

La riflessione sul Bauhaus e sul razionalismo dal punto di vista storico, architettonico, sociale inizialmente affrontata dagli alunni delle classi 4^, delle sezioni Arti figurative, Architettura e Multimediale, è proseguita attraverso un itinerario conoscitivo del razionalismo forlivese e un viaggio a Berlino, luogo ricco di memorie e ultima sede del Bauhaus, dopo Weimar e Dessau. La pluralità delle esperienze si è condensata in un percorso espressivo e narrativo di prodotti multimediali, performance e libri d’artista in un equilibrio di segni e senso per abbracciare tempi e memorie. L’incontro e l’arricchimento culturale con la storica dell’arte Anty Pansera e con un feedback dell’illustratore Gianni Zauli hanno contribuito ad allargare mente e cuore nella volontà di aderenza al mondo in un continuo scambio tra azione e pathos. La performance, che avrà luogo il giorno dell’inaugurazione, nasce da una collaborazione tra alunni della sezione di Arti figurative e dell’indirizzo Musicale, e vuole comunicare l’esperienza del plasmare e dell’essere plasmati dal mondo, ma consapevoli del ruolo di primo piano che cura, natura e memoria rivestono nel processo generativo.



Per maggiori informazioni: www.liceocanovaforli.edu.it