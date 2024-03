Workshop Baby Signs per genitori e professionisti

Baby Signs è un programma di comunicazione gestuale sempre in accompagnamento al linguaggio verbale, rivolto a bambini dai 0 ai 24 mesi. Si propone di stimolare e potenziare precocemente l’efficacia comunicativa all’interno della relazione tra il bambino e i suoi caregivers. Permette al bambino di esprimere i propri bisogni, interessi e stati d’animo attraverso i segni in attesa dell'arrivo delle parole! E' un Programma che nasce in America e poi si è diffuso in tutto il mondo grazie anche alla ricerca ventennale che ne è alla base e che ne dimostra i benefici a livello di sviluppo linguistico, sviluppo cognitivo a lungo termine e i benefici nella sfera affettivo relazionale. E' una realtà che sta ricevendo un riscontro molto positivo dai genitori che hanno deciso di arricchire con l'uso dei segni la comunicazione con il proprio bambino.



Il Workshop è un incontro della durata di 3 ore che vi permetterà di individuare i segni più utili per la vostra famiglia, sulla base dell’età del vostro bimbo, delle sue capacità linguistiche e, naturalmente, dei suoi interessi; sprendere le strategie per inserire i segni con successo nella quotidianità e metterle in pratica con semplici simulazioni e attività pratiche; e coprire i benefici straordinari che l'uso dei segni vi regalerà: meno incomprensioni e frustrazione per voi e per il vostro bambino. Il Programma Baby Signs®, inoltre, supporta l'apprendimento del linguaggio verbale, stimola il suo sviluppo cognitivo e favorisce l'autocontrollo del comportamento e delle emozioni.



