Workshop baby signs per genitori e professionisti

Il Programma Baby Signs, comunicazione gestuale sempre in accompagnamento al linguaggio verbale, permette a tutti i bambini dai 6 ai 24 mesi (e non solo) di comunicare efficacemente i bisogni, gli interessi e gli stati d'animo prima di aver imparato a parlare.



Il Workshop è un incontro della durata di 3 ore che ha gli obiettivi di:



- Individuare i segni più utili per la famiglia, sulla base dell’età del bimbo, delle sue capacità linguistiche e, naturalmente, dei suoi interessi.

- Apprendere le strategie per inserire i segni con successo nella quotidianità e metterle in pratica con semplici simulazioni e attività pratiche.

- Scoprire i benefici dell'uso dei segni Il Programma Baby Signs, inoltre, supporta l'apprendimento del linguaggio verbale, stimola il suo sviluppo cognitivo e favorisce l'autocontrollo del comportamento e delle emozioni.



A chi è rivolto:



Il Workshop è progettato per genitori di bambini molto piccoli (6-24 mesi), ma può essere di aiuto anche ai genitori di bambini più grandi che non hanno ancora un linguaggio verbale ben sviluppato. NON è prevista la presenza dei bambini.



E' aperto, inoltre, a chiunque sia interessato a conoscere questa opportunità di arricchimento della comunicazione caregiver-bambino:Educatori, Pediatri, Psicologi, Terapisti, Logopedisti, studenti.