Workshop di Baby signs per genitori e professionisti

Il Programma Baby Signs®, comunicazione gestuale sempre in accompagnamento al linguaggio verbale, permette a tutti i bambini da 0 ai 24 mesi (e non solo) di comunicare efficacemente i bisogni, gli interessi e gli stati d'animo prima di aver imparato a parlare!Un programma con più di 30 anni di storia, nato negli Stati Uniti da due ricercatrici di psicologia infantile, monitorato dall'American Academy of Pediatrics e praticato in 40 Paesi nel mondo. Baby Signs® Italia è l'unico partner riconosciuto nel nostro Paese per la divulgazione di questo programma.

Il Workshop Baby Signs® per genitori e professionisti è un incontro della durata di 3 ore.

Sarete guidati a individuare i segni più utili per la vostra famiglia, apprendere le strategie per inserire i segni nella quotidianità, scoprire i benefici straordinari che l'uso dei segni vi regalerà



Per ulteriori informazioni: jenniferzanetti11@gmail.com