Opportunità con la grande fotografia al San Domenico: workshop con Letizia Battaglia

In occasione della mostra fotografica “Essere Umane” che porterà ai Musei di San Domenico di Forlì (dal 18?settembre al 30 gennaio 2022)?oltre?duecentocinquanta opere di trenta artiste di livello mondiale, Letizia Battaglia, una delle artiste protagonista della collettiva e icona vivente della fotografia, terrà un workshop unico e irripetibile dal 10 al 12 settembre.

Nel corso del workshop, la Battaglia, insieme a Roberto Timperi,?accompagnerà gli allievi (massimo?25) in un percorso che aiuterà i partecipanti ad approfondire, arricchire e ampliare la loro personale ricerca fotografica. 3?giorni per toccare con mano il grande sapere artistico della fotografa che ha saputo raccontare da un punto di vista prorompente e rivoluzionario?una terra?tanto difficile quanto seducente come la Sicilia.

Il workshop si svolgerà?venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre.?Per coloro che desiderano pernottare a Forlì, sono previsti dei pacchetti ospitalità in convenzione dedicati ai?frequentatori del corso e ai loro accompagnatori.?Le informazioni su orari, luoghi e possibilità di pernottamento verranno inviate agli interessati che ne faranno richiesta. La quota di iscrizione?è di € 450,00 + IVA?da versare in un’unica soluzione al momento della conferma di avvenuta iscrizione.

Per partecipare è necessario inviare?il proprio CV, una lettera motivazionale e un portfolio di 5 immagini all'indirizzo?info@terradelbuonvivere.it

Ciascun partecipante dovrà avere a disposizione, per la durata del workshop, la propria macchina digitale, un pc portatile, una chiave usb?e?una selezione di 5 foto ritenute rappresentative del proprio percorso, anche amatoriale. La scadenza per le iscrizioni è lunedì 23 agosto alle ore 12. Le iscrizioni verranno confermate entro venerdì 28 agosto.

https://essereumane.it/workshop-battaglia