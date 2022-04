“Learning Sex”: un workshop sulla sessualità per l'esplorazione, accettazione e liberazione di sé

Per iniziare un percorso di esplorazione, accettazione e liberazione di sé, il collettivo Monnalisa propone il workshop “Learning Sex”, in collaborazione con il Centro Parole Diverse, guidato dalla Dottoressa Nancy Inostroza, specializzata in Sessuologia Clinica, ex responsabile dei consultori familiari e dei servizi per l’adolescenza presso il consultorio giovani di Forlì “Acchiappasogni”. "L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la sessualità come un aspetto centrale dell’essere umano, lungo tutto il suo percorso di vita. Comprende il sesso, il genere, l’orientamento, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione. Tante sfaccettature e dimensioni che troppo spesso, a causa di giudizi e stereotipi ben radicati nella nostra società, non vengono vissute appieno o espresse", spiegano gli organizzatori.

Il workshop sarà costituito da tre incontri, il 27 aprile, 4 e 11 maggio, alle ore 21 al Centro Parole Diverse, in Via G. Mameli 40, durante i quali la Dott.ssa Inostroza affronterà una tematica diversa legata alla sessualità e al piacere. Inoltre, durante la prima serata, le persone partecipanti potranno cogliere l’occasione di chiedere di trattare tematiche specifiche.

I posti sono limitati, pertanto è gradita la prenotazione. Per coprire le spese della serata è gradita una donazione di 5 euro a serata (12 se si partecipa a tutte e tre e si dona in un’unica soluzione). Per la prenotazione è sufficiente cliccare sulla pagina dell’evento del collettivo, https://ko-fi.com/monnalisacollettivo specificando nome, cognome e le serate di partecipazione.